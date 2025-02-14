Турист попытался обмануть суд и дважды получить деньги от туроператора

Турист из Набережных Челнов забронировал отдых в ОАЭ через туроператора, однако впоследствии компания отменила тур в одностороннем порядке. Через некоторое время клиент отправился в суд с требованием возврата полной стоимости путевки. Однако выяснилось, что свои деньги он уже получил.

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Как рассказали в пресс-службе Набережночелнинского городского суда, истец за 69 тыс. руб. забронировал поездку в Дубай на январь 2024 года через ООО «Компания Тез Тур». Незадолго до вылета туроператор сообщил клиенту о снятии блочной программы в ОАЭ и аннуляции его заявки в одностороннем порядке. При этом обязался вернуть средства.

В суде истец пояснил, что для оплаты путешествия взял кредит, а деньги за тур TEZ Tour так и не перечислил. Теперь он вынужден выплачивать проценты за несостоявшуюся поездку. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что к моменту разбирательств, еще в мае 2024-го, туристу был произведен возврат внесенной суммы, все 69 тыс. руб. Это подтвердило соответствующее платежное поручение, предоставленное ответчиком.

Несмотря на то что клиент требовал с туроператора также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, суд полностью отказал в удовлетворении искового заявления. Решение в законную силу пока не вступило.

Ранее TourDom.ru писал, что TEZ Tour объявил о временном снятии блочной программы на рейсах Air Arabia из Москвы и регионов в ОАЭ. Туристам обещали возврат средств или перебронь на другие направления по актуальным ценам.