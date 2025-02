Как и где провести отдых в апреле

Апрель отлично подходит для отдыха — как в России, так и за рубежом. В это время можно отправиться в южные регионы РФ: к концу месяца там будет хорошая погода для прогулок и экскурсий. Или полететь в жаркие страны, чтобы вдоволь накупаться в море и получить красивый загар к лету. «Лента.ру» пообщалась с туроператорами и выяснила, где апреле 2025 года можно отдохнуть с семьей в России и за границей, сколько будут стоить туры на популярные курорты.

© Lenta.ru

Куда поехать в апреле на море

Турция

Погода

В Турции в апреле уже почти летняя погода: к концу месяца воздух днем прогревается до 30 градусов, а вода в море — до 22 градусов. Для тех, кто любит потеплее, в отелях есть подогреваемые бассейны.

Нужна ли виза

Россияне могут приезжать в Турцию без визы на срок до двух месяцев.

Что можно посмотреть?

В Турции в апреле с комфортом можно посетить всевозможные экскурсии. В это время на курортах еще не многолюдно, нет очередей у туристических достопримечательностей. В беседе с «Лентой.ру» руководитель по связям с общественностью туроператора FUN&SUN Ольга Иванова рекомендовала съездить в Анталью, чтобы погулять там с обзорной экскурсией или самостоятельно.

« О б я з а т е л ь н о с т о и т п о б ы в а т ь в с т а р о м к в а р т а л е К а л е и ч и , г д е к а ж д о е з д а н и е н а п о м и н а е т о д р е в н е й и с т о р и и . В о р о т а А д р и а н а — о в р е м е н а х Р и м с к о й и м п е р и и , ж и л ы е к в а р т а л ы с к р а с н о й ч е р е п и ц е й — о г р е ч е с к и х п о с е л е н ц а х , в з д а н и я х м е ч е т е й , с у в е н и р н ы х л а в к а х п р о с л е ж и в а ю т с я о с м а н с к о е п р о ш л о е и т у р е ц к и й к о л о р и т » , — О л ь г а И в а н о в а , п р е д с т а в и т е л ь т у р о п е р а т о р а .

Если вы прилетели отдыхать с детьми, можно побывать в местном океанариуме Antalya Aquarium — одном из крупнейших в мире. Либо отправиться в парк развлечений — The Land of Legends Kingdom Hotel and Theme Park, где есть аттракционы, разные тематические зоны, бассейны, аквапарк.

Тем, кто интересуется историей и религией, стоит взять экскурсию в Демре, на родину святого Николая. Это самый популярный туристический маршрут, объединяющий три локации (Демре — античный город Мира — остров Кекова), удачное комбо: погружение в античную историю, посещение святых мест, музеев, прогулка на яхте, обед и пешие прогулки.

Стоимость отдыха

Анталья — от 135 тысяч рублей за неделю в пятизвездочном отеле на двоих. Эгейское побережье (которое, кстати, становится все популярнее у россиян): Бодрум — от 150 тысячи рублей.

Египет

Погода

В апреле в Египте еще не слишком жарко: дневная температура воздуха достигает плюс 25-28 градусов, море спокойное, прогревается до 25 градусов. В это время на курортах страны хорошо отдыхать с детьми.

Нужна ли виза

Россиянам в Египте нужна въездная виза, которую можно получить в аэропорту по прилете.

Что можно посмотреть?

В первую очередь туристы приезжают сюда за пляжным отдыхом: в апреле тут можно купаться и загорать, практиковаться в снорклинге и дайвинге, изучать подводный мир и коралловые рифы Красного моря. В то же время в стране еще нет изнуряющей жары, как летом, а значит, можно ездить на экскурсии — в пустыню, к пирамидам или в древний город Луксор.

« П о к у п а я т у р в Е г и п е т в а п р е л е , з а п л а н и р у й т е н е с к о л ь к о э к с к у р с и й . Н а п р и м е р , н а п и р а м и д ы , ч т о б ы с д е л а т ь ф о т о н а ф о н е С ф и н к с а и л и Х е о п с а . З а о д н о с т о и т п о с е т и т ь К а и р с к и й е г и п е т с к и й м у з е й , ч т о б ы б о л ь ш е у з н а т ь о д р е в н е й и с т о р и и э т о й у д и в и т е л ь н о й с т р а н ы , о т п р а в и т ь с я н а р е ч н у ю п р о г у л к у п о Н и л у . Л ю б и т е л я м э к с т р е м а л ь н ы х п р и к л ю ч е н и й р е к о м е н д у е м с ъ е з д и т ь н а к в а д р о с а ф а р и , ч т о б ы у з н а т ь , к а к ж и в у т б е д у и н ы , д о ж д а т ь с я з а к а т а и у в и д е т ь ж и в о п и с н ы е п а н о р а м ы С и н а й с к и х г о р и п у с т ы н и » , — О л ь г а И в а н о в а , п р е д с т а в и т е л ь т у р о п е р а т о р а .

Стоимость отдыха

Цены на туры в Египет в апреле стартуют от 137 тысяч рублей за семь ночей в пятизвездочном отеле на двоих.

Куба

Погода

Погода на Кубе в апреле довольно комфортная: днем воздух прогревается до плюс 28-30 градусов, вода в море — до плюс 26 градусов. За счет бриза жара и высокая влажность воздуха обычно переносятся легко.

Нужна ли виза

Виза на Кубе россиянам не нужна, без нее в стране можно находиться до 90 дней.

Что можно посмотреть?

На Кубе есть много достопримечательностей, но главными считаются три: Гавана, Тринидад и, собственно, чистое и теплое Карибское море.

« Н а о с т р о в е Т р и н и д а д м о ж н о у в и д е т ь з а п о в е д н ы е л е с а и с т а р и н н ы й к о л о н и а л ь н ы й г о р о д , к о т о р ы й , к а ж е т с я , з а с т ы л с о в р е м е н С р е д н и х в е к о в . Н а э т о й э к с к у р с и и т у р и с т о в з н а к о м я т с м е с т н о й и с т о р и е й , с т р а д и ц и я м и п р о и з в о д с т в а т а б а к а и с а х а р н о г о т р о с т н и к а и , к о н е ч н о , с м е с т н о й к у х н е й » , — О л ь г а И в а н о в а , п р е д с т а в и т е л ь т у р о п е р а т о р а .

Стоимость отдыха

Туры на Кубу в апреле стоят от 245 тысяч рублей за семь ночей на двоих.

Мальдивы

Погода

В апреле тут жарко и солнечно. Дневная температура воздуха и воды в среднем составляет плюс 30 градусов. Это самый теплый месяц на островах.

Нужна ли виза

Виза на Мальдивы россиянам не нужна, без нее там можно находиться до 90 дней.

Что посмотреть?

На Мальдивах можно с комфортом отдохнуть в отелях разного уровня, поужинать на берегу океана при свечах и звездах, заказать спа-процедуры с видом на коралловые рифы, отправиться на экскурсии на необитаемые заповедные острова или в столицу Мале.

« Н а М а л ь д и в а х о б я з а т е л ь н о с т о и т п о п л а в а т ь с м а с к о й и л а с т а м и , ч т о б ы у в и д е т ь б о г а т ы й п о д в о д н ы й м и р . А т е м , у к о г о е с т ь с е р т и ф и к а т д а й в е р а , м о ж н о п о г р у з и т ь с я с а к в а л а н г о м и и з у ч и т ь м о р с к и х ж и т е л е й : с к а т о в , р и ф о в ы х и л и к и т о в ы х а к у л , ч е р е п а х и р ы б - х и р у р г о в » , — О л ь г а И в а н о в а п р е д с т а в и т е л ь т у р о п е р а т о р а .

Стоимость отдыха

Туры на Мальдивы в апреле стоят от 203 тысяч рублей за семь ночей на двоих.

Таиланд

Погода

Погода в апреле в Таиланде располагает к пляжному отдыху и купанию. Температура воздуха здесь достигает плюс 30, а воды — плюс 28 градусов.

Нужна ли виза

Россиянам без визы в Таиланде можно находиться до 90 дней.

Что можно посмотреть?

Главное событие в апреле в Таиланде — празднование тайского Нового года, Сонгкран. Это один из самых важных и радостных праздников в стране, он известен водными битвами, которые символизируют очищение и обновление. Люди выходят на улицы и обливают друг друга водой из ведер, бутылок и водяных пистолетов, веселятся и смеются.

« В П а т т а й е с т о и т о т п р а в и т ь с я в м о р с к о е п у т е ш е с т в и е к б л и ж а й ш и м о с т р о в а м и н а о б з о р н у ю э к с к у р с и ю п о г о р о д у , ч т о б ы у в и д е т ь т р о п и ч е с к и й с а д , ш о у з м е й , п а н о р а м н у ю п л о щ а д к у V i e w P o i n t H i l l , х р а м Б о л ь ш о г о Б у д д ы , м у з е й д р а г о ц е н н ы х к а м н е й . В е ч е р о м м о ж н о п р о г у л я т ь с я п о у л и ц е б а р о в и д и с к о т е к » , — О л ь г а И в а н о в а , п р е д с т а в и т е л ь т у р о п е р а т о р а .

На Пхукете, по словам Ивановой, стоит увидеть статую Большого Будды, высота которой составляет пять метров, крупнейший в провинции храм Ват Чалонг и храм Суван Кхири Кет с изумрудными статуями змей на входе, также она советует погулять в старом городе и посетить ночной рынок.

Для знакомства с местными традициями эксперты советуют отправиться на экскурсию в деревню «людей-жирафов», где женщины с самого детства носят высокие шейные браслеты. Там же можно прокатиться на слонах, лошадях и покормить крокодилов с удочки.

Стоимость отдыха

В апреле в Таиланде можно отдохнуть за сумму от 132 тысяч рублей за семь ночей на двоих.

Куда поехать за границу в апреле

Грузия

Погода

В начале месяца в Грузии бывает прохладно, но к середине апреля температура воздуха прогревается до плюс 20 градусов.

Нужна ли виза

Нет, россиянам виза не нужна.

Что посмотреть?

Можно гулять по старому Тбилиси, подняться на гору Мтацминду, завтракать и ужинать на верандах ресторанов. В беседе с «Лентой.ру» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова посоветовала также съездить на винодельни Кахетии, чтобы попробовать местные вина и полюбоваться горными пейзажами. Любителям спорта, по ее словам, стоит поехать в Гудаури: горнолыжный сезон там длится до мая.

Стоимость отдыха

Перелет из Москвы в Тбилиси обойдется в 12,6 тысячи рублей в однус стороны, а забронировать номер в трехзвездочном отеле можно за 3 тысячи рублей.

Сербия

Если вам хочется в Европу, но некогда делать визу, отправляйтесь в апреле в Сербию.

Погода

Воздух в апреле днем прогревается до плюс 16 градусов, а значит, можно долго гулять по Белграду и наслаждаться весной.

Нужна ли виза

Нет, россиянам не нужна виза.

Что посмотреть?

Изучите городские достопримечательности, загляните в сербскую кафану, посмотрите на невероятно красивую Голубацкую крепость, съездите в города Нови-Сад и Суботица.

Стоимость отдыха

Перелет в Белград из Москвы обойдется примерно от 23,5 тысяч рублей за один билет. Номер в отеле стоит около 4 тысяч рублей.

Марокко

Погода

Температура воздуха в апреле — в среднем плюс 20-25 градусов.

Нужна ли виза

Виза россиянам не нужна.

Что посмотреть?

В этой стране туристов ждут насыщенная экскурсионная программа и яркий ближневосточный колорит: древние крепости, узкие улочки, красочные базары с ароматами специй.

« З а г л я н и т е в о д в о р е ц Б а х и я , м у з е й Д а р С и - С а и д и н е в е р о я т н о к р а с и в ы й п а р к М а ж о р е л ь , п р о г у л я й т е с ь п о м е с т н ы м р ы н к а м , с ъ е з д и т е в п у с т ы н ю С а х а р а и н а с л а д и т е с ь у н и к а л ь н ы м п е й з а ж е м , а п о с л е в с е г о э т о г о п о с е т и т е х а м м а м и л и о т д о х н и т е в р о с к о ш н о м с п а - о т е л е » , — Е л е н а Ш е л е х о в а , п р е д с т а в и т е л ь с е р в и с а д л я п л а н и р о в а н и я п у т е ш е с т в и й .

Стоимость отдыха

Билеты из Москвы в Марракеш стоят от 25 до 46 тысяч рублей, а ночь в отеле обойдется примерно от 4 тысячи рублей.

Куда поехать в апреле в России

Если вы хотите взять отпуск в апреле, но границ страны не пересекать, для путешествия можно выбрать южные регионы — например, Ставропольский край или кавказские республики, которые славятся гостеприимством, национальным колоритом и живописными видами.

Ставропольский край

Визитная карточка Ставрополья — курорты Кавказских Минеральных Вод. Это несколько небольших и красивых городов с уникальной природой, чистым воздухом, целебными источниками, санаториями и ресторанами со вкусной кавказской кухней.

Погода

Температура воздуха в апреле в Ставрополье может составлять плюс 10-20 градусов в зависимости от дат и региона. В начале апреля может быть еще прохладно, но к концу месяца обязательно распогодится.

Пятигорск. Что посмотреть?

История Пятигорска тесно связана с именем русского поэта Михаила Лермонтова. Он любил бывать в этом городе, прожил там последние несколько месяцев жизни и был убит на дуэли. В туристическую программу обычно входит посещение памятных локаций, связанных с классиком русской литературы: грот Дианы, где он провел последний бал, место дуэли возле подножия горы Машук. Кроме того, в центре города сохранился домик, где поэт провел последние два месяца: мазанка с серой соломенной крышей открыта для посещений каждый день. Также можно посетить:

Гора Машук. С горы открывается прекрасный вид на город и окрестности, окаймленные горными пейзажами. Особенно приятно гулять там на закате. Высота горы составляет 993 метра, потому подняться на нее несложно и пешком, но если трекинг вам не по душе, воспользуйтесь канатной дорогой или доберитесь до вершины на автомобиле. Одна из главных достопримечательностей на горе — стрелки с указателями разных городов России и мира. Туристы любят фотографироваться здесь.

Беседка «Эолова арфа». Спускаясь с горы Машук, обратите внимание на красивую ротонду — беседку «Эолова Арфа». Когда-то в XIX веке в беседке стояли арфы, красиво звучавшие на ветру, и это очень впечатлило Лермонтова, он даже упомянул беседку в повести «Княжна Мери». Теперь в ротонде установили акустическую систему, которая издает звуки волшебного инструмента.

Озеро Провал. Подземное озеро находится на юго-восточном склоне Машука. Пройти к нему можно по длинному тоннелю, подсвеченному фонарями. По легенде, когда-то в пропасти пещеры жил огнедышащий дракон, который вылетал по ночам и охотился на путников, но теперь на этом месте раскинулось глубокое и таинственное озеро бирюзового цвета.

Пятигорск. Стоимость отдыха

Стоимость авиабилета из Москвы в Минеральные Воды в апреле начинается с 8,1 тысячи рублей, оттуда в Пятигорск можно добраться на электричке (116 рублей), автобусе (от 87 рублей) или такси (около 900 рублей). Стоимость ночи в четырехзвездочном отеле начинается от 4 тысяч рублей.

Кисловодск. Что посмотреть?

Зеленый город с чистым воздухом, уникальным природным парком и источниками с шипучим «Нарзаном». Туда едут, чтобы насладиться природой, поправить здоровье в санатории и зарядиться хорошим настроением.

Национальный парк — главная гордость Кисловодска. Он считается самым большим в Европе: чтобы обойти его полностью, понадобятся три дня. В парке высажено много видов деревьев, привезенных из разных стран мира, цветут редкие растения. Именно здесь еще в 1901 году в России впервые придумали лечебные прогулки. Для отдыхающих разработано шесть маршрутов разного уровня сложности, а если подняться на верхние точки парка, Большое и Малое Седло (1409 и 1395 метров над уровнем моря), можно увидеть панораму Кавказских Минеральных Вод и полюбоваться самой высокой горой Европы — величавым двуглавым Эльбрусом.

Кисловодск. Стоимость отдыха

Добраться в Кисловодск из Минвод можно на электричке (285 рублей), автобусе (от 111 рублей) или такси (от 1100 рублей). Стоимость ночи в четырехзвездочном отеле начинается от 2 тысяч рублей.

Железноводск. Что посмотреть?

Этот городок называют маленькой Швейцарией. Он расположился в долине между горами Железной и Бештау. Мягкий климат Железноводска близок к климату средних Альп: в апреле (особенно, в конце месяца) здесь приятно гулять по парку, подниматься в горы и дышать свежим воздухом. Железноводск славится большим красивым парком, в котором есть несколько маршрутов терренкуров. Там есть грот, пещеры, озеро и источники с целебной водой.

Железноводск. Стоимость отдыха

Добраться в Железноводск из Минвод можно на автобусе или такси (от 1100 рублей). Стоимость ночи в четырехзвездочном отеле начинается от 4 тысяч рублей.

Чеченская Республика

Одна из древнейших республик Северного Кавказа: тут есть старинные замки и аулы, красивейшие мечети, невероятные горные виды и чистейшее озеро Кезеной-Ам. История тут соединяется с современностью: в Грозном на берегу реки Сунжи возвышаются небоскребы, из-за чего этот город называют русским Дубаем.

Погода

Температура воздуха в апреле составляет плюс 10-15 градусов, к концу месяца может быть теплее.

Что посмотреть

Столица Чечни — Грозный, современный город с небоскребами, интересными музеями, парками и ресторанами. Приехав сюда, стоит побывать в одной из самых больших мечетей страны — «Сердце Чечни», она входит в список 10 новых архитектурных символов России и славится не только внешней красотой, но и внутренним убранством: для оформления зала использовались золото, мрамор, дорогие ковры. Посетить ее может любой человек независимо от вероисповедания. Кроме того, в Грозном можно пообедать в панорамном ресторане комплекса небоскребов «Грозный-Сити», а затем погулять по дорожкам Парка цветов со стаканчиком ароматного чая с чабрецом. Из Грозного можно поехать на различные экскурсии — например, в горы.

Кезеной-ам — горное озеро, которое находится на высоте 1860 метров над уровнем моря. Сюда можно как приехать на день и насладиться видами, отдохнуть и сделать красивые фотографии, а можно остаться на ночь в гостиничном комплексе. Многие туристы проводят здесь весь отпуск: на Кезеной-ам есть чем заняться в любое время года. Весной и летом можно совершать прогулки верхом на лошадях или кататься на квадроциклах, ходить в горные походы или плавать по озеру на лодках и катамаранах. А зимой здесь ездят на снегоходах, катаются на санях и коньках.

Стоимость отдыха

Стоимость авиабилета в Грозный в апреле начинается от 7,6 тысячи рублей. Стоимость ночи в двухзвездочном отеле — от 3 тысяч рублей.

Республика Алтай

Еще один беспроигрышный вариант отдыха в России. В это время здесь немного туристов, поэтому тем, кто отправится в путешествие в апреле, удастся почувствовать единение с природой.

Весна в Сибири наступает позднее, чем в Центральной России. В апреле горные реки и озера на Алтае только начинают вскрываться ото льда, и можно увидеть их кристально чистыми.

Погода

Погода на Алтае переменчивая: в апреле она может составлять от минус 1 до плюс 13 градусов. Учтите это, выбирая одежду в поездку: лучше взять с собой побольше вещей, чтобы использовать принцип многослойности и не мерзнуть.

Что посмотреть?

Зимой на Алтай в первую очередь приезжают, чтобы покататься на лыжах и сноубордах. В апреле сезон катания, как правило, уже завершен, но можно воспользоваться канатными дорогами для подъема в горы, откуда открываются живописные виды — на их фоне можно сделать прекрасные снимки.

Впрочем, полюбоваться живописными пейзажами можно и без подъема в горы.

Достаточно проехать на автомобиле по Чуйскому тракту — дороге, вошедшей в десятку самых красивых маршрутов мира (по версии журнала National Geographic).

Вдоль тракта расположено множество достопримечательностей — например, в Онгудайском районе есть скалы с древними рисунками, петроглифами.

Любителям истории стоит побывать в Национальном музее в Горно-Алтайске, здесь выставлена мумия принцессы Укока, датируемая IV-III веками до нашей эры.

Стоимость отдыха

Авиабилет из Москвы в Горно-Алтайск в апреле стоит от 14 тысячи рублей. Забронировать жилье на Алтае в апреле можно в среднем за 6,5 тысячи рублей в сутки на двоих.