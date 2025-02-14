«Туристов селят в шикарных отелях». Блогер описал поездку в Северную Корею

Российский путешественник побывал в Северной Корее и поделился впечатлениями от поездки. Их он описал в личном блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор обратил внимание, что уровень жизни в КНДР невысок, хотя местные жители пытаются произвести на иностранцев обратное впечатление.

« В с е х т у р и с т о в з д е с ь с е л я т в ш и к а р н ы х о т е л я х с б а с с е й н а м и , С П А , р е с т о р а н а м и , б а р а м и и п р о ч и м и с е р в и с а м и , — р а с с к а з а л р о с с и я н и н . — Э к с к у р с и и , к с л о в у , т о ж е б ы л и к р а й н е и н т е р е с н ы м и и н а с ы щ е н н ы м и » .

При этом путешественникам ограничивают самостоятельные передвижения и местами запрещают делать фото.

« У з н а л л и я ч т о - т о н о в о е о С е в е р н о й К о р е е , ч е г о н и к о г д а б ы н е у з н а л , н е п о с е т и в э т у с т р а н у ? П о ж а л у й , с к о р е е , н е т . В с е - т а к и с л и ш к о м у ж м а с ш т а б н а и в с е о б ъ е м л ю щ а п р о п а г а н д а в э т о й а з и а т с к о й с т р а н е » , — з а к л ю ч и л б л о г е р .

Ранее сообщалось, что в 2024 году КНДР посетили 1,5 тысячи российских туристов. Тем временем число авиарейсов из Владивостока в Пхеньян выросло до пяти в неделю.