Пассажиры пять часов ждали, пока у самолета откроются двери

Туристы 5 часов ждали, пока у Airbus А380 Emirates откроются двери
Неожиданный и неприятный сюрприз ждал туристов, оказавшихся на борту Emirates. Вчера после приземления в Гонконге Airbus A380 так и остался на взлетно-посадочной полосе, не сумев самостоятельно добраться до терминала. Россияне, находившиеся на борту, посчитали его жестким. Туристам объявили о проблемах и просьбе оставаться на своих местах до того момента, пока приедет тягач и отбуксирует самолет до гейта.
Когда пассажиры в итоге оказались в терминале, никто не ожидал дополнительных бед, но они случились. Туристы выстроились возле багажной ленты, но чемоданы никак не появлялись. Ожидание затянулось. Вот прошел час. К исходу второго им наконец объявили, что службы аэропорта не могут открыть багажный отсек. После этого ничего не изменилось – все продолжили ждать.
Когда ожидание достигло четырех часов, особенно активные из четырех сотен прилетевших начали возмущаться. За все это время к ним никто не вышел, после возгласов сотрудники аэропорта наконец предложили заполнить формы на доставку багажа и отправиться домой. Некоторые этой опцией воспользовались, но особо стойкие, а также те, кто не оставался на долгий срок в Гонконге, продолжили проводить вечер возле ленты. В итоге свои чемоданы они получили только после пяти часов ожидания.
«С шести до одиннадцати часов вечера провели в чистой зоне. Ни еды, ни воды, ни нормального информирования. Китайцы, европейцы, арабы скандалили не на шутку. На наши требования пригласить представителя сказали, что его не будет. Они здесь этажом выше находятся – и не соизволили прийти», – рассказывает о произошедшем россиянка в соцсетях.
Ранее TourDom.ru писал, что в аэропортах России повредили шесть самолетов из-за ошибок при буксировке.