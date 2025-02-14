Российским туристам предложили новый маршрут до Перу

Turkish Airlines в скором времени запустит рейсы из Стамбула в Лиму. Этим маршрутом вполне могут воспользоваться российские туристы, чтобы добраться до Перу, рассказал посол республики в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес.

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« С к о р о у н а с п о я в и т с я п р а к т и ч е с к и п р я м о й р е й с : М о с к в а – С т а м б у л – Л и м а . T u r k i s h A i r l i n e s о т к р ы в а е т н а п р а в л е н и е в с т о л и ц у П е р у » , – у т о ч н и л о н .

На данный момент добраться до Перу можно только минимум с двумя пересадками, а стоимость билета в одну сторону начинается от 200 тыс. руб. Такие расходы делают поездку доступной лишь для весьма обеспеченных туристов.

Тем не менее власти Перу не оставляют планов по запуску прямых рейсов между Москвой и Лимой. Переговоры на эту тему велись и ранее, однако их реализация осложнилась на фоне ухудшения геополитической обстановки.

« В 2 0 2 1 г о д у м ы у ж е в е л и п е р е г о в о р ы с д в у м я р о с с и й с к и м и а в и а к о м п а н и я м и , и о н и б ы л и у с п е ш н ы м и . С о д н о й о б с у ж д а л с я п р я м о й р е й с , с д р у г о й – п е р е л е т ы с о с т а н о в к о й н а к у р о р т е П у э р т о - П л а т а в Д о м и н и к а н с к о й Р е с п у б л и к е . Я с ч и т а ю , ч т о э т о и м е н н о т о н а п р а в л е н и е , н а д к о т о р ы м н а м с т о и т р а б о т а т ь . М ы ж д е м р о с с и й с к и х т у р и с т о в с р а с п р о с т е р т ы м и о б ъ я т и я м и » , – з а к л ю ч и л п о с о л .

Отметим, что гражданам РФ для поездки в республику на срок до 90 дней виза не нужна. Но паспорт должен быть действителен еще полгода с момента выезда.