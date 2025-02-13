Где лучше всего провести отпуск в сентябре 2025 года

Поехать в отпуск в сентябре ничуть не хуже, чем летом. У бархатного сезона много плюсов, начиная от более низких цен на отдых и заканчивая комфортной погодой и свободными пляжами. «Лента.ру» рассказывает, куда поехать на море в сентябре 2025 года в России и за границей, как добраться до курортов и сколько будет стоить отдых.

© Lenta.ru

Плюсы отдыха в сентябре

Сентябрь — отличное время для отдыха на море как в России, так и за границей по ряду причин:

Низкие цены на отдых. В сентябре отдыхать как на российских, так и на зарубежных курортах гораздо выгоднее, чем в высокий сезон. В это время дешевле и готовые туры, и авиабилеты, и бронирование жилья, и экскурсии на местах. Но существенно цены снизятся лишь в середине и во второй половине месяца — можно будет дешево отдохнуть даже в хорошем отеле.

В сентябре отдыхать как на российских, так и на зарубежных курортах гораздо выгоднее, чем в высокий сезон. В это время дешевле и готовые туры, и авиабилеты, и бронирование жилья, и экскурсии на местах. Но существенно цены снизятся лишь в середине и во второй половине месяца — можно будет дешево отдохнуть даже в хорошем отеле. Комфортная погода. В бархатный сезон уже не так жарко, как летом, поэтому можно проводить больше времени на солнце и спокойно гулять по городу, ездить на экскурсии. При этом на российском юге пляжный отдых лучше все же устроить в начале сентября: именно тогда там оптимальная температура воды и воздуха для купания.

В бархатный сезон уже не так жарко, как летом, поэтому можно проводить больше времени на солнце и спокойно гулять по городу, ездить на экскурсии. При этом на российском юге пляжный отдых лучше все же устроить в начале сентября: именно тогда там оптимальная температура воды и воздуха для купания. Меньше людей. Если в высокий сезон пляжи на курортах могут быть переполнены (особенно если речь идет о Краснодарском крае), то в сентябре там гораздо свободнее, даже в первой половине месяца.

Если в высокий сезон пляжи на курортах могут быть переполнены (особенно если речь идет о Краснодарском крае), то в сентябре там гораздо свободнее, даже в первой половине месяца. Больше выбор жилья. Этот пункт исходит из предыдущего: меньше туристов — больше выбор квартир и гостиничных номеров. К тому же становятся доступны и вечно занятые летом бюджетные варианты.

Этот пункт исходит из предыдущего: меньше туристов — больше выбор квартир и гостиничных номеров. К тому же становятся доступны и вечно занятые летом бюджетные варианты. Отсутствие детей. В сентябре на море обычно едут без детей, так как они возвращаются в школы и детские сады. Поэтому на пляжах, так же как и в гостиницах, сразу становится тише и спокойнее.

В сентябре на море обычно едут без детей, так как они возвращаются в школы и детские сады. Поэтому на пляжах, так же как и в гостиницах, сразу становится тише и спокойнее. Свежие овощи и фрукты. В начале осени на юге поспевают местные овощи и фрукты, которые можно недорого купить — и съесть на месте или привезти с собой в качестве подарка близким.

В начале осени на юге поспевают местные овощи и фрукты, которые можно недорого купить — и съесть на месте или привезти с собой в качестве подарка близким. Пониженная влажность воздуха. Осенью влажность воздуха у моря становится ниже, поэтому там не так душно. И люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или плохо переносящие духоту чувствуют себя комфортнее.

Осенью влажность воздуха у моря становится ниже, поэтому там не так душно. И люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или плохо переносящие духоту чувствуют себя комфортнее. Красивый загар. В сентябре на море меньше шансов обгореть, чем летом, — но загорать все равно лучше только в «безопасные» часы. И помнить о солнцезащитных средствах.

Если вы не любите жару, отправляйтесь на российский юг во второй половине месяца. В это время там уже на так жарко, но температура воды еще идеально подходит для купания.

К октябрю море уже начнет остывать, а на курортах могут начаться дожди.

Осень считается лучшим временем и для отдыха в самых популярных у россиян странах — Турции и Египте.

В Турцию лучше ехать в сентябре или октябре, который граничит с низким сезоном. В это время там почти так же жарко, как и летом, но температура воздуха плавно снижается, солнце становится мягче, а вода в море еще теплая. Поэтому пляжный отдых в этой стране можно будет совместить с прогулками и экскурсиями.

В Египте в сентябре проходит изнуряющая летняя жара — нет летних +40 градусов тепла, температура держится на отметках +28…+29 градусов. Поэтому можно смело бронировать поездки к достопримечательностям, совмещая их с дайвингом и снорклингом.

Куда поехать в сентябре 2025 года в России

Разлив мазута в Черном море

15 декабря 2024 года в Керченский пролив вылилось более 4 тысяч тонн мазута из танкеров, перевозивших нефтепродукты. Топливо вынесло на побережье Черного моря, в том числе в Краснодарском крае. От загрязнения пострадали морские животные, растения, вода и грунт. Сейчас местные власти и волонтеры делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия разлива мазута, пляжи Анапы обещают привести в нормативное состояние к началу пляжного сезона.

Крым

Как добраться: поездка на автомобиле из Москвы займет от 20 до 24 часов, из Санкт-Петербурга — в среднем от 29 до 34 часов (без учета остановок). Время поездки из Москвы до Симферополя на поезде составит от 27 часов, из Петербурга — от 38 часов. На самолете в Крым попасть нельзя.

поездка на автомобиле из Москвы займет от 20 до 24 часов, из Санкт-Петербурга — в среднем от 29 до 34 часов (без учета остановок). Время поездки из Москвы до Симферополя на поезде составит от 27 часов, из Петербурга — от 38 часов. На самолете в Крым попасть нельзя. Стоимость отдыха: проживание в трехзвездочном отеле — от 2500 за сутки на двоих.

проживание в трехзвездочном отеле — от 2500 за сутки на двоих. Погода: температура воздуха от +21 до +30 градусов, средняя температура воды — +20…+22 градуса.

В Крыму есть множество мест, где можно отдохнуть в сентябре: температура воды отлично подходит для купания, а воздуха — для прогулок. Это и древняя Феодосия, и неторопливый Судак, и романтичная Ялта, где приятно провести время на набережной после жаркого дня. PR-менеджер «Яндекс.Путешествий» Дарья Шулик в беседе с «Лентой.ру» предложила два курорта, куда можно отправиться с семьей или друзьями.

Мисхор

Мисхор — это курортная территория на Южном берегу Крыма, часть поселка Кореиз. Известный своим мягким климатом, Мисхор считается одним из самых теплых мест на побережье. Благодаря горе Ай-Петри, которая защищает местность от холодных ветров с материка, в Мисхоре царит субтропический климат с обильной зеленью. С началом бархатного сезона из региона уходит жара — на смену ей приходит комфортная температура.

« В К о р е и з е п р е д л а г а ю т с в о и у с л у г и м н о г о ч и с л е н н ы е с а н а т о р и и с п л а т н ы м д о с т у п о м к п л я ж а м , н о м о ж н о н а й т и и б е с п л а т н ы е в а р и а н т ы . С а м ы й и з в е с т н ы й п л я ж "Русалка" расположен прямо в центре поселка, рядом с одноименной скульптурой. Пляж здесь небольшой и галечный. В пик сезона здесь бывает многолюдно, но в бархатный сезон отдых становится более спокойным. На берегу установлены навесы от солнца, а шезлонги можно взять напрокат», — Дарья Шулик, PR-менеджер.

Коктебель

Коктебель — пляжный курорт на юго-востоке Крыма, расположенный в 20 километрах от Феодосии. Это место привлекает парапланеристов со всей страны: такие полеты здесь очень популярны из-за особенностей местных ветров. Стартуют полеты на парапланах с легендарной горы Клементьева — при благоприятной погоде они доступны ежедневно до октября.

В сентябре воздух в поселке прогревается до +24…+25 градусов тепла, море тоже не остывает до конца месяца. В поселке есть два популярных пляжа: «Центральный» и «Тихая бухта». «Центральный» предлагает развитую инфраструктуру: лежаки, кабинки для переодевания, туалеты, фонтанчики, аттракционы, пункты проката и кафе с ресторанами. А «Тихая бухта» считается прежде всего видовым пляжем.

Краснодарский край

Как добраться: в Сочи удобнее всего добираться на самолете: полет из Москвы займет от 3 часов 30 минут, из Санкт-Петербурга — от 4 часов 15 минут. Также попасть туда можно на поезде (время в пути из столицы составит от 23 часов, из Питера — от 37 часов) и на автомобиле (от 21 часа и от 28 часов соответственно, без учета остановок). В курортные города, где нет авиасообщения, можно добраться от Сочи либо доехать на поезде и автомобиле — время в пути будет зависеть от пункта назначения.

в Сочи удобнее всего добираться на самолете: полет из Москвы займет от 3 часов 30 минут, из Санкт-Петербурга — от 4 часов 15 минут. Также попасть туда можно на поезде (время в пути из столицы составит от 23 часов, из Питера — от 37 часов) и на автомобиле (от 21 часа и от 28 часов соответственно, без учета остановок). В курортные города, где нет авиасообщения, можно добраться от Сочи либо доехать на поезде и автомобиле — время в пути будет зависеть от пункта назначения. Стоимость отдыха: проживание в трехзвездочном отеле — от 3000 за сутки на двоих.

проживание в трехзвездочном отеле — от 3000 за сутки на двоих. Погода: температура воздуха от +21 до +30 градусов, средняя температура воды — +20…+22 градуса.

Сочи

Тем, кто решит отправиться осенью в южную часть страны, стоит обратить внимание на Сочи. Это самый простой в плане транспортной доступности курорт Краснодарского края. И отличный город для отдыха на море: пляжи в сентябре уже не так переполнены, как летом, и можно отдохнуть в хорошем отеле со скидкой (но тогда лучше ехать в конце месяца). Кроме того, в Сочи всегда можно отправиться в горы и насладиться живописными видами.

Туапсе

Туапсе считается более бюджетным направлением, чем Сочи. К тому же там намного тише и спокойнее — если вы любите размеренный отдых, город вам подойдет. При этом в нем есть и развлечения: с детьми можно пойти в дельфинарий в селе Небуг (для посетителей младше пяти лет вход бесплатный), компании взрослых могут отдохнуть в кафе и ресторанах. В городе галечные благоустроенные пляжи.

Геленджик

В Геленджике редко бывают волны, а пляжи здесь, в отличие от Сочи и Туапсе, в большинстве своем песчаные — так что тем, кто любит загорать, будет комфортно. Галечные пляжи тоже есть — на них можно пойти, чтобы понырять. Кроме того, в Геленджике много разных развлечений: можно отправиться в сафари-парк смотреть на животных, покататься по канатной дороге или покорить страшные горки в аквапарке, отметила руководитель пресс-службы сервиса «Туту.ру» Дарья Рыночнова.

« М о р е в с е н т я б р е е щ е т е п л о е , с р е д н я я т е м п е р а т у р а в о д ы — + 2 1 г р а д у с . О н а о т л и ч н о п о д х о д и т д л я к у п а н и я » , — Д а р ь я Р ы н о ч н о в а , р у к о в о д и т е л ь п р е с с - с л у ж б ы .

Анапа

Еще один вариант для любителей песчаных пляжей — Анапа. Этот курорт может подойти большой семье или компании с разными запросами: тут есть не только побережье, но и лечебные грязи, и природный заповедник «Утриш», и виноградники, где можно устроить красивую фотосессию на закате. Также в Анапе находится множество ресторанов локальной кухни. Вода в сентябре, как правило, отлично подходит для купания — ее температура составляет примерно +21 градус.

« З а х о ч е т с я н о в ы х в п е ч а т л е н и й — о т п р а в л я й т е с ь н а э к с к у р с и ю к К и п а р и с о в о м у о з е р у и л и в с о с е д н и й г о р о д Н о в о р о с с и й с к . Т а к ж е м о ж н о с ъ е з д и т ь в п о с е л о к А б р а у - Д ю р с о н а ж и в о п и с н о м о з е р е А б р а у , г д е н а х о д и т с я з н а м е н и т ы й з а в о д ш а м п а н с к и х в и н » , — о т м е т и л а Д а р ь я Р ы н о ч н о в а .

Анапа — очень популярное направление у россиян, поэтому покупать туда билеты нужно заранее.

Большинство туристов едут в город на поезде, самый быстрый идет 22 часа из Москвы.

Куда поехать в сентябре 2025 года в другие страны

Абхазия

Как добраться: удобнее всего долететь на самолете до Сочи, а далее пересесть на такси или автобус — на них дорога до Гагры занимает 1-2 часа. Также в Абхазию можно попасть на поезде: из Москвы он доедет до Сухума за 39 часов, а из Санкт-Петербурга — за 58 часов. Доехать можно и на автомобиле: провести в пути нужно будет от 22 часов из столицы и от 28 из Петербурга, без учета перерывов и времени в очереди на границе.

удобнее всего долететь на самолете до Сочи, а далее пересесть на такси или автобус — на них дорога до Гагры занимает 1-2 часа. Также в Абхазию можно попасть на поезде: из Москвы он доедет до Сухума за 39 часов, а из Санкт-Петербурга — за 58 часов. Доехать можно и на автомобиле: провести в пути нужно будет от 22 часов из столицы и от 28 из Петербурга, без учета перерывов и времени в очереди на границе. Стоимость отдыха: проживание в трехзвездочном отеле — от 2500 за сутки на двоих.

проживание в трехзвездочном отеле — от 2500 за сутки на двоих. Погода: температура воздуха от +24 до +30 градусов, средняя температура воды — +20…+22 градуса.

Абхазия — отличный вариант для пляжного отдыха в сентябре. В это время сюда едут, чтобы продлить лето, насладиться теплыми днями у моря, свежими фруктами и поездками в красивейшие места. Самые популярные экскурсионные программы включают высокогорное озеро Рица, альпийские луга, прогулку по Гагре и Сухуму. Многие туристы ездят в Новый Афон, где находятся знаменитые Новоафонские пещеры, Новоафонский монастырь и храм Симона Кананита.

Бархатный сезон в стране начинается в сентябре, а заканчивается в начале ноября — море в это время уже холодное, но находятся те, кто продолжает купаться. Туры в Абхазию осенью продаются дешевле, чем летом, — в сентябре можно найти варианты на неделю на двоих от 87 тысяч рублей без питания.

Остановиться лучше в Гагре (сезон купания здесь длится дольше всего), Пицунде или столице — Сухуме. В стране есть множество отелей и гостевых домов с приемлемыми ценами, причем осенью местные жители готовы делать скидки.

Низкие цены здесь и на спелые фрукты, которые можно купить на рынках: в сентябре это инжир, яблоки и груши, поздние персики и виноград. Все это тоже привлекает туристов.

Турция

Как добраться: на самолете. Из Москвы до Стамбула прямой рейс займет от 4 часов, из Санкт-Петербурга — от 3 часов 50 минут.

на самолете. Из Москвы до Стамбула прямой рейс займет от 4 часов, из Санкт-Петербурга — от 3 часов 50 минут. Стоимость отдыха: ночь в трехзвездочном отеле — от 4,5 тысячи рублей за сутки на двоих.

ночь в трехзвездочном отеле — от 4,5 тысячи рублей за сутки на двоих. Погода: температура воздуха от +29 до +31 градуса, средняя температура воды — +25 градусов.

В сентябре в Турцию едут за комфортным отдыхом на пляже и множеством интересных исторических и культурных достопримечательностей. Эксперты «Яндекс.Путешествий» посоветовали несколько направлений.

Алания

Город находится на побережье Средиземного моря, его часто называют «турецкой Ривьерой». Самое известное место отдыха у туристов — пляж Клеопатры, где, по легенде, купалась и отдыхала сама царица Египта.

В Алании находится пещера Дамлаташ, открытая в середине прошлого века. По оценкам ученых, сталактитам и сталагмитам в пещере около 10-15 тысячи лет.

« В н у т р и п е щ е р ы п о с т о я н н о с л ы ш е н з в у к п а д а ю щ и х к а п е л ь , ч т о и д а л о е й н а з в а н и е : с т у р е ц к о г о d a m l a — " к а п л я " , t a ş — " к а м е н ь " . К л и м а т в п е щ е р е н е м е н я е т с я : т е м п е р а т у р а в с е г д а д е р ж и т с я н а у р о в н е 2 3 г р а д у с о в т е п л а , в л а ж н о с т ь — 9 7 – 9 8 п р о ц е н т о в . В о з д у х в п е щ е р е с ч и т а е т с я ц е л е б н ы м » , — Д а р ь я Ш у л и к , P R - м е н е д ж е р .

Также среди достопримечательностей Алании выделяют Аланийскую крепость и Археологический музей. Там будет интересно побывать всей семье, в том числе детям.

Каппадокия

Каппадокия расположена в центральной части Турции. Это уникальный исторический регион, который покоряет своим инопланетным ландшафтом, созданным природой миллионы лет назад.

« В К а п п а д о к и и т о ч н о с т о и т п о с е т и т ь н а ц и о н а л ь н ы й п а р к Г е р е м е — м у з е й п о д о т к р ы т ы м н е б о м . Д о л и н а у с е я н а с к а л а м и п р и ч у д л и в ы х ф о р м , в к о т о р ы х п е р в ы е х р и с т и а н е , с п а с а я с ь о т г о н е н и й , в ы р у б и л и ц е р к в и и м о н а с т ы р и . В н е с к о л ь к и х к и л о м е т р а х о т Г е р е м е р а с п о л о ж е н ы е щ е д в е и н т е р е с н ы е л о к а ц и и . В н е б о л ь ш о м г о р о д к е Ч а в у ш и н н а х о д и т с я с к а л ь н а я ц е р к о в ь И о а н н а К р е с т и т е л я . А с в е р ш и н ы м е с т н о й к р е п о с т и о т к р ы в а е т с я з а х в а т ы в а ю щ а я п а н о р а м а К а п п а д о к и и . Н е м е н е е и н т е р е с н ы й в и д м о ж н о п о й м а т ь в с о с е д н е м У ч х и с а р е , с в е р ш и н ы с к а л ы , г д е т а к ж е п о с т р о е н а к р е п о с т ь » , — о т м е т и л а Д а р ь я Ш у л и к .

Но главным развлечением, которым Каппадокия и привлекает туристов, считается полет на воздушном шаре.

Оптимальными месяцами для полетов считаются именно сентябрь и октябрь — в это время больше всего ясных дней и самые живописные рассветы.

Шары стартуют из разных точек в окрестностях Гереме, чтобы подарить гостям незабываемые впечатления от полета над сказочными пейзажами Каппадокии.

Бодрум

Бодрум — один из самых красивых турецких городов. Как правило, там нравится путешественникам, которые не очень любят «классическую» Турцию с большими отелями «все включено». Город омывается водами Эгейского моря. Днем можно купаться (температура воды — около +25 градусов), а вечером — кататься на яхте, ужинать в одном из многочисленных ресторанчиков на набережной, ходить в бары.

« Н е к о т о р ы е о т е л и н а х о д я т с я в д а л и о т ц е н т р а г о р о д а и п л я ж е й . Е с л и в ы б р а л и т а к о й — п р о в е р ь т е , п р е д о с т а в л я е т л и о н т р а н с ф е р . А е щ е в Б о д р у м е , к а к , в п р о ч е м , и в д р у г и х г о р о д а х Т у р ц и и , м н о г о к о т и к о в , к о т о р ы е с о в с е м н е п р о т и в п о о б щ а т ь с я с т у р и с т а м и и в ы п р о с и т ь у н и х ч т о - н и б у д ь в к у с н о е » , — р а с с к а з а л а Д а р ь я Р ы н о ч н о в а .

Кипр

Как добраться: прямых рейсов из России на Кипр сейчас нет, однако долететь туда можно с пересадками — например, в Тбилиси, Белграде или Ереване. Время в полете займет от 7 часов.

прямых рейсов из России на Кипр сейчас нет, однако долететь туда можно с пересадками — например, в Тбилиси, Белграде или Ереване. Время в полете займет от 7 часов. Стоимость отдыха: ночь в трехзвездочном отеле — от 8,5 тысячи рублей за сутки на двоих.

ночь в трехзвездочном отеле — от 8,5 тысячи рублей за сутки на двоих. Погода: температура воздуха от +28 до +32 градусов, средняя температура воды — +27 градусов.

Сентябрь — отличное время для посещения острова. В это время воздух на его курортах теплый, но нет изнуряющей жары. На Кипре можно совместить морской отдых с культурным и активным: увидеть древние монастыри, живописные пейзажи и при желании окунуться в ночную жизнь.

Для посещения острова нужна шенгенская или национальная виза.

Акамас

Полуостров Акамас на западе Кипра — это настоящая жемчужина острова и обязательное место для посещения. Назван он в честь сына бога Тесея: по легенде, Акамас после Троянской войны обосновался именно здесь, в красивейшем солнечном месте.

На полуострове раскинулся огромный национальный парк с захватывающими природными красотами. Здесь можно увидеть купальни и тропу Афродиты, голубую лагуну и очаровательную деревушку Лачи. В парке обитают лисы, козы, грифы, совы, а на побережье встречаются большие черепахи.

« К у п а л ь н я А ф р о д и т ы — э т о п е щ е р а с в о д о й и з е с т е с т в е н н о г о п р и р о д н о г о и с т о ч н и к а . Л е г е н д а г л а с и т , ч т о и м е н н о з д е с ь б о г и н я к р а с о т ы п р и н и м а л а в а н н ы и в с т р е ч а л а с ь с А д о н и с о м . С ч и т а е т с я , ч т о в о д а о б л а д а е т о м о л а ж и в а ю щ и м и с в о й с т в а м и » , — о т м е т и л а Д а р ь я Ш у л и к .

Тропа Афродиты — это 7,5-километровый горный маршрут, где, по легенде, богиня повстречала Адониса. Отдохнуть в тишине можно на диких пляжах полуострова — например, на пляже Лара, где гнездятся редкие морские черепахи. Здесь нет никакой инфраструктуры, а кладки яиц черепах огорожены, чтобы никто их случайно не раздавил.

Айя-Напа

Айя-Напа — это популярный курортный город на Кипре, известный своими роскошными пляжами и оживленной ночной жизнью. Несмотря на современный имидж, название этого самого молодого курорта острова происходит от древнего монастыря. С греческого Айя-Напа переводится как «святой лес».

Раньше на месте современного города действительно простирался густой, непроходимый лес. Согласно легенде, в XIV веке охотник, заблудившись в лесу, наткнулся на пещеру, где обнаружил икону Пресвятой Богородицы. К святыне стали стекаться паломники, и со временем у пещеры была построена часовня, а затем и монастырь. Этот монастырь стоит здесь и сегодня. Монахи уже давно не живут в нем, но иногда проводят службы.

« Т а к ж е в г о р о д е с т о и т п о с е т и т ь м у з е й м о р я " Т а л а с с а " . М о р с к а я т е м а т и к а п р о с л е ж и в а е т с я н е т о л ь к о в э к с п о з и ц и и , н о и в о в н е ш н е м в и д е м у з е я — з д а н и е н а п о м и н а е т к о р а б л ь . О д и н и з с а м ы х в п е ч а т л я ю щ и х э к с п о н а т о в м у з е я — с к е л е т д е л ь ф и н а - б у т ы л к о н о с а » , — о т м е т и л а Д а р ь я Ш у л и к .

Айя-Напу часто сравнивают с Ибицей. В городе много клубов, и, что удивительно, они расположены буквально за стенами монастыря.

Лимасол

Лимасол считается менее шумным курортом, чем Айя-Напа, однако клубов и ресторанов здесь тоже хватает. Пляжи песчаные, примерная температура воды в заливе Акротири Средиземного моря — обычно выше +25 градусов.

Египет

Как добраться: на самолете. Из Москвы в Египет есть прямые рейсы, время в полете составит от 5 часов 30 минут.

на самолете. Из Москвы в Египет есть прямые рейсы, время в полете составит от 5 часов 30 минут. Стоимость отдыха: ночь в трехзвездочном отеле — от 5 тысяч рублей за сутки на двоих.

ночь в трехзвездочном отеле — от 5 тысяч рублей за сутки на двоих. Погода: температура воздуха от +28 до +32 градусов, средняя температура воды +26 градусов.

Осенью Египет предлагает разнообразный отдых: от пляжного релакса до активных приключений и познавательных экскурсий. Кроме того, в стране наступает сезон фруктов, поэтому вы сможете насладиться свежими бананами, цитрусовыми, арбузами, грушами, виноградом и манго.

Хургада

Главная гордость курорта — пляжи. Они здесь песчаные, широкие и с пологим входом в море, что отлично подходит для семей с детьми. Многие приезжают сюда, чтобы отдохнуть в хороших отелях с системой «все включено», но в городе есть и множество развлечений, а туроператоры предлагают экскурсионные программы на любой вкус.

К примеру, в Хургаде можно погрузиться в подводный мир, опустившись в батискафе на дно Карибского моря. Или отправиться в морское путешествие к острову Парадайз, где туристов ждут яркие кораллы и разноцветные рыбы. Кроме того, в городе есть парк «Мини-Египет», где собраны миниатюрные копии египетских достопримечательностей: пирамиды, храмы, мечети и другие архитектурные объекты. Впрочем, съездить к пирамидам можно и так — для этого есть тоже специальная экскурсия, которая занимает целый день.

Дахаб

Дахаб — еще один популярный курортный город на востоке Синайского полуострова. Незабываемые впечатления в нем подарит посещение Цветного каньона — разлома в песчаных скалах с разноцветными слоями: красным, желтым, зеленым, фиолетовым, синим и другими оттенками. Эти цвета —результат вкраплений различных веществ, например кобальта и меди.

Недалеко от Дахаба находится настоящий рай для дайверов — Голубая дыра. Это вертикальная подводная пещера, окруженная живописными коралловыми рифами.