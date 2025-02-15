Россиянку задержали на Бали: что нельзя делать на курорте

На Бали иммиграционная служба арестовала российскую туристку. Ей предъявлено обвинение в незаконном ведении бизнеса из-за открытия нелегального салона красоты. Несколько недель до суда женщина проведет в камере. За подобные нарушения законодательством Индонезии предусмотрено лишение свободы до 5 лет и штраф до 500 млн индонезийских рупий (2,8 млн руб.). На практике же чаще всего иностранцев просто высылают из страны. До приобретения авиабилетов за собственный счет они находятся под стражей.
Предприимчивая 48-летняя россиянка с инициалами НК развила бурную деятельность сразу по прибытии на остров. Активность туристки в соцсетях не прошла мимо местной общественности. Наблюдательные граждане тут же просигнализировали властям. Далее киберслужба «накопала» доказательную базу. Плюс сотрудники полиции при обыске обнаружили у предпринимательницы различные косметические средства и оборудование, в частности, для лифтинга. Было очевидно, что часть из них уже использовали, другие упаковки были невскрытые.
На Бали россиянка прибыла по 30-дневней туристической визе, приобретя ее по прилете. Через 2 дня после этого она собиралась вылететь в Сингапур, как предполагает следствие, за приобретением новой партии препаратов для своего бизнеса. Задержание было проведено в аэропорту.
Комментируя вчера подробности инцидента, глава иммиграционного управления на Бали призвал иностранных гостей соблюдать визовые правила и не заниматься трудовой деятельностью на острове без разрешения. Он пообещал, что любые нарушения будут моментально пресекаться.
Ранее TourDom.ru писал, что в иммиграционной службе Индонезии появилось специальное подразделение, которое анализирует аккаунты в соцсетях у находящихся в стране иностранцев. Власти страны стремятся выявлять любые нарушения правил и традиций – от непристойного по местным канонам поведения до нелегальной работы.