Лучшие зарубежные направления на майские праздники в 2025 году

Майские праздники — отличное время для того, чтобы отправиться в путешествие по России или за границу. «Лента.ру» выяснила, куда можно поехать на майские праздники в 2025 году, на каких направлениях искать самые привлекательные горящие туры и где российских туристов ждут лучшие варианты отдыха на море.

Как россияне отдыхают в мае 2025 года

Чтобы разобраться в том, куда поехать на майские праздники в 2025 году, прежде всего стоит понять, сколько дней продлятся выходные. В начале мая россияне будут отдыхать четыре дня, с 1 по 4 мая, а затем еще четыре дня — с 8 по 11 мая. Между ними три рабочих дня с понедельника по среду. Те, кто не боится потерять в деньгах, могут взять на эти дни отпуск и устроить себе полноценные каникулы на 11 дней: с 1 по 11 мая.

Пиар-менеджер «Яндекс Путешествий» Дарья Шулик в беседе с «Лентой.ру» отметила, что майские праздники — это идеальное время для путешествий как внутри страны, так и за рубежом.

« В ы м о ж е т е в ы б р а т ь д л я с е б я к у л ь т у р н ы й о т д ы х с п о с е щ е н и е м г о р о д с к и х д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т е й , п р о в е с т и в р е м я н а п р и р о д е и л и к у п а т ь с я и з а г о р а т ь н а п л я ж е » , — Д а р ь я Ш у л и к , п и а р - м е н е д ж е р .

Популярные регионы России для путешествия на майские праздники:

Краснодарский край;

Санкт-Петербург;

Московская область;

Калининградская область;

Кавказские Минеральные Воды.

Куда поехать на майские праздники в России

Разлив мазута в Черном море 15 декабря 2024 года в Керченский пролив вылилось более 4 тысяч тонн мазута из танкеров, перевозивших нефтепродукты. Топливо вынесло на побережье Черного моря, в том числе в Краснодарском крае. От загрязнения пострадали морские животные, растения, вода и грунт. Сейчас местные власти и волонтеры делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия разлива мазута, пляжи Анапы обещают привести в нормативное состояние к началу пляжного сезона.

Краснодарский край (Сочи / Анапа)

Стоимость отдыха: тур в Сочи с перелетом из Москвы на три ночи на двоих будет стоить от 30 тысяч рублей

Погода: в начале мая на Кубани плюс 17-25 градусов.

Руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова, беседуя с «Лентой.ру», отметила, что Краснодарский край — одно из самых популярных направлений у россиян на майские праздники. В мае здесь еще не многолюдно, однако вполне тепло и ясно — днем температура держится на уровне плюс 20-25 градусов, но ночью может опускаться до плюс 13 градусов. Поэтому туристам стоит взять с собой теплые вещи и зонт — могут быть непродолжительные дожди.

« Е с л и в ы п л а н и р у е т е о т п р а в и т ь с я в г о р ы К р а с н о й П о л я н ы и л и в О л и м п и й с к у ю д е р е в н ю , в а м т а к ж е п о н а д о б и т с я у д о б н а я с м е н н а я о д е ж д а » , — О л ь г а И в а н о в а , р у к о в о д и т е л ь п о с в я з я м с о б щ е с т в е н н о с т ь ю .

Для гостей Краснодарского края в мае доступны такие развлечения, как экскурсии на чайные плантации, водопады, агрофермы, виноградники и форелевые хозяйства.

Пляжный отдых на Черном море в мае тоже возможен, правда, купаться будет комфортно не всем — вода прогревается только до 20 градусов. Выходом из ситуации могут стать отели с подогреваемыми бассейнами, в том числе с морской водой — например, в Сочи это санаторий «Русь» (5 звезд), гранд-отель «Жемчужина» (4 звезды) и оздоровительный комплекс «Дагомыс» (4 звезды).

Помимо пляжного и отельного отдыха, в мае в городе с темными ночами обязательно стоит погулять. Местная растительность в это время года уже благоухает — в Сочи цветут тюльпаны, магнолии, вишня и жасмин. Посмотреть на них можно в городском дендрарии или парке «Южные культуры».

Крым

Стоимость отдыха: размещение в гостинице Ялты (4 звезды) на три ночи на двоих начинается от 17 тысяч рублей.

Погода: плюс 15-21 градус.

Крым — это полуостров с богатой историей, великолепными пейзажами и теплым климатом. В 2025 году аэропорт Симферополя по-прежнему закрыт. Добраться до полуострова можно только на поезде или автомобиле. Если у вас есть только четыре выходных дня на майских праздниках, дорога может забрать половину из них. Если же вы устроили себе каникулы на 11 дней, в Крыму можно отдохнуть недорого — в мае здесь работают отели на любой вкус и кошелек.

« В К р ы м у т у р и с т ы п р е д п о ч и т а ю т о т д ы х а т ь н а п л я ж е , р а б о т а ю т S P A - ц е н т р ы , с а н а т о р и и , м о ж н о и с с л е д о в а т ь д р е в н и е р у и н ы и н а ц и о н а л ь н ы е п а р к и . О с о б е н н о п о п у л я р н ы Я л т а , С е в а с т о п о л ь и Б а л а к л а в а » , — О л ь г а И в а н о в а , р у к о в о д и т е л ь п о с в я з я м с о б щ е с т в е н н о с т ь ю .

Как отметила собеседница «Ленты.ру», обычно продажи туристических продуктов в Крыму на майские праздники начинаются от одной-трех недель до долгих выходных. Причин для этого несколько: неустойчивость погоды, постоянное наличие свободных мест, ожидание скидок на горящие даты и отсутствие необходимости заранее покупать билеты — основная масса туристов едет на полуостров на автомобилях.

Что посмотреть в мае в Крыму

Никитский ботанический сад;

Парк «Парадиз» в Партените;

Японский сад в «Мрии Резорт»;

Крымские дворцы — Ливадийский, Массандровский, Воронцовский, Юсуповский и другие;

Экотропы — Солнечная, Большая севастопольская, Боткинская, Штангеевская, Голицынская и другие;

Праздники в честь 9 мая в городах-героях Севастополе и Керчи;

Гастропраздники на Массандровском пляже, дополненные продукцией знаменитых виноделен.

Дагестан

Стоимость отдыха: Тур в Дербент на три ночи без перелета на одного взрослого — около 30 тысяч рублей.

Стоимость тура в Махачкалу на три ночи с перелетом и проживанием в гостинице на одного взрослого — от 35 тысяч рублей.

Погода: плюс 17-20 градусов.

Эксперт по внутреннему туризму, ведущая программы «Дома хорошо» на «Москва FM» Амалия Акопова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что весна в горах Северного Кавказа невероятно красивая и ароматная.

« К у д а б ы м ы н и о т п р а в и л и с ь — в Д а г е с т а н , К а б а р д и н о - Б а л к а р и ю , Ч е ч е н с к у ю Р е с п у б л и к у и л и А д ы г е ю . В е с н а и о с е н ь — л у ч ш и е в р е м е н а г о д а д л я э т и х н а п р а в л е н и й » , — А м а л и я А к о п о в а , э к с п е р т п о в н у т р е н н е м у т у р и з м у .

Внимания заслуживает как уникальная атмосфера городов — таких, как Дербент (один из самых древних городов России) и Махачкала, — так и природные достопримечательности: Кавказские горы и спокойное, уже достаточно теплое Каспийское море.

« В Д а г е с т а н е м о ж н о у в и д е т ь п е с ч а н ы е д ю н ы — Б а р х а н С а р ы к у м , у н и к а л ь н ы й п о д з е м н ы й С а л т и н с к и й в о д о п а д , п о п р о б о в а т ь б л ю д а н а ц и о н а л ь н о й к у х н и и п р о к а т и т ь с я н а з и п л а й н е н а д С у л а к с к и м к а н ь о н о м » , — д о б а в и л а О л ь г а И в а н о в а .

Калининградская область

Стоимость отдыха: тур в Калининград на три ночи с проживанием и без перелета будет стоить от 20 тысяч рублей.

Погода: плюс 16-18 градусов.

Самый западный регион России — Калининградская область — расположен на берегу Балтийского моря, между Польшей и Литвой. Поездка на майские праздники в Калининград — отличная возможность увидеть город, в облике которого переплелись современная и немецкая архитектура.

Туристы могут пройтись по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а еще увидеть мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения.

« П о м и м о о с н о в н ы х д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т е й К а л и н и н г р а д а , т а к и х , к а к М у з е й м и р о в о г о о к е а н а , м у з е й м а р ц и п а н а , о с т р о в К а н т а и Р ы б н а я д е р е в н я , с т о и т з а г л я н у т ь в о к р е с т н ы е г о р о д а » , — Д а р ь я Ш у л и к , п и а р - м е н е д ж е р .

За выходные на Балтике обязательно нужно посетить Куршскую косу — самую крупную песчаную пересыпь в мире. Там находятся вторые по высоте в мире дюны — уникальный природный объект, который вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Амалия Акопова подчеркнула, что Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей. Кроме того, стоит посетить крепость Пиллау в Балтийске, насладиться интересной архитектурой Светлогорска или полюбоваться на город кошек — Зеленоградск, добавила эксперт.

« К а л и н и н г р а д в м а е — е щ е б е з т о л п т у р и с т о в , н о у ж е с п р и я т н ы м б р и з о м Б а л и й с к о г о м о р я » , — А м а л и я А к о п о в а , э к с п е р т п о в н у т р е н н е м у т у р и з м у .

Астрахань

Стоимость отдыха: туры в Астрахань на одного человека можно купить по цене от 32 тысяч рублей, отдельно оплачивается авиаперелет — от 20 тысяч рублей туда-обратно.

Погода: плюс 20-25 градусов.

Астрахань в мае порадует туристов цветением маков. Астраханские степи с конца апреля и до середины мая покрываются огненным ковром из этих цветов.

Руководитель проекта «Экскурсионные туры» ГК «Слетать.ру» Ксения Андрианкова в разговоре с «Лентой.ру» посоветовала своими глазами увидеть соленое озеро Баскунчак, прокатиться на моторной лодке по Волге и посетить музей под открытым небом Сарай-Бату (Старый Сарай — средневековый город, столица Золотой Орды).

Байкал

Стоимость отдыха: тур на Байкал на три ночи без перелета на одного взрослого стоит от 30 тысяч рублей.

Погода: плюс 10-16 градусов.

Озеро Байкал — самое глубокое озеро в мире и отличное место для любителей природы. В мае на озере еще может быть лед, но уже есть зелень и возвращаются перелетные птицы. Сюда приезжают для того, чтобы отлично провести время наедине с собой и отдохнуть на природе.

Алтай

Стоимость отдыха: тур на Алтай в начале мая на три ночи обойдется в сумму от 37 тысяч рублей без перелета, стоимость перелета — от 33 тысяч рублей туда-обратно на человека.

Погода: плюс 13-16 градусов.

Цветение сибирской сакуры — маральника — одна из основных причин посетить Алтай в период майских праздников. Растение окрашивает горы в лилово-розовый цвет, что создает невероятно живописную картину.

Горный Алтай предлагает захватывающие виды, чистый горный воздух и множество активностей на свежем воздухе, включая походы, рафтинг и конные прогулки. Здесь также находится Телецкое озеро — одно из самых красивых мест в России. А еще в мае на Алтае можно отдохнуть намного выгоднее, чем летом.

Куда отправиться на майские праздники за границу

Раздумывая над тем, куда поехать на майские праздники в 2025 году, стоит учесть, что интересные варианты для отдыха есть не только в России, но и за рубежом. Российским туристам виза не нужна в такие страны, как Египет, Турция, Куба, Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Маврикий, Армения, Азербайджан и другие. Без визы можно попасть и в Абхазию, чтобы посмотреть, например, на знаменитое озеро Рица.

Египет

Стоимость отдыха: тур в Хургаду из Москвы на семь ночей по системе «все включено» обойдется от 137 тысяч рублей для двоих.

Погода: плюс 26-30 градусов.

В эту страну традиционно любят ездить те, кто предпочитает пляжный отдых в мае. Страна известна не только пирамидами и богатой историей, но и пляжными курортами на Красном море: Шарм-эш-Шейх, Хургада.

« В м а е з д е с ь м о ж н о з а н я т ь с я д а й в и н г о м , н а с л а ж д а я с ь п о д в о д н ы м м и р о м , и п о е з д и т ь п о э к с к у р с и я м — в Л у к с о р , К а и р , к п и р а м и д а м , в п у с т ы н ю к Ц в е т н о м у к а н ь о н у и л и М о н а с т ы р ь С в я т о й Е к а т е р и н ы » , — О л ь г а И в а н о в а , р у к о в о д и т е л ь п о с в я з я м с о б щ е с т в е н н о с т ь ю .

Туры в Египет популярны среди россиян еще и потому, что там отличные песчаные пляжи, причем есть как с пологим входом в воду (это удобно для отдыха с детьми), так и с входом в воду с пирса. Поэтому здесь можно сразу погружаться на глубину и любоваться морской растительностью и кораллами.

Как отмечает Ольга Иванова, в мае на курортах Красного моря, таких как Шарм-элш-Шейх и Хургада, солнечно и тепло, но еще нет экстремальной летней жары. Температура воздуха в этот период днем обычно составляет плюс 25-35 градусов. Однако за счет сухого климата и морского бриза жара переносится легко.

Кроме того, в Египте в это время очень теплое море — вода прогревается до плюс 24 градусов, что идеально подходит для купания и занятий водными видами спорта.

Турция

Стоимость отдыха: туры в Анталью из Москвы на семь ночей по системе «все включено» — от 135 тысяч рублей.

Погода: плюс 22-28 градусов.

Турция — второе по популярности направление у туристов, куда можно поехать на майские праздники. Виза в эту страну не нужна, а перелет относительно недолгий. Турция привлекает туристов еще и тем, что в мае здесь уже доступен пляжный отдых, также гости страны могут посетить исторические достопримечательности и воспользоваться развитой инфраструктурой. Отельные пляжи оборудованы шезлонгами и зонтиками, помимо отельных, на побережье обычно есть и общественные пляжи.В мае погода в Турции уже достаточно комфортная для купания. Воздух прогревается до плюс 27-30 градусов, на солнце еще жарче. Температура воды достигает 22-23 градуса.

« Д л я т е х , к т о л ю б и т п о т е п л е е , в о м н о г и х м е с т а х р а б о т а ю т п о д о г р е в а е м ы е б а с с е й н ы . Д л я о т д ы х а с д е т ь м и х о р о ш о п о д о й д у т а к в а п а р к и , в о д а в к о т о р ы х т а к ж е п о д о г р е в а е т с я » , — О л ь г а И в а н о в а , р у к о в о д и т е л ь п о с в я з я м с о б щ е с т в е н н о с т ь ю .

Сюда приезжают еще и потому, что Турция в мае цветет — пышными кустами благоухает олеандр, также на это время приходится пик цветения роз.

Кроме того, страна привлекает туристов и благодаря системе «все включено». А еще в Турции, как и в России, празднуют 1 мая — День труда и солидарности, который является выходным.

Особенно много праздничных мероприятий, шествий и демонстраций проводят в Стамбуле и в Анталье, поэтому отдых на это время там лучше бронировать заранее. Вообще, говоря об отдыхе в Турции в период майских праздников, на Стамбуле стоит остановиться отдельно.

« М а й — э т о и д е а л ь н о е в р е м я д л я п р о г у л о к п о Б о с ф о р у и и с с л е д о в а н и я м н о г о ч и с л е н н ы х п а р к о в и с а д о в г о р о д а , к о т о р ы е о ж и в а ю т в е с е н н и м ц в е т е н и е м . А р ы н к и и б а з а р ы — т а к и е , к а к Г р а н д - б а з а р и Е г и п е т с к и й б а з а р , п р е д л а г а ю т а у т е н т и ч н ы й ш о п и н г б е з и з н у р я ю щ е й ж а р ы » , — О л ь г а И в а н о в а , р у к о в о д и т е л ь п о с в я з я м с о б щ е с т в е н н о с т ь ю .

ОАЭ

Стоимость отдыха: туры из Москвы на семь ночей в четырехзвездочном отеле (с 1 мая) начинаются от 105 тысяч рублей.

Погода: плюс 36-38 градусов.

В мае в ОАЭ уже довольно жарко. Однако вся курортная инфраструктура оснащена кондиционерами, а бассейны оборудованы системами охлаждения.

Кроме того, в период майских праздников в ОАЭ проводятся множество мероприятий и концертов, а еще здесь есть множество крытых тематических парков. Среди самых популярных — IMG Worlds of Adventure, Warner Bros. World Abu Dhabi, Motiongate Dubai и Legoland Dubai. Все эти парки кондиционированы, поэтому туристы могут наслаждаться аттракционами и шоу, не беспокоясь о жаре.

Дальнее зарубежье на майские праздники

Задумываясь о том, куда поехать на море в период майских праздников, можно обратить внимание и на такой регион, как Юго-Восточная Азия. Самые популярные направления у российских туристов — Таиланд, Вьетнам и Китай (Хайнань). Их отличает безвизовый въезд, комфортные погодные условия, а также насыщенные экскурсионные программы.

Таиланд

Стоимость отдыха: туры на Пхукет из Москвы на семь ночей можно купить по цене от 132 тысяч рублей.

Погода: плюс 30-32 градуса.

Туры в Таиланд традиционно популярны у российских туристов, поскольку эта страна предлагает доступный пляжный отдых в мае, экзотическую природу и дружелюбную атмосферу. Несмотря на то что в некоторых районах страны в мае начинается сезон дождей, в других — стоит комфортная погода для пляжного отдыха.

« В Т а и л а н д е е с т ь в с е у с л о в и я к а к д л я м о л о д е ж н о г о о т д ы х а в ш у м н о й к о м п а н и и , т а к и д л я с п о к о й н ы х р о м а н т и ч е с к и х к а н и к у л » , — О л ь г а И в а н о в а , р у к о в о д и т е л ь п о с в я з я м с о б щ е с т в е н н о с т ь ю .

Популярные тайские курорты — такие, как Пхукет, Ко Самуи и Краби, привлекают туристов возможностью отдыха на белоснежных пляжах и экскурсиями на живописные острова. К примеру, на Ко Самуи стоит посетить национальный морской парк «Ангтхонг», посмотреть, как на специальных фермах разводят змей и крокодилов, посетить «Парадайз парк» с экзотической зоозоной и посмотреть на водопады Намуанг — приехать можно на джипах или даже на слонах.

Шри-Ланка

Стоимость отдыха: туры из Москвы на семь ночей в четырехзвездочном отеле — от 155 тысяч рублей.

Погода: плюс 30-33 градуса.

На Шри-Ланке в мае погода может быть довольно переменчивой. В юго-западной части острова могут начаться кратковременные дожди (Ахунгалла, Бентота, Берувелла, Ваддува), в то время как в северо-восточных регионах (Калутара, Коггала и Негомбо) обычно более сухо и солнечно. Тем не менее в мае туристы все равно сюда приезжают: дожди не мешают отдыху, поскольку часто они идут ближе к вечеру или во второй половине дня.

Мальдивы и Маврикий

Стоимость отдыха: тур на Мальдивы на семь ночей в трехзвездочном отеле будет стоить от 220 тысяч, на Маврикий — от 303 тысяч рублей.

Погода: на Мальдивах — плюс 29-31 градус, на Маврикии — плюс 27-30 градусов.

Размышляя над тем, куда поехать на майские праздники, стоит задуматься и насчет по-настоящему экзотических направлений — таких, как Мальдивы и Маврикий.

По словам Ольги Ивановой, в мае там наступает летний сезон, а цены становятся значительно (до 60 процентов) ниже. Причем происходит это не из-за летней жары, а потому что летом на островах выше влажность, более ветрено и на пару градусов прохладнее, чем зимой. Впрочем, погода все равно остается весьма комфортной для отдыха.

Похожая ситуация с ценами из-за особенностей климата в мае складывается в Омане, Катаре и Бахрейне. На Сейшелах будет дороже, поскольку с мая по октябрь там идеальные условия для дайвинга и серфинга.

Как подготовиться к путешествию на майские

Майские праздники — горячая пора у путешественников: многие стараются заранее приобрести билеты и забронировать отели по выгодным ценам. Поэтому Дарья Шулик посоветовала уже сегодня мониторить варианты, куда поехать в мае, и бронировать места проживания сразу после того, как на глаза попалось выгодное предложение.

Перед поездкой стоит проверить сроки действия загранпаспорта — к примеру, на Мальдивы можно лететь, даже если срок действия загранпаспорта истекает через месяц, но такая ситуация далеко не везде.

Необходимо приобрести медстраховку, изучить туристические памятки, а также взять с собой аптечку и наличные доллары. Кроме того, нужно заранее проверить прогноз погоды и собрать с собой подходящую одежду.

« Е с л и в ы о т п р а в л я е т е с ь в п о е з д к у н е в с о с т а в е т у р и с т и ч е с к о й г р у п п ы — п р е д в а р и т е л ь н о п о ч и т а й т е о б о с н о в н ы х д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т я х т о г о м е с т а , к у д а в ы н а п р а в л я е т е с ь , и с о с т а в ь т е х о т я б ы п р и м е р н ы й м а р ш р у т » , — Д а р ь я Ш у л и к , п и а р - м е н е д ж е р .

В свою очередь Ольга Иванова рекомендовала, находясь за рубежом, сохранять чеки после покупки товаров и услуг — их могут потребовать, к примеру, на пункте пересечения границы. На отдых, особенно если это туры в Таиланд, на Мальдивы, в Доминикану или Мексику, стоит взять с собой солнцезащитные средства, ознакомиться с культурой и обычаями страны.

Во всех регионах, особенно в ОАЭ и других странах Ближнего Востока, важно соблюдать местные традиции, а также носить одежду, которая закрывает плечи и колени. На Шри-Ланке и в Таиланде необходимо посещать храмы в одежде, закрывающей колени, плечи и спину. Кроме того, при входе в любой храм необходимо снимать обувь и головной убор. Женщинам в этих странах запрещено загорать на пляже топлес.

« В Е г и п т е и л и М а р о к к о т о р г у й т е с ь и д о г о в а р и в а й т е с ь о ц е н а х . Н а К у б е п л а н и р у й т е р а с х о д ы з а р а н е е , п о с к о л ь к у н е в о в с е х к у р о р т н ы х з о н а х е с т ь б а н к о м а т ы и и н т е р н е т . И н а к о н е ц , с т а р а й т е с ь н е п и т ь в о д у и з - п о д к р а н а » , — О л ь г а И в а н о в а р у к о в о д и т е л ь п о с в я з я м с о б щ е с т в е н н о с т ь ю .

Ответ на вопрос, куда поехать на майские праздники в 2025 году, во многом зависит от актуальной обстановки и личных предпочтений россиян. С учетом опыта прошлых лет, выбирая, куда поехать в мае, жители России чаще всего останавливаются на курортных городах Краснодарского края и Абхазии, а также посещают исторические и природные достопримечательности Крыма, Дагестана, Калининградской области, Байкала и Алтая.

Для тех, кто предпочитает путешествовать за границу, актуальными направлениями по-прежнему остаются Египет, Турция, Куба, Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ и другие страны с комфортными погодными условиями и разнообразием развлечений.