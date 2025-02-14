Путешественница рассказала, как относятся жители Южной Кореи к русским

Россиянка побывала в Южной Корее и раскрыли истинное отношение местных жителей к русским. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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« В о в р е м я п о е з д к и в П у с а н у м е н я с л о ж и л о с ь в п е ч а т л е н и е , ч т о к о р е й ц ы н а с о с о б о д а ж е н е з н а ю т , — о т м е т и л а т у р и с т к а Л а р и с а . — Р а з у м е е т с я , о н и з н а ю т , ч т о Р о с с и я б о л ь ш а я и у н а с х о л о д н о , а е щ е ч т о - т о п р о С и б и р ь . Н а э т о м в с е » .

Более того, по словам соотечественницы, местные жители всегда с интересом реагировали, когда она говорила с ними на английском.

« У м е н я о н н а х о р о ш е м у р о в н е , и п о ч е м у - т о д л я к о р е й ц е в э т о б ы л о н е м н о г о у д и в и т е л ь н о , — з а я в и л а о н а . — В и д и м о , р о с с и я н е н е о с о б о с л а в я т с я з н а н и е м и н о с т р а н н ы х я з ы к о в » .

Ранее другой российский турист раскрыл истинное отношение женщин на Кубе к русским мужчинам. Путешественник отметил, что жительницы этой курортной страны считают россиян сдержанными, образованными и в то же время сильными, волевыми и мужественными.