Пассажиры пять часов ждали, пока у самолета откроются двери

Неожиданный и неприятный сюрприз ждал туристов, оказавшихся на борту Emirates. Вчера после приземления в Гонконге Airbus A380 так и остался на взлетно-посадочной полосе, не сумев самостоятельно добраться до терминала. Россияне, находившиеся на борту, посчитали его жестким. Туристам объявили о проблемах и просьбе оставаться на своих местах до того момента, пока приедет тягач и отбуксирует самолет до гейта.

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Когда пассажиры в итоге оказались в терминале, никто не ожидал дополнительных бед, но они случились. Туристы выстроились возле багажной ленты, но чемоданы никак не появлялись. Ожидание затянулось. Вот прошел час. К исходу второго им наконец объявили, что службы аэропорта не могут открыть багажный отсек. После этого ничего не изменилось – все продолжили ждать.

Когда ожидание достигло четырех часов, особенно активные из четырех сотен прилетевших начали возмущаться. За все это время к ним никто не вышел, после возгласов сотрудники аэропорта наконец предложили заполнить формы на доставку багажа и отправиться домой. Некоторые этой опцией воспользовались, но особо стойкие, а также те, кто не оставался на долгий срок в Гонконге, продолжили проводить вечер возле ленты. В итоге свои чемоданы они получили только после пяти часов ожидания.

« С ш е с т и д о о д и н н а д ц а т и ч а с о в в е ч е р а п р о в е л и в ч и с т о й з о н е . Н и е д ы , н и в о д ы , н и н о р м а л ь н о г о и н ф о р м и р о в а н и я . К и т а й ц ы , е в р о п е й ц ы , а р а б ы с к а н д а л и л и н е н а ш у т к у . Н а н а ш и т р е б о в а н и я п р и г л а с и т ь п р е д с т а в и т е л я с к а з а л и , ч т о е г о н е б у д е т . О н и з д е с ь э т а ж о м в ы ш е н а х о д я т с я – и н е с о и з в о л и л и п р и й т и » , – р а с с к а з ы в а е т о п р о и з о ш е д ш е м р о с с и я н к а в с о ц с е т я х .

Ранее TourDom.ru писал, что в аэропортах России повредили шесть самолетов из-за ошибок при буксировке.