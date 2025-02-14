Названы самые безопасные города мира для путешествий

Исландский Рейкьявик возглавил топ-7 самых безопасных для туристов городов мира в 2023 году. Рейтинг основан на результатах данных мировых индексов безопасности и преступности.

Следом за столицей Исландии в рейтинге расположился Копенгаген (Дания). Самая большая угроза, с которой туристы смогут столкнуться в этом городе, это удар по кошельку. Датская столица давно известна своей дороговизной, однако здесь путешественники могут увидеть дворцы и парки развлечений.

Тройку самых безопасных замкнул Монреаль - единственный попавший в список город из обеих Америк. Кроме того, что канадский город является одним из самых безопасных, он еще и самый популярный в североамериканской стране.

На четвертом месте оказался Амстердам. Столица Нидерландов поразит наличием велосипедистов, архитектурой и богатой историей. К тому же, это один из самых посещаемых городов в Европе.

Пятое место досталось Сеулу. Южнокорейский мегаполис постоянно входит в число самых безопасных городов Азии с минимальными показателями преступности. Сеул отлично сочетает в себе современность большого города с историческими достопримечательностями и традициями.

На шестой позиции - город-государство Сингапур. Он известен не только своей безопасностью, но также чистотой и красотой. А еще, несмотря на свою густонаселенность, Сингапур еще и невероятно зеленый город-сад.

На последней строчке рейтинга еще один азиатский мегаполис - Токио. Крупнейший город Европе известен своей едой, модой, культурой, традициями и сверкающими небоскребами. И, конечно же, здесь очень безопасно.