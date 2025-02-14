Как недорого слетать в Японию этой весной

У российских туристов появилась возможность недорого слетать в Японию этой весной. Выгодные тарифы предлагает китайская авиакомпания China Eastern Airlines. Редакция TourDom.ru подобрала наиболее оптимальные по стоимости варианты из Москвы в несколько городов Страны восходящего солнца.

Так, билет в Токио (аэропорт HND) с вылетом 13 мая и возвратом в Россию 23-го обойдется пассажиру в 42 500 руб. В цене ручная кладь весом до 8 кг и два места багажа по 23 кг. По пути в Японию туристу предстоит сделать 6-часовую остановку в Пекине, а на возврате придется задержаться на 15 часов.

Аналогичные предложения действуют на перелеты в Осаку с отправлением в середине мая. Например, билет round trip (11–19 мая) стоит около 42 800 руб. на человека. В стоимость включены багаж и ручная кладь. На пути туда стыковка в Пекине составит всего 3 часа. Однако при возвращении в столице КНР придется провести около 17 часов.

В начале мая можно недорого слетать и на Окинаву. Правда, здесь в это время могут быть дожди, а погода довольно жаркая. Билет с вылетом 3-го числа и возвратом в РФ 12-го обойдется в 41 тыс. руб. с багажом. Рейсы снова стыковочные, поэтому пассажиров ждут длительные остановки в Пекине.

Стоит отметить, что в столице Китая для россиян предусмотрен безвизовый транзит при соблюдении определенных условий. В вышеперечисленных вариантах они соблюдены, так что визу туристам оформлять не обязательно.

А для посещения Японии путешественникам уже понадобится виза. Впрочем, получить ее несложно, тем более что сам стикер бесплатный. Заявителю необходимо обратиться в консульский отдел посольства страны и предоставить пакет документов.

Ранее TourDom.ru писал о выгодных тарифах на перелеты из столицы Москвы на Бали. Авиакомпания China Eastern Airlines предложила туристам относительно недорогие билеты на май – июнь.