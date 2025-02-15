Россиянку задержали на Бали: что нельзя делать на курорте

На Бали иммиграционная служба арестовала российскую туристку. Ей предъявлено обвинение в незаконном ведении бизнеса из-за открытия нелегального салона красоты. Несколько недель до суда женщина проведет в камере. За подобные нарушения законодательством Индонезии предусмотрено лишение свободы до 5 лет и штраф до 500 млн индонезийских рупий (2,8 млн руб.). На практике же чаще всего иностранцев просто высылают из страны. До приобретения авиабилетов за собственный счет они находятся под стражей.

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Предприимчивая 48-летняя россиянка с инициалами НК развила бурную деятельность сразу по прибытии на остров. Активность туристки в соцсетях не прошла мимо местной общественности. Наблюдательные граждане тут же просигнализировали властям. Далее киберслужба «накопала» доказательную базу. Плюс сотрудники полиции при обыске обнаружили у предпринимательницы различные косметические средства и оборудование, в частности, для лифтинга. Было очевидно, что часть из них уже использовали, другие упаковки были невскрытые.

На Бали россиянка прибыла по 30-дневней туристической визе, приобретя ее по прилете. Через 2 дня после этого она собиралась вылететь в Сингапур, как предполагает следствие, за приобретением новой партии препаратов для своего бизнеса. Задержание было проведено в аэропорту.

Комментируя вчера подробности инцидента, глава иммиграционного управления на Бали призвал иностранных гостей соблюдать визовые правила и не заниматься трудовой деятельностью на острове без разрешения. Он пообещал, что любые нарушения будут моментально пресекаться.

Ранее TourDom.ru писал, что в иммиграционной службе Индонезии появилось специальное подразделение, которое анализирует аккаунты в соцсетях у находящихся в стране иностранцев. Власти страны стремятся выявлять любые нарушения правил и традиций – от непристойного по местным канонам поведения до нелегальной работы.