Обман, грязь и бюрократия: как россияне разочаровываются в загранице

В Израиле обман и ад, в Турции грязь: россияне разочаровались в загранице
Япония не соответствует тому красивому образу, который ей обычно приписывают, рассказал российский путешественник фотограф Александр Мазуров. По его мнению, Россия куда более разнообразна и масштабна, японские же красоты предельно лаконичны и упрощены. Подобные отзывы все чаще приходится слышать от тех, кто бывал в Париже, Милане и других популярных туристических местах за рубежом. Почему наши соотечественники все чаще разочаровываются в отдыхе и жизни за границей — в материале NEWS.ru.
«Не здравоохранение, а ад»
Россияне Александр и Алина вместе с двумя детьми несколько лет прожили в Германии — у мужчины там была хорошо оплачиваемая работа.
«Не скрою, что первоначально у нас были мысли „осесть“ в Лейпциге — мы присматривали жилье, изучали возможности для получения высшего образования старшим сыном. Такая „пелена“ перед глазами сохранялась около года. Однако затем многое изменилось», — признался Александр.
По его словам, в первую очередь его семью смутило немецкое здравоохранение, точнее — его недоступность:
«Мы столкнулись с этой проблемой неоднократно. Однажды у нас заболела дочь — температура подскочила выше 39 градусов. Однако скорую помощь вызвать мы не могли — нам советовали просто давать ребенку жаропонижающее, но оно совсем не помогало, дочке было очень плохо. В итоге нам приходилось несколько раз звонить знакомым медикам в Россию и просить совета».
Алина рассказала, что две ее подруги в Германии по несколько месяцев не могут попасть на прием к узким специалистам.
«После этого мне просто смешно слышать о „плохом“ российском здравоохранении. В Лейпциге даже записаться на УЗИ или сдать анализы — тот еще квест», — пояснила в разговоре с NEWS.ru женщина.
Не многим лучше ситуация и в Чехии. Проживавшая там Светлана рассказала на форуме, что температурящему ребенку теоретически можно вызвать скорую:
«Но при этом, если, например, температура вызвана вирусной инфекцией, гриппом, придется заплатить за вызов либо предстоит доказывать сотрудникам неотложки, что имело место угрожающее жизни состояние».
Яна, которая переехала в Прагу из российского региона, призналась в беседе с NEWS.ru, что уже всерьез подумывает о возвращении:
«Здравоохранение здесь — это ад какой-то! Как-то мы попали с ребенком в местный госпиталь. Воспоминания о лечении в российской больнице, причем не в столице, а на периферии, стали без всякого преувеличения теплым воспоминанием. Мы столкнулись с хамством персонала, равнодушием врачей и отвратительным питанием».
«Обманывают на каждом шагу»
Очень часто россияне жалуются на массовый обман за границей.
«Я прожил в Турции почти год. Здесь едва ли не ежедневно тебя пытаются надуть. Что на рынках, что при аренде машин — называют одну цену, а по факту ты заплатишь значительно больше», — рассказал NEWS.ru HR-специалист из Москвы Антон.
Схожие претензии россияне часто предъявляют и к Израилю.
«Израиль не понравился из-за того, что на каждом шагу тебя пытаются обсчитать. Если что — сразу делают вид, что не понимают английский», — написала в своем отзыве раздосадованная россиянка.
Немало жалоб на обман касается Италии.
«Наглые итальяшки выдавали „деревянную“ лепешку, намазанную кетчупом с жиром, за пиццу и обсчитывали не стесняясь», — поделилась своими впечатлениями Елена.
Пользовательница Лианна рассказала, что ее знакомого обманул таксист в Майами.
«Когда заносил его вещи в отель, „забыл“ сумку с ноутбуком и документами и моментально свалил. Пятизвездочный отель проблему решать не захотел, отправил в полицию, до начальства такси было не дозвониться. В общем, ему случайно повезло поймать на улице такси той же конторы, и они за обещанное второму таксисту вознаграждение катались по всему Майами, ловили первого. Поймали, причем он отнекивался до тех пор, пока не сказали, что уже оставлено заявление в полицию. Потом уже узнали, что это у них схема такая», — написала в своем отзыве девушка.
Дорогой и медленный интернет
Отдельная причина нелюбви россиян к зарубежным странам — низкое качество интернета. Как рассказал NEWS.ru IT-специалист Александр Мешков, он побывал в нескольких странах и почти везде столкнулся с этой проблемой.
«В Египте, Турции, ряде стран Европы сталкивался с одной и той же бедой: дорогой и некачественный интернет. Постоянные разрывы связи, местные к этому привыкли, но работать просто невозможно», — рассказал собеседник NEWS.ru.
Россияне, побывавшие в США, также массово жалуются на качество мобильного интернета.
«Мобильного интернета там как такового за городом вообще нет. В России интернет, по сравнению с США и странами ЕС, вообще суперский и дешевый», — пишет побывавший в Америке россиянин.
Чудовищная бюрократия
Россияне жалуются на чудовищную бюрократию в странах Европы. Например, Александр из Москвы столкнулся с таковой во Франции.
«У французов ужасная бюрократия при полном отсутствии какого-либо подобия „Госуслуг“. Все общение с госорганами — мэриями, префектурами — идет через почту. Онлайн можно только записаться на прием в госучреждение. Все документы идут обычной почтой, которая никогда не торопится. Чтобы оплатить какую-либо пошлину, нужно идти в ближайший табачный магазин и покупать там специальные марки на нужную сумму и потом нести в мэрию/префектуру бумажку с подтверждением того, что ты их купил», — рассказал NEWS.ru мужчина.
Бюрократия дает о себе знать на самых разных уровнях. Так, супруга Александра успешно сдала экзамены на французские водительские права. Но сразу их никто не выдал — они пришли по почте лишь спустя три месяца, конверт с ними просто кинули в почтовый ящик.
«Точно так же по почте приходят банковские карты, которые ты ходил оформлять в банк, сим-карты, оформленные онлайн. И опять-таки ждать надо неделю-две вместо того, чтобы получить карту на месте в банке», — рассказал собеседник NEWS.ru.
Такси по космическим ценам
Отдельный разговор — о транспорте за границей.
«Ты никогда не уверен, что вовремя сможешь добраться до места назначения, если пользуешься общественным транспортом или пригородными поездами, — рассказал Александр о французском опыте. — В любой момент работники могут объявить забастовку, и вся работа парализуется. Однажды я так едва не опоздал в аэропорт, потому что поезд-экспресс до него не ходил из-за забастовки».
Москвичка Елена, которая по работе регулярно бывает в Марселе и Милане, в разговоре с NEWS.ru рассказала, что цены на такси в этих городах космические:
«Такси там дороже московского в 3–4 раза. Добраться в аэропорт из центра города стоит примерно 12–14 тысяч рублей».
Дорогая еда
Что касается европейских городов, то питаться в кафе и ресторанах там — тоже дорогое удовольствие.
«В последнее время средний чек в кафе сильно вырос. Так, самый обычный салат в самом средненьком кафе в Милане или Марселе обойдется вам в 16–20 евро — это цена хорошего блюда в достойном московском ресторане», — рассказала Елена из Москвы.
При этом, по ее словам, сервис в заведениях в Москве на порядок выше такового даже в знаменитых европейских городах:
«Ждать приготовления блюда в ресторане там очень долго. Многие заведения в дневное время вообще закрыты, а столик всегда надо бронировать заранее».
Дизайнер Арсений из Ульяновска рассказал NEWS.ru, что неоднократно бывал в Италии.
«Еда действительно очень дорогая, особенно, если ты хочешь перекусить в центре города. Поэтому многие туристы предпочитают объединять обед с ужином — из соображений экономии, конечно же», — пояснил мужчина.
Пляжи в окурках, грязное море
Отдельная тема — экология и природа России. Наши соотечественники все чаще сходятся во мнении, что российская природа самая разнообразная. При этом широко разрекламированные природные локации за рубежом подчас на деле оказываются совсем не такими. Равно как и экологическая ситуация даже в европейских государствах оставляет желать лучшего.
«Очень больно смотреть на все это. Поверьте, это не вымысел, это то, что мы увидели на пляжах Кемера в Турции. Такого я нигде не видела... Первые пару дней море было чистым, а потом такая кака приплывала, что никто купаться не мог и в воду даже лезть. Люди просто приходили, разворачивались и уходили», — поделилась своим отзывом Татьяна.
Пользователь под ником Монблан подтверждает:
«В Турции все канализационные стоки с прибрежных, да и не только, отелей отводятся в море. Если плавать с маской, повсеместно видны большие трубы, уходящие от берега метров на двести, и в конце трубы — рассеиватель. Так что не только с кораблей сбрасывают».
Как сообщал NEWS.ru, Турция остается самым популярным туристическим направлением у россиян. В то же время при этом растет число граждан, разочаровавшихся в отдыхе в Кемере, Белеке, Анталии и Даламане.
Туристы указывают на очевидные проблемы и в благополучной, казалось бы, Германии.
«В общей сложности пробыли в Германии месяц, побывали в четырех городах: Гамбург, Любек, Ниндорф и Аренсбург. Катастрофически мало детских площадок, с детьми просто некуда деться. Везде и всюду огромные собаки без поводков и намордников и их курящие хозяева. Пляжи усыпаны окурками, бытовым мусором, гниющей тиной», — рассказала в своем отзыве Ирина из Москвы.
Ранее россиянин пожаловался на отсутствие чувства юмора и скудный внутренний мир жителей Германии, рассказав об этом в беседе с российским тревел-блогером. Разговор был опубликован в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен»: россиянин также обратил внимание на жалобы немцев на окружающих и жизнь по четкому расписанию.
Многие ли россияне хотят эмигрировать
По данным ВЦИОМа, на сегодняшний день эмиграционные настроения в российском обществе практически сошли на нет.
«Абсолютное большинство россиян не рассматривают для себя переезд за границу на постоянное место жительства (93%), в то время как доля желающих эмигрировать из страны достигла минимума за все время мониторинга (с 1991 года), составив только 5%», — рассказали в социологической лаборатории.
По данным ВЦИОМа, сравнительно благоприятным периодом для переезда за границу стали 2019–2021 годы — о своем желании эмигрировать в эти годы заявляли 16–17% наших сограждан. Такой же миграционный потенциал был отмечен в 1991 году (16%).
Представители ВЦИОМа уточняют: речь идет только о декларируемом намерении переехать, которое далеко не всегда конвертируется в реальные шаги. Например, по данным опроса 2020 года, 43% из числа желающих эмигрировать даже не задумывались о сроках переезда, а 39% не предпринимали для этого никаких действий.
Примечательно, что примерно 10% покинувших Россию в период с 2022 по 2023 год вернулись обратно — таковы данные Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Уточняется, что в феврале и марте 2024 года был проведен онлайн-опрос среди 3459 респондентов, которые уехали из РФ после начала спецоперации на Украине и находились за пределами страны не менее трех месяцев подряд.
Согласно результатам исследования, более четверти респондентов, вернувшихся в Россию, а именно 26,7%, меняли страну проживания в период своей эмиграции. При этом почти половина из них, а это 46,8%, переезжала в другие страны как минимум дважды.