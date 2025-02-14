Обман, грязь и бюрократия: как россияне разочаровываются в загранице

Япония не соответствует тому красивому образу, который ей обычно приписывают, рассказал российский путешественник фотограф Александр Мазуров. По его мнению, Россия куда более разнообразна и масштабна, японские же красоты предельно лаконичны и упрощены. Подобные отзывы все чаще приходится слышать от тех, кто бывал в Париже, Милане и других популярных туристических местах за рубежом. Почему наши соотечественники все чаще разочаровываются в отдыхе и жизни за границей — в материале NEWS.ru.

«Не здравоохранение, а ад»

Россияне Александр и Алина вместе с двумя детьми несколько лет прожили в Германии — у мужчины там была хорошо оплачиваемая работа.

« Н е с к р о ю , ч т о п е р в о н а ч а л ь н о у н а с б ы л и м ы с л и „ о с е с т ь “ в Л е й п ц и г е — м ы п р и с м а т р и в а л и ж и л ь е , и з у ч а л и в о з м о ж н о с т и д л я п о л у ч е н и я в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я с т а р ш и м с ы н о м . Т а к а я „ п е л е н а “ п е р е д г л а з а м и с о х р а н я л а с ь о к о л о г о д а . О д н а к о з а т е м м н о г о е и з м е н и л о с ь » , — п р и з н а л с я Александр.

По его словам, в первую очередь его семью смутило немецкое здравоохранение, точнее — его недоступность:

« М ы с т о л к н у л и с ь с э т о й п р о б л е м о й н е о д н о к р а т н о . О д н а ж д ы у н а с з а б о л е л а д о ч ь — т е м п е р а т у р а п о д с к о ч и л а в ы ш е 3 9 г р а д у с о в . О д н а к о с к о р у ю п о м о щ ь в ы з в а т ь м ы н е м о г л и — н а м с о в е т о в а л и п р о с т о д а в а т ь р е б е н к у ж а р о п о н и ж а ю щ е е , н о о н о с о в с е м н е п о м о г а л о , д о ч к е б ы л о о ч е н ь п л о х о . В и т о г е н а м п р и х о д и л о с ь н е с к о л ь к о р а з з в о н и т ь з н а к о м ы м м е д и к а м в Р о с с и ю и п р о с и т ь с о в е т а » .

Алина рассказала, что две ее подруги в Германии по несколько месяцев не могут попасть на прием к узким специалистам.

« П о с л е э т о г о м н е п р о с т о с м е ш н о с л ы ш а т ь о „ п л о х о м “ р о с с и й с к о м з д р а в о о х р а н е н и и . В Л е й п ц и г е д а ж е з а п и с а т ь с я н а У З И и л и с д а т ь а н а л и з ы — т о т е щ е к в е с т » , — п о я с н и л а в р а з г о в о р е с N E W S . r u ж е н щ и н а .

Не многим лучше ситуация и в Чехии. Проживавшая там Светлана рассказала на форуме, что температурящему ребенку теоретически можно вызвать скорую:

« Н о п р и э т о м , е с л и , н а п р и м е р , т е м п е р а т у р а в ы з в а н а в и р у с н о й и н ф е к ц и е й , г р и п п о м , п р и д е т с я з а п л а т и т ь з а в ы з о в л и б о п р е д с т о и т д о к а з ы в а т ь с о т р у д н и к а м н е о т л о ж к и , ч т о и м е л о м е с т о у г р о ж а ю щ е е ж и з н и с о с т о я н и е » .

Яна, которая переехала в Прагу из российского региона, призналась в беседе с NEWS.ru, что уже всерьез подумывает о возвращении:

« З д р а в о о х р а н е н и е з д е с ь — э т о а д к а к о й - т о ! К а к - т о м ы п о п а л и с р е б е н к о м в м е с т н ы й г о с п и т а л ь . В о с п о м и н а н и я о л е ч е н и и в р о с с и й с к о й б о л ь н и ц е , п р и ч е м н е в с т о л и ц е , а н а п е р и ф е р и и , с т а л и б е з в с я к о г о п р е у в е л и ч е н и я т е п л ы м в о с п о м и н а н и е м . М ы с т о л к н у л и с ь с х а м с т в о м п е р с о н а л а , р а в н о д у ш и е м в р а ч е й и о т в р а т и т е л ь н ы м п и т а н и е м » .

«Обманывают на каждом шагу»

Очень часто россияне жалуются на массовый обман за границей.

« Я п р о ж и л в Т у р ц и и п о ч т и г о д . З д е с ь е д в а л и н е е ж е д н е в н о т е б я п ы т а ю т с я н а д у т ь . Ч т о н а р ы н к а х , ч т о п р и а р е н д е м а ш и н — н а з ы в а ю т о д н у ц е н у , а п о ф а к т у т ы з а п л а т и ш ь з н а ч и т е л ь н о б о л ь ш е » , — р а с с к а з а л N E W S . r u H R - с п е ц и а л и с т и з М о с к в ы А н т о н .

Схожие претензии россияне часто предъявляют и к Израилю.

« И з р а и л ь н е п о н р а в и л с я и з - з а т о г о , ч т о н а к а ж д о м ш а г у т е б я п ы т а ю т с я о б с ч и т а т ь . Е с л и ч т о — с р а з у д е л а ю т в и д , ч т о н е п о н и м а ю т а н г л и й с к и й » , — н а п и с а л а в с в о е м о т з ы в е р а з д о с а д о в а н н а я р о с с и я н к а .

Немало жалоб на обман касается Италии.

« Н а г л ы е и т а л ь я ш к и в ы д а в а л и „ д е р е в я н н у ю “ л е п е ш к у , н а м а з а н н у ю к е т ч у п о м с ж и р о м , з а п и ц ц у и о б с ч и т ы в а л и н е с т е с н я я с ь » , — п о д е л и л а с ь с в о и м и в п е ч а т л е н и я м и Е л е н а .

Пользовательница Лианна рассказала, что ее знакомого обманул таксист в Майами.

« К о г д а з а н о с и л е г о в е щ и в о т е л ь , „ з а б ы л “ с у м к у с н о у т б у к о м и д о к у м е н т а м и и м о м е н т а л ь н о с в а л и л . П я т и з в е з д о ч н ы й о т е л ь п р о б л е м у р е ш а т ь н е з а х о т е л , о т п р а в и л в п о л и ц и ю , д о н а ч а л ь с т в а т а к с и б ы л о н е д о з в о н и т ь с я . В о б щ е м , е м у с л у ч а й н о п о в е з л о п о й м а т ь н а у л и ц е т а к с и т о й ж е к о н т о р ы , и о н и з а о б е щ а н н о е в т о р о м у т а к с и с т у в о з н а г р а ж д е н и е к а т а л и с ь п о в с е м у М а й а м и , л о в и л и п е р в о г о . П о й м а л и , п р и ч е м о н о т н е к и в а л с я д о т е х п о р , п о к а н е с к а з а л и , ч т о у ж е о с т а в л е н о з а я в л е н и е в п о л и ц и ю . П о т о м у ж е у з н а л и , ч т о э т о у н и х с х е м а т а к а я » , — н а п и с а л а в с в о е м о т з ы в е д е в у ш к а .

Дорогой и медленный интернет

Отдельная причина нелюбви россиян к зарубежным странам — низкое качество интернета. Как рассказал NEWS.ru IT-специалист Александр Мешков, он побывал в нескольких странах и почти везде столкнулся с этой проблемой.

« В Е г и п т е , Т у р ц и и , р я д е с т р а н Е в р о п ы с т а л к и в а л с я с о д н о й и т о й ж е б е д о й : д о р о г о й и н е к а ч е с т в е н н ы й и н т е р н е т . П о с т о я н н ы е р а з р ы в ы с в я з и , м е с т н ы е к э т о м у п р и в ы к л и , н о р а б о т а т ь п р о с т о н е в о з м о ж н о » , — р а с с к а з а л с о б е с е д н и к N E W S . r u .

Россияне, побывавшие в США, также массово жалуются на качество мобильного интернета.

« М о б и л ь н о г о и н т е р н е т а т а м к а к т а к о в о г о з а г о р о д о м в о о б щ е н е т . В Р о с с и и и н т е р н е т , п о с р а в н е н и ю с С Ш А и с т р а н а м и ЕС, вообще суперский и дешевый», — пишет побывавший в Америке россиянин.

Чудовищная бюрократия

Россияне жалуются на чудовищную бюрократию в странах Европы. Например, Александр из Москвы столкнулся с таковой во Франции.

« У ф р а н ц у з о в у ж а с н а я б ю р о к р а т и я п р и п о л н о м о т с у т с т в и и к а к о г о - л и б о п о д о б и я „ Г о с у с л у г “ . В с е о б щ е н и е с г о с о р г а н а м и — м э р и я м и , п р е ф е к т у р а м и — и д е т ч е р е з п о ч т у . О н л а й н м о ж н о т о л ь к о з а п и с а т ь с я н а п р и е м в г о с у ч р е ж д е н и е . В с е д о к у м е н т ы и д у т о б ы ч н о й п о ч т о й , к о т о р а я н и к о г д а н е т о р о п и т с я . Ч т о б ы о п л а т и т ь к а к у ю - л и б о п о ш л и н у , н у ж н о и д т и в б л и ж а й ш и й т а б а ч н ы й м а г а з и н и п о к у п а т ь т а м с п е ц и а л ь н ы е м а р к и н а н у ж н у ю с у м м у и п о т о м н е с т и в м э р и ю / п р е ф е к т у р у б у м а ж к у с п о д т в е р ж д е н и е м т о г о , ч т о т ы и х к у п и л » , — р а с с к а з а л N E W S . r u м у ж ч и н а .

Бюрократия дает о себе знать на самых разных уровнях. Так, супруга Александра успешно сдала экзамены на французские водительские права. Но сразу их никто не выдал — они пришли по почте лишь спустя три месяца, конверт с ними просто кинули в почтовый ящик.

« Т о ч н о т а к ж е п о п о ч т е п р и х о д я т б а н к о в с к и е к а р т ы , к о т о р ы е т ы х о д и л о ф о р м л я т ь в б а н к , с и м - к а р т ы , о ф о р м л е н н ы е о н л а й н . И о п я т ь - т а к и ж д а т ь н а д о н е д е л ю - д в е в м е с т о т о г о , ч т о б ы п о л у ч и т ь к а р т у н а м е с т е в б а н к е » , — р а с с к а з а л с о б е с е д н и к N E W S . r u .

Такси по космическим ценам

Отдельный разговор — о транспорте за границей.

« Т ы н и к о г д а н е у в е р е н , ч т о в о в р е м я с м о ж е ш ь д о б р а т ь с я д о м е с т а н а з н а ч е н и я , е с л и п о л ь з у е ш ь с я о б щ е с т в е н н ы м т р а н с п о р т о м и л и п р и г о р о д н ы м и п о е з д а м и , — р а с с к а з а л Александр о французском опыте. — В любой момент работники могут объявить забастовку, и вся работа парализуется. Однажды я так едва не опоздал в аэропорт, потому что поезд-экспресс до него не ходил из-за забастовки».

Москвичка Елена, которая по работе регулярно бывает в Марселе и Милане, в разговоре с NEWS.ru рассказала, что цены на такси в этих городах космические:

« Т а к с и т а м д о р о ж е м о с к о в с к о г о в 3 – 4 р а з а . Д о б р а т ь с я в а э р о п о р т и з ц е н т р а г о р о д а с т о и т п р и м е р н о 1 2 – 1 4 т ы с я ч р у б л е й » .

Дорогая еда

Что касается европейских городов, то питаться в кафе и ресторанах там — тоже дорогое удовольствие.

« В п о с л е д н е е в р е м я с р е д н и й ч е к в к а ф е с и л ь н о в ы р о с . Т а к , с а м ы й о б ы ч н ы й с а л а т в с а м о м с р е д н е н ь к о м к а ф е в М и л а н е и л и М а р с е л е о б о й д е т с я в а м в 1 6 – 2 0 е в р о — э т о ц е н а х о р о ш е г о б л ю д а в д о с т о й н о м м о с к о в с к о м р е с т о р а н е » , — р а с с к а з а л а Е л е н а и з М о с к в ы .

При этом, по ее словам, сервис в заведениях в Москве на порядок выше такового даже в знаменитых европейских городах:

« Ж д а т ь п р и г о т о в л е н и я б л ю д а в р е с т о р а н е т а м о ч е н ь д о л г о . М н о г и е з а в е д е н и я в д н е в н о е в р е м я в о о б щ е з а к р ы т ы , а с т о л и к в с е г д а н а д о б р о н и р о в а т ь з а р а н е е » .

Дизайнер Арсений из Ульяновска рассказал NEWS.ru, что неоднократно бывал в Италии.

« Е д а д е й с т в и т е л ь н о о ч е н ь д о р о г а я , о с о б е н н о , е с л и т ы х о ч е ш ь п е р е к у с и т ь в ц е н т р е г о р о д а . П о э т о м у м н о г и е т у р и с т ы п р е д п о ч и т а ю т о б ъ е д и н я т ь о б е д с у ж и н о м — и з с о о б р а ж е н и й э к о н о м и и , к о н е ч н о ж е » , — п о я с н и л м у ж ч и н а .

Пляжи в окурках, грязное море

Отдельная тема — экология и природа России. Наши соотечественники все чаще сходятся во мнении, что российская природа самая разнообразная. При этом широко разрекламированные природные локации за рубежом подчас на деле оказываются совсем не такими. Равно как и экологическая ситуация даже в европейских государствах оставляет желать лучшего.

« О ч е н ь б о л ь н о с м о т р е т ь н а в с е э т о . П о в е р ь т е , э т о н е в ы м ы с е л , э т о т о , ч т о м ы у в и д е л и н а п л я ж а х К е м е р а в Т у р ц и и . Т а к о г о я н и г д е н е в и д е л а . . . П е р в ы е п а р у д н е й м о р е б ы л о ч и с т ы м , а п о т о м т а к а я к а к а п р и п л ы в а л а , ч т о н и к т о к у п а т ь с я н е м о г и в в о д у д а ж е л е з т ь . Л ю д и п р о с т о п р и х о д и л и , р а з в о р а ч и в а л и с ь и у х о д и л и » , — п о д е л и л а с ь с в о и м о т з ы в о м Т а т ь я н а .

Пользователь под ником Монблан подтверждает:

« В Т у р ц и и в с е к а н а л и з а ц и о н н ы е с т о к и с п р и б р е ж н ы х , д а и н е т о л ь к о , о т е л е й о т в о д я т с я в м о р е . Е с л и п л а в а т ь с м а с к о й , п о в с е м е с т н о в и д н ы б о л ь ш и е т р у б ы , у х о д я щ и е о т б е р е г а м е т р о в н а д в е с т и , и в к о н ц е т р у б ы — р а с с е и в а т е л ь . Т а к ч т о н е т о л ь к о с к о р а б л е й с б р а с ы в а ю т » .

Как сообщал NEWS.ru, Турция остается самым популярным туристическим направлением у россиян. В то же время при этом растет число граждан, разочаровавшихся в отдыхе в Кемере, Белеке, Анталии и Даламане.

Туристы указывают на очевидные проблемы и в благополучной, казалось бы, Германии.

« В о б щ е й с л о ж н о с т и п р о б ы л и в Г е р м а н и и м е с я ц , п о б ы в а л и в ч е т ы р е х г о р о д а х : Г а м б у р г , Л ю б е к , Н и н д о р ф и А р е н с б у р г . К а т а с т р о ф и ч е с к и м а л о д е т с к и х п л о щ а д о к , с д е т ь м и п р о с т о н е к у д а д е т ь с я . В е з д е и в с ю д у о г р о м н ы е с о б а к и б е з п о в о д к о в и н а м о р д н и к о в и и х к у р я щ и е х о з я е в а . П л я ж и у с ы п а н ы о к у р к а м и , б ы т о в ы м м у с о р о м , г н и ю щ е й т и н о й » , — р а с с к а з а л а в с в о е м о т з ы в е И р и н а и з М о с к в ы .

Ранее россиянин пожаловался на отсутствие чувства юмора и скудный внутренний мир жителей Германии, рассказав об этом в беседе с российским тревел-блогером. Разговор был опубликован в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен»: россиянин также обратил внимание на жалобы немцев на окружающих и жизнь по четкому расписанию.

Многие ли россияне хотят эмигрировать

По данным ВЦИОМа, на сегодняшний день эмиграционные настроения в российском обществе практически сошли на нет.

« А б с о л ю т н о е б о л ь ш и н с т в о р о с с и я н н е р а с с м а т р и в а ю т д л я с е б я п е р е е з д з а г р а н и ц у н а п о с т о я н н о е м е с т о ж и т е л ь с т в а ( 9 3 % ) , в т о в р е м я к а к д о л я ж е л а ю щ и х э м и г р и р о в а т ь и з с т р а н ы д о с т и г л а м и н и м у м а з а в с е в р е м я м о н и т о р и н г а ( с 1 9 9 1 г о д а ) , с о с т а в и в т о л ь к о 5 % » , — р а с с к а з а л и в с о ц и о л о г и ч е с к о й л а б о р а т о р и и .

По данным ВЦИОМа, сравнительно благоприятным периодом для переезда за границу стали 2019–2021 годы — о своем желании эмигрировать в эти годы заявляли 16–17% наших сограждан. Такой же миграционный потенциал был отмечен в 1991 году (16%).

Представители ВЦИОМа уточняют: речь идет только о декларируемом намерении переехать, которое далеко не всегда конвертируется в реальные шаги. Например, по данным опроса 2020 года, 43% из числа желающих эмигрировать даже не задумывались о сроках переезда, а 39% не предпринимали для этого никаких действий.

Примечательно, что примерно 10% покинувших Россию в период с 2022 по 2023 год вернулись обратно — таковы данные Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Уточняется, что в феврале и марте 2024 года был проведен онлайн-опрос среди 3459 респондентов, которые уехали из РФ после начала спецоперации на Украине и находились за пределами страны не менее трех месяцев подряд.

Согласно результатам исследования, более четверти респондентов, вернувшихся в Россию, а именно 26,7%, меняли страну проживания в период своей эмиграции. При этом почти половина из них, а это 46,8%, переезжала в другие страны как минимум дважды.