Тревел-блогер побывал в Намибии и удивился ценам на воду

Россиянин побывал в супермаркете в Намибии и раскрыл стоимость продуктов. Своими наблюдениями он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

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Больше всего автор удивился ценам на воду в этой стране Африки. По его словам, пять литров обойдутся покупателю в 200-700 рублей.

При этом цены на молочную продукцию в Намибии оказались сравнимы с российскими: пакет местного ультрапастеризованного молока стоит от 100 рублей за литр.

« Н о к а к и е з д е с ь ш и к а р н ы е й о г у р т ы п о 1 3 0 р у б л е й з а б а н к у в 2 5 0 г р а м м о в . Е д и н с т в е н н о е , з а ч т о м о ж н о п р о с т и т ь в с е о с т а л ь н о е » , — в о с х и т и л с я а в т о р .

Он также привел цены на другие товары: апельсины — 140 рублей за килограмм, помидоры — 150 рублей, огурцы — от 80 рублей за кило, кенийский кофе — почти 900 рублей за 0,5 кило, макароны — 80-90 рублей за упаковку.

Яйца в Намибии стоят от 200 рублей за десяток, во столько же обойдется килограмм яблок.

« З а т о м е с т н ы е м а н г о д е ш е в л е п о м и д о р о в — о б о й д у т с я в а м в 8 0 - 9 0 р у б л е й з а к и л о , е ш ь т е о т п у з а » , — з а к л ю ч и л б л о г е р .

Ранее сообщалось, что число российских туристов в Африке заметно выросло. Это произошло несмотря на дороговизну таких путешествий.