Российская тревел-блогер назвала дешевую страну для зимнего путешествия

Российская тревел блогерша назвала соотечественникам одну дешевую страну для зимнего путешествия. Своим мнением она поделилась в ролике на странице @higinialife в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По словам автора видео, речь идет о Марокко, куда легко добраться из России.

« З д е с ь е с т ь и А т л а н т и ч е с к и й о к е а н , и п у с т ы н я , и л е с а , и г о р ы . А е щ е и з э т о й с т р а н ы в ы о б я з а т е л ь н о п р и в е з е т е ц е л ы й ч е м о д а н с у в е н и р о в » , — о б ъ я с н и л а о н а .

Ранее другая опытная путешественница включила Марокко в топ-50 лучших стран для путешествий. В список также вошли Южная Африка, Финляндия, Грузия, Таиланд, Перу, Оман, Исландия, Никарагуа, Турция.