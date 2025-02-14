Лучшие зарубежные направления на майские праздники в 2025 году

Куда поехать на майские праздники в 2025 году? Лучшие направления в России и за границей
Майские праздники — отличное время для того, чтобы отправиться в путешествие по России или за границу. «Лента.ру» выяснила, куда можно поехать на майские праздники в 2025 году, на каких направлениях искать самые привлекательные горящие туры и где российских туристов ждут лучшие варианты отдыха на море.
Как россияне отдыхают в мае 2025 года
Чтобы разобраться в том, куда поехать на майские праздники в 2025 году, прежде всего стоит понять, сколько дней продлятся выходные. В начале мая россияне будут отдыхать четыре дня, с 1 по 4 мая, а затем еще четыре дня — с 8 по 11 мая. Между ними три рабочих дня с понедельника по среду. Те, кто не боится потерять в деньгах, могут взять на эти дни отпуск и устроить себе полноценные каникулы на 11 дней: с 1 по 11 мая.
Пиар-менеджер «Яндекс Путешествий» Дарья Шулик в беседе с «Лентой.ру» отметила, что майские праздники — это идеальное время для путешествий как внутри страны, так и за рубежом.
«Вы можете выбрать для себя культурный отдых с посещением городских достопримечательностей, провести время на природе или купаться и загорать на пляже», — Дарья Шулик, пиар-менеджер.
Популярные регионы России для путешествия на майские праздники:
- Краснодарский край;
- Санкт-Петербург;
- Московская область;
- Калининградская область;
- Кавказские Минеральные Воды.
Куда поехать на майские праздники в России
Разлив мазута в Черном море 15 декабря 2024 года в Керченский пролив вылилось более 4 тысяч тонн мазута из танкеров, перевозивших нефтепродукты. Топливо вынесло на побережье Черного моря, в том числе в Краснодарском крае. От загрязнения пострадали морские животные, растения, вода и грунт. Сейчас местные власти и волонтеры делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия разлива мазута, пляжи Анапы обещают привести в нормативное состояние к началу пляжного сезона.
Краснодарский край (Сочи / Анапа)
- Стоимость отдыха: тур в Сочи с перелетом из Москвы на три ночи на двоих будет стоить от 30 тысяч рублей
- Погода: в начале мая на Кубани плюс 17-25 градусов.
Руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова, беседуя с «Лентой.ру», отметила, что Краснодарский край — одно из самых популярных направлений у россиян на майские праздники. В мае здесь еще не многолюдно, однако вполне тепло и ясно — днем температура держится на уровне плюс 20-25 градусов, но ночью может опускаться до плюс 13 градусов. Поэтому туристам стоит взять с собой теплые вещи и зонт — могут быть непродолжительные дожди.
«Если вы планируете отправиться в горы Красной Поляны или в Олимпийскую деревню, вам также понадобится удобная сменная одежда», — Ольга Иванова, руководитель по связям с общественностью.
Для гостей Краснодарского края в мае доступны такие развлечения, как экскурсии на чайные плантации, водопады, агрофермы, виноградники и форелевые хозяйства.
Пляжный отдых на Черном море в мае тоже возможен, правда, купаться будет комфортно не всем — вода прогревается только до 20 градусов. Выходом из ситуации могут стать отели с подогреваемыми бассейнами, в том числе с морской водой — например, в Сочи это санаторий «Русь» (5 звезд), гранд-отель «Жемчужина» (4 звезды) и оздоровительный комплекс «Дагомыс» (4 звезды).
Помимо пляжного и отельного отдыха, в мае в городе с темными ночами обязательно стоит погулять. Местная растительность в это время года уже благоухает — в Сочи цветут тюльпаны, магнолии, вишня и жасмин. Посмотреть на них можно в городском дендрарии или парке «Южные культуры».
Крым
- Стоимость отдыха: размещение в гостинице Ялты (4 звезды) на три ночи на двоих начинается от 17 тысяч рублей.
- Погода: плюс 15-21 градус.
Крым — это полуостров с богатой историей, великолепными пейзажами и теплым климатом. В 2025 году аэропорт Симферополя по-прежнему закрыт. Добраться до полуострова можно только на поезде или автомобиле. Если у вас есть только четыре выходных дня на майских праздниках, дорога может забрать половину из них. Если же вы устроили себе каникулы на 11 дней, в Крыму можно отдохнуть недорого — в мае здесь работают отели на любой вкус и кошелек.
«В Крыму туристы предпочитают отдыхать на пляже, работают SPA-центры, санатории, можно исследовать древние руины и национальные парки. Особенно популярны Ялта, Севастополь и Балаклава», — Ольга Иванова, руководитель по связям с общественностью.
Как отметила собеседница «Ленты.ру», обычно продажи туристических продуктов в Крыму на майские праздники начинаются от одной-трех недель до долгих выходных. Причин для этого несколько: неустойчивость погоды, постоянное наличие свободных мест, ожидание скидок на горящие даты и отсутствие необходимости заранее покупать билеты — основная масса туристов едет на полуостров на автомобилях.
Что посмотреть в мае в Крыму
- Никитский ботанический сад;
- Парк «Парадиз» в Партените;
- Японский сад в «Мрии Резорт»;
- Крымские дворцы — Ливадийский, Массандровский, Воронцовский, Юсуповский и другие;
- Экотропы — Солнечная, Большая севастопольская, Боткинская, Штангеевская, Голицынская и другие;
- Праздники в честь 9 мая в городах-героях Севастополе и Керчи;
- Гастропраздники на Массандровском пляже, дополненные продукцией знаменитых виноделен.
Дагестан
- Стоимость отдыха: Тур в Дербент на три ночи без перелета на одного взрослого — около 30 тысяч рублей.
- Стоимость тура в Махачкалу на три ночи с перелетом и проживанием в гостинице на одного взрослого — от 35 тысяч рублей.
- Погода: плюс 17-20 градусов.
Эксперт по внутреннему туризму, ведущая программы «Дома хорошо» на «Москва FM» Амалия Акопова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что весна в горах Северного Кавказа невероятно красивая и ароматная.
«Куда бы мы ни отправились — в Дагестан, Кабардино-Балкарию, Чеченскую Республику или Адыгею. Весна и осень — лучшие времена года для этих направлений», — Амалия Акопова, эксперт по внутреннему туризму.
Внимания заслуживает как уникальная атмосфера городов — таких, как Дербент (один из самых древних городов России) и Махачкала, — так и природные достопримечательности: Кавказские горы и спокойное, уже достаточно теплое Каспийское море.
«В Дагестане можно увидеть песчаные дюны — Бархан Сарыкум, уникальный подземный Салтинский водопад, попробовать блюда национальной кухни и прокатиться на зиплайне над Сулакским каньоном», — добавила Ольга Иванова.
Калининградская область
- Стоимость отдыха: тур в Калининград на три ночи с проживанием и без перелета будет стоить от 20 тысяч рублей.
- Погода: плюс 16-18 градусов.
Самый западный регион России — Калининградская область — расположен на берегу Балтийского моря, между Польшей и Литвой. Поездка на майские праздники в Калининград — отличная возможность увидеть город, в облике которого переплелись современная и немецкая архитектура.
Туристы могут пройтись по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а еще увидеть мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения.
«Помимо основных достопримечательностей Калининграда, таких, как Музей мирового океана, музей марципана, остров Канта и Рыбная деревня, стоит заглянуть в окрестные города», — Дарья Шулик, пиар-менеджер.
За выходные на Балтике обязательно нужно посетить Куршскую косу — самую крупную песчаную пересыпь в мире. Там находятся вторые по высоте в мире дюны — уникальный природный объект, который вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Амалия Акопова подчеркнула, что Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей. Кроме того, стоит посетить крепость Пиллау в Балтийске, насладиться интересной архитектурой Светлогорска или полюбоваться на город кошек — Зеленоградск, добавила эксперт.
«Калининград в мае — еще без толп туристов, но уже с приятным бризом Балийского моря», — Амалия Акопова, эксперт по внутреннему туризму.
Астрахань
- Стоимость отдыха: туры в Астрахань на одного человека можно купить по цене от 32 тысяч рублей, отдельно оплачивается авиаперелет — от 20 тысяч рублей туда-обратно.
- Погода: плюс 20-25 градусов.
Астрахань в мае порадует туристов цветением маков. Астраханские степи с конца апреля и до середины мая покрываются огненным ковром из этих цветов.
Руководитель проекта «Экскурсионные туры» ГК «Слетать.ру» Ксения Андрианкова в разговоре с «Лентой.ру» посоветовала своими глазами увидеть соленое озеро Баскунчак, прокатиться на моторной лодке по Волге и посетить музей под открытым небом Сарай-Бату (Старый Сарай — средневековый город, столица Золотой Орды).
Байкал
- Стоимость отдыха: тур на Байкал на три ночи без перелета на одного взрослого стоит от 30 тысяч рублей.
- Погода: плюс 10-16 градусов.
Озеро Байкал — самое глубокое озеро в мире и отличное место для любителей природы. В мае на озере еще может быть лед, но уже есть зелень и возвращаются перелетные птицы. Сюда приезжают для того, чтобы отлично провести время наедине с собой и отдохнуть на природе.
Алтай
- Стоимость отдыха: тур на Алтай в начале мая на три ночи обойдется в сумму от 37 тысяч рублей без перелета, стоимость перелета — от 33 тысяч рублей туда-обратно на человека.
- Погода: плюс 13-16 градусов.
Цветение сибирской сакуры — маральника — одна из основных причин посетить Алтай в период майских праздников. Растение окрашивает горы в лилово-розовый цвет, что создает невероятно живописную картину.
Горный Алтай предлагает захватывающие виды, чистый горный воздух и множество активностей на свежем воздухе, включая походы, рафтинг и конные прогулки. Здесь также находится Телецкое озеро — одно из самых красивых мест в России. А еще в мае на Алтае можно отдохнуть намного выгоднее, чем летом.
Куда отправиться на майские праздники за границу
Раздумывая над тем, куда поехать на майские праздники в 2025 году, стоит учесть, что интересные варианты для отдыха есть не только в России, но и за рубежом. Российским туристам виза не нужна в такие страны, как Египет, Турция, Куба, Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Маврикий, Армения, Азербайджан и другие. Без визы можно попасть и в Абхазию, чтобы посмотреть, например, на знаменитое озеро Рица.
Египет
- Стоимость отдыха: тур в Хургаду из Москвы на семь ночей по системе «все включено» обойдется от 137 тысяч рублей для двоих.
- Погода: плюс 26-30 градусов.
В эту страну традиционно любят ездить те, кто предпочитает пляжный отдых в мае. Страна известна не только пирамидами и богатой историей, но и пляжными курортами на Красном море: Шарм-эш-Шейх, Хургада.
«В мае здесь можно заняться дайвингом, наслаждаясь подводным миром, и поездить по экскурсиям — в Луксор, Каир, к пирамидам, в пустыню к Цветному каньону или Монастырь Святой Екатерины», — Ольга Иванова, руководитель по связям с общественностью.
Туры в Египет популярны среди россиян еще и потому, что там отличные песчаные пляжи, причем есть как с пологим входом в воду (это удобно для отдыха с детьми), так и с входом в воду с пирса. Поэтому здесь можно сразу погружаться на глубину и любоваться морской растительностью и кораллами.
Как отмечает Ольга Иванова, в мае на курортах Красного моря, таких как Шарм-элш-Шейх и Хургада, солнечно и тепло, но еще нет экстремальной летней жары. Температура воздуха в этот период днем обычно составляет плюс 25-35 градусов. Однако за счет сухого климата и морского бриза жара переносится легко.
Кроме того, в Египте в это время очень теплое море — вода прогревается до плюс 24 градусов, что идеально подходит для купания и занятий водными видами спорта.
Турция
- Стоимость отдыха: туры в Анталью из Москвы на семь ночей по системе «все включено» — от 135 тысяч рублей.
- Погода: плюс 22-28 градусов.
Турция — второе по популярности направление у туристов, куда можно поехать на майские праздники. Виза в эту страну не нужна, а перелет относительно недолгий. Турция привлекает туристов еще и тем, что в мае здесь уже доступен пляжный отдых, также гости страны могут посетить исторические достопримечательности и воспользоваться развитой инфраструктурой. Отельные пляжи оборудованы шезлонгами и зонтиками, помимо отельных, на побережье обычно есть и общественные пляжи.В мае погода в Турции уже достаточно комфортная для купания. Воздух прогревается до плюс 27-30 градусов, на солнце еще жарче. Температура воды достигает 22-23 градуса.
«Для тех, кто любит потеплее, во многих местах работают подогреваемые бассейны. Для отдыха с детьми хорошо подойдут аквапарки, вода в которых также подогревается», — Ольга Иванова, руководитель по связям с общественностью.
Сюда приезжают еще и потому, что Турция в мае цветет — пышными кустами благоухает олеандр, также на это время приходится пик цветения роз.
Кроме того, страна привлекает туристов и благодаря системе «все включено». А еще в Турции, как и в России, празднуют 1 мая — День труда и солидарности, который является выходным.
Особенно много праздничных мероприятий, шествий и демонстраций проводят в Стамбуле и в Анталье, поэтому отдых на это время там лучше бронировать заранее. Вообще, говоря об отдыхе в Турции в период майских праздников, на Стамбуле стоит остановиться отдельно.
«Май — это идеальное время для прогулок по Босфору и исследования многочисленных парков и садов города, которые оживают весенним цветением. А рынки и базары — такие, как Гранд-базар и Египетский базар, предлагают аутентичный шопинг без изнуряющей жары», — Ольга Иванова, руководитель по связям с общественностью.
ОАЭ
- Стоимость отдыха: туры из Москвы на семь ночей в четырехзвездочном отеле (с 1 мая) начинаются от 105 тысяч рублей.
- Погода: плюс 36-38 градусов.
В мае в ОАЭ уже довольно жарко. Однако вся курортная инфраструктура оснащена кондиционерами, а бассейны оборудованы системами охлаждения.
Кроме того, в период майских праздников в ОАЭ проводятся множество мероприятий и концертов, а еще здесь есть множество крытых тематических парков. Среди самых популярных — IMG Worlds of Adventure, Warner Bros. World Abu Dhabi, Motiongate Dubai и Legoland Dubai. Все эти парки кондиционированы, поэтому туристы могут наслаждаться аттракционами и шоу, не беспокоясь о жаре.
Дальнее зарубежье на майские праздники
Задумываясь о том, куда поехать на море в период майских праздников, можно обратить внимание и на такой регион, как Юго-Восточная Азия. Самые популярные направления у российских туристов — Таиланд, Вьетнам и Китай (Хайнань). Их отличает безвизовый въезд, комфортные погодные условия, а также насыщенные экскурсионные программы.
Таиланд
- Стоимость отдыха: туры на Пхукет из Москвы на семь ночей можно купить по цене от 132 тысяч рублей.
- Погода: плюс 30-32 градуса.
Туры в Таиланд традиционно популярны у российских туристов, поскольку эта страна предлагает доступный пляжный отдых в мае, экзотическую природу и дружелюбную атмосферу. Несмотря на то что в некоторых районах страны в мае начинается сезон дождей, в других — стоит комфортная погода для пляжного отдыха.
«В Таиланде есть все условия как для молодежного отдыха в шумной компании, так и для спокойных романтических каникул», — Ольга Иванова, руководитель по связям с общественностью.
Популярные тайские курорты — такие, как Пхукет, Ко Самуи и Краби, привлекают туристов возможностью отдыха на белоснежных пляжах и экскурсиями на живописные острова. К примеру, на Ко Самуи стоит посетить национальный морской парк «Ангтхонг», посмотреть, как на специальных фермах разводят змей и крокодилов, посетить «Парадайз парк» с экзотической зоозоной и посмотреть на водопады Намуанг — приехать можно на джипах или даже на слонах.
Шри-Ланка
- Стоимость отдыха: туры из Москвы на семь ночей в четырехзвездочном отеле — от 155 тысяч рублей.
- Погода: плюс 30-33 градуса.
На Шри-Ланке в мае погода может быть довольно переменчивой. В юго-западной части острова могут начаться кратковременные дожди (Ахунгалла, Бентота, Берувелла, Ваддува), в то время как в северо-восточных регионах (Калутара, Коггала и Негомбо) обычно более сухо и солнечно. Тем не менее в мае туристы все равно сюда приезжают: дожди не мешают отдыху, поскольку часто они идут ближе к вечеру или во второй половине дня.
Мальдивы и Маврикий
- Стоимость отдыха: тур на Мальдивы на семь ночей в трехзвездочном отеле будет стоить от 220 тысяч, на Маврикий — от 303 тысяч рублей.
- Погода: на Мальдивах — плюс 29-31 градус, на Маврикии — плюс 27-30 градусов.
Размышляя над тем, куда поехать на майские праздники, стоит задуматься и насчет по-настоящему экзотических направлений — таких, как Мальдивы и Маврикий.
По словам Ольги Ивановой, в мае там наступает летний сезон, а цены становятся значительно (до 60 процентов) ниже. Причем происходит это не из-за летней жары, а потому что летом на островах выше влажность, более ветрено и на пару градусов прохладнее, чем зимой. Впрочем, погода все равно остается весьма комфортной для отдыха.
Похожая ситуация с ценами из-за особенностей климата в мае складывается в Омане, Катаре и Бахрейне. На Сейшелах будет дороже, поскольку с мая по октябрь там идеальные условия для дайвинга и серфинга.
Как подготовиться к путешествию на майские
Майские праздники — горячая пора у путешественников: многие стараются заранее приобрести билеты и забронировать отели по выгодным ценам. Поэтому Дарья Шулик посоветовала уже сегодня мониторить варианты, куда поехать в мае, и бронировать места проживания сразу после того, как на глаза попалось выгодное предложение.
Перед поездкой стоит проверить сроки действия загранпаспорта — к примеру, на Мальдивы можно лететь, даже если срок действия загранпаспорта истекает через месяц, но такая ситуация далеко не везде.
Необходимо приобрести медстраховку, изучить туристические памятки, а также взять с собой аптечку и наличные доллары. Кроме того, нужно заранее проверить прогноз погоды и собрать с собой подходящую одежду.
«Если вы отправляетесь в поездку не в составе туристической группы — предварительно почитайте об основных достопримечательностях того места, куда вы направляетесь, и составьте хотя бы примерный маршрут», — Дарья Шулик, пиар-менеджер.
В свою очередь Ольга Иванова рекомендовала, находясь за рубежом, сохранять чеки после покупки товаров и услуг — их могут потребовать, к примеру, на пункте пересечения границы. На отдых, особенно если это туры в Таиланд, на Мальдивы, в Доминикану или Мексику, стоит взять с собой солнцезащитные средства, ознакомиться с культурой и обычаями страны.
Во всех регионах, особенно в ОАЭ и других странах Ближнего Востока, важно соблюдать местные традиции, а также носить одежду, которая закрывает плечи и колени. На Шри-Ланке и в Таиланде необходимо посещать храмы в одежде, закрывающей колени, плечи и спину. Кроме того, при входе в любой храм необходимо снимать обувь и головной убор. Женщинам в этих странах запрещено загорать на пляже топлес.
«В Египте или Марокко торгуйтесь и договаривайтесь о ценах. На Кубе планируйте расходы заранее, поскольку не во всех курортных зонах есть банкоматы и интернет. И наконец, старайтесь не пить воду из-под крана», — Ольга Иванова руководитель по связям с общественностью.
Ответ на вопрос, куда поехать на майские праздники в 2025 году, во многом зависит от актуальной обстановки и личных предпочтений россиян. С учетом опыта прошлых лет, выбирая, куда поехать в мае, жители России чаще всего останавливаются на курортных городах Краснодарского края и Абхазии, а также посещают исторические и природные достопримечательности Крыма, Дагестана, Калининградской области, Байкала и Алтая.
Для тех, кто предпочитает путешествовать за границу, актуальными направлениями по-прежнему остаются Египет, Турция, Куба, Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ и другие страны с комфортными погодными условиями и разнообразием развлечений.