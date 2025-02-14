Пассажирка из Дубая оказалась под угрозой тюрьмы в России из-за подарка

Пассажирка из Дубая привезла в Россию украшения на 5 миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы. Об этом Федеральная таможенная служба (ФТС).

Женщину остановили в «зеленом» коридоре в московском аэропорту Домодедово. С помощью сканера таможенники нашли в ее сумочке часы и кольцо. По словам пассажирки, это был подарок мужа, о стоимости которого она не знала.

Экспертиза определила, что ювелирные изделия были изготовлены из золота 750 пробы с 323 инкрустированными бриллиантами. Общая стоимость украшений составила 5 миллионов рублей.

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Сейчас ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее в аэропорту Сочи поймали россиянку, которая привезла из Турции больше шести килограммов золотых украшений. Всего в ее вещах нашли 1,6 тысячи изделий.