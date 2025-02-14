Российским туристам предложили новый маршрут до Перу

Российским туристам предложили лететь в Перу через Стамбул
Turkish Airlines в скором времени запустит рейсы из Стамбула в Лиму. Этим маршрутом вполне могут воспользоваться российские туристы, чтобы добраться до Перу, рассказал посол республики в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес.
«Скоро у нас появится практически прямой рейс: Москва – Стамбул – Лима. Turkish Airlines открывает направление в столицу Перу», – уточнил он.
На данный момент добраться до Перу можно только минимум с двумя пересадками, а стоимость билета в одну сторону начинается от 200 тыс. руб. Такие расходы делают поездку доступной лишь для весьма обеспеченных туристов.
Тем не менее власти Перу не оставляют планов по запуску прямых рейсов между Москвой и Лимой. Переговоры на эту тему велись и ранее, однако их реализация осложнилась на фоне ухудшения геополитической обстановки.
«В 2021 году мы уже вели переговоры с двумя российскими авиакомпаниями, и они были успешными. С одной обсуждался прямой рейс, с другой – перелеты с остановкой на курорте Пуэрто-Плата в Доминиканской Республике. Я считаю, что это именно то направление, над которым нам стоит работать. Мы ждем российских туристов с распростертыми объятиями», – заключил посол.
Отметим, что гражданам РФ для поездки в республику на срок до 90 дней виза не нужна. Но паспорт должен быть действителен еще полгода с момента выезда.