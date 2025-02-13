Что нужно знать перед поездкой в Саудовскую Аравию

Вероятным местом планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может стать Саудовская Аравия, сообщают СМИ. Зачастую к направлениям, оказывающимся в центре информационной повестки, растет и интерес путешественников. Собрали для вас актуальные новости о правилах въезда в эту страну, перелетах, основных курортах, если вдруг и вы подумываете туда поехать.

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Главными препятствиями для поездок в Саудовскую Аравию по-прежнему остаются необходимость оформлять визу и отсутствие прямого авиасообщения между нашими странами. Пока все ограничивается меморандумами о намерениях, но реальных подвижек нет. Визу, действующую до 90 дней, можно оформить в электронном виде за 395 риалов (9,5 тыс. руб. по действующему курсу. – Ред.) или же по прибытии за ту же сумму, в стоимость входит медицинская страховка. А с 1 февраля требуется еще и сертификат о вакцинации от менингита, прививку нужно сделать как минимум за 10 дней до поездки.

Добраться в столицу Саудовской Аравии, Эр-Рияд, из Москвы можно с одной пересадкой в Турции, ОАЭ, Катаре, других ближневосточных странах. Что касается стоимости, то, например, на даты 15 марта туда, 22-го обратно наиболее дешевый вариант перелета – рейсами Pegasus и AJet через Стамбул – 38,7 тыс. руб. Etihad отвезет со стыковкой в Абу-Даби за 57,5 тыс. руб. По информации от нашего источника, планы поставить прямой маршрут в Москву рассматривает нацперевозчик Саудовской Аравии, авиакомпания Saudi Arabian Airlines, но конкретики пока нет.

В последние годы Саудовская Аравия ставит перед собой амбициозные цели – стать одним из центров мирового туризма. Идут масштабные инвестиции в строительство огромного международного аэропорта, проект курорта на Красном море Red Sea Project: там уже построено три брендовых отеля, а до конца этого года их должны открыть 18.

« В э т и х г о с т и н и ц а х н е т р а з д е л ь н ы х п л я ж е й д л я м у ж ч и н и ж е н щ и н , с т и л ь о т д ы х а н е п р е д у с м а т р и в а е т о г р а н и ч е н и й , п р и н я т ы х в м у с у л ь м а н с к и х с т р а н а х » , – о т м е ч а е т р у к о в о д и т е л ь т у р о п е р а т о р а « А р т - Т у р » Дмитрий Арутюнов.

Севернее на побережье, территориально ближе к египетскому Шарм-эль-Шейху, возводится другой морской курорт, Neom. Инвестиции вкладываются и в один из центров экскурсионного туризма – Аль-Ула.

Офис по туризму страны очень активен в продвижении направления, его стенды в последнее время – одни из самых масштабных на международных туристических форумах. Саудиты многое делают для привлечения иностранных гостей, но проблемой остаются строгие мусульманские правила. Так, в отличие от соседних ОАЭ Саудовская Аравия пока не готова сделать послабление для туристов в части спиртного – алкоголь под полным запретом во всех отелях без каких-либо исключений.

Ранее мы писали о том, что допуски на полеты в Эр-Рияд из Сочи и Минеральных Вод получены авиакомпанией «Азимут», однако это лишь право встать на маршруты, не означающее, что перевозчик будет выполнять рейсы.