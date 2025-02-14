Почему туры за границу не дешевеют при укреплении рубля

Туристы возмутились, что туры за границу не дешевеют при укреплении рубля
В течение дня 13 февраля рубль заметно укреплялся на межбанковском валютном рынке на фоне позитивных новостей о наметившемся потеплении отношений нашей страны и США. Стоимость американской валюты сегодня опускалась в моменте ниже 90 руб.
Судя по комментариям в соцсетях, некоторые туристы, планирующие поездки за границу, ожидали немедленного удешевления турпакетов и были разочарованы тем, что этого пока не происходит в заметных масштабах.
«Подписан на обновление цен на туры – 2-й день нет изменений, что очень странно при таком росте рубля», – пишут в комментариях.
А турагенты обращают внимание на то, что туроператоры не торопятся снижать свои внутренние валютные курсы, по которым они пересчитывают в рубли стоимость зарубежных туров. И это притом что в обратной ситуации, при резком падении рубля, некоторые туроператорские компании оперативно корректируют курсы дважды, а то и трижды в день. «Где же справедливость?» – недоумевают представители розницы.
Руководитель крупной сети турагентств, к которому мы обратились за комментарием, неожиданно выступил не на стороне возмущенных коллег, а как «адвокат» туроператоров. Ведь именно они несут все финансовые риски при сильных курсовых колебаниях. Оплата от турагентов и туристов поступает в рублях, а расплачиваться с иностранными партнерами – отелями, принимающими компаниями и т. д. – нужно в долларах или евро. Туроператоры вынуждены не просто прогнозировать возможные изменения курса, но и страховать вероятные убытки. Если расчет окажется неверен, денег может попросту не хватить на платежи контрагентам. И тогда пострадают и сами туроператоры, и их розничные партнеры, и туристы.
Наш собеседник привел и пример, когда стабильность внутренних курсов туроператоров в течение дня дает выгоду турагентам:
«Банк России устанавливает официальные стоимости доллара и евро “на завтра” в 17:00. При этом, даже если они увеличились, у турагентов, как правило, есть возможность после этого времени и до конца дня оплачивать заявки до текущим курсам, чем многие и пользуются».
Стоимость валюты – существенный, но далеко не единственный фактор, влияющий на цены туров за границу. В решающей степени они зависят от текущего соотношения спроса и предложения. Когда интерес к тому или иному направлению высокий, у туроператоров нет резона снижать тарифы. Если же недостаточный, продажи приходится стимулировать выпуском спецпредложений.
Турагенты, с которыми пообщался портал TourDom.ru, отметили, что сегодня некоторые их клиенты, у которых только частично оплачены забронированные туры, предпочли перенести доплату на более поздние даты в надежде выгадать на дальнейшем укреплении рубля. Такое часто происходит в периоды заметных валютных колебаний.