Путешественник рассказал, как отдыхают сельские девушки в Польше

Российский путешественник побывал в деревне в Польше и рассказал, как проводит свободное время сельская молодежь. Своим опытом он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

« К а к п о л ь с к и е д е в у ш к и о т д ы х а ю т в д е р е в н е ? Д а ш и к а р н о о н и о т д ы х а ю т — ш а ш л ы к , п и в о и б а н ь к а » , — т а к и м и с л о в а м и о п и с а л а в т о р с в о и н а б л ю д е н и я .

Он познакомился со студенткой прямо на улице, и она пригласила его провести время с ее друзьями-студентами. Туриста стали угощать пивом, пирогами и жареными колбасками, а затем компания отправилась в баню.

« П о л ь с к и е с т у д е н т ы о к а з а л и с ь н е о ч е н ь с т о й к и е д у х о м , т а к ч т о д о в о л ь н о б ы с т р о и з п а р и л к и в ы б е ж а л и . Х о т я , к а к п о м н е , м о ж н о б ы л о б ы и е щ е п а р у п о д д а т ь , а т о к а к - т о с л а б е н ь к о б ы л о » , — з а к л ю ч и л б л о г е р .

Ранее этот же путешественник рассказал, что во время поездки в Польшу зашел в местный магазин и чуть не вышел с невестой.