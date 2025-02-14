Турист решил доехать до тайского острова на такси и заблудился

Французский турист решил доехать с материка до тайского острова Ко Тао на такси и случайно оказался в другой части страны. Об этой истории сообщает Daily Mail.

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По информации таблоида, 22-летний Джек впервые прибыл в Таиланд и решил добраться из Бангкока на Ко Тао в провинции Сураттани на юге страны. 12 февраля он заказал такси, не подумав, что путь на остров предполагает использование парома или других плавательных средств. Таксиста тоже не удивила просьба иностранца, поэтому они отправились к месту назначения.

По дороге Джек заснул, но, проснувшись, заметил за окном не берег моря, а горную местность. Оказалось, что они уже в сотнях километров от нужного места. Заказывая такси, француз неправильно произнес название острова, из-за чего водитель решил, что клиенту нужно к озеру Дой Тао на севере страны. Ошибка обошлась туристу в 6 тысяч батов (16 тысяч рублей).

Таксист не стал разбираться в проблеме, высадил Джека и уехал. Местная полиция согласилась помочь иностранцу добраться до необходимого места.

Ранее в Таиланде таксисты устроили драку из-за туристов и попали на видео. 34-летний водитель по имени Виват рассказал, что служба такси поручила ему забрать четверых индийцев из отеля и отвезти их в Патонг, но иностранцы по ошибке сели в другой автомобиль.