Куда поехать на море в сентябре 2025 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей

Поехать в отпуск в сентябре ничуть не хуже, чем летом. У бархатного сезона много плюсов, начиная от более низких цен на отдых и заканчивая комфортной погодой и свободными пляжами. «Лента.ру» рассказывает, куда поехать на море в сентябре 2025 года в России и за границей, как добраться до курортов и сколько будет стоить отдых.

Где лучше всего провести отпуск в сентябре 2025 года
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Плюсы отдыха в сентябре

Сентябрь — отличное время для отдыха на море как в России, так и за границей по ряду причин:

  • Низкие цены на отдых. В сентябре отдыхать как на российских, так и на зарубежных курортах гораздо выгоднее, чем в высокий сезон. В это время дешевле и готовые туры, и авиабилеты, и бронирование жилья, и экскурсии на местах. Но существенно цены снизятся лишь в середине и во второй половине месяца — можно будет дешево отдохнуть даже в хорошем отеле.
  • Комфортная погода. В бархатный сезон уже не так жарко, как летом, поэтому можно проводить больше времени на солнце и спокойно гулять по городу, ездить на экскурсии. При этом на российском юге пляжный отдых лучше все же устроить в начале сентября: именно тогда там оптимальная температура воды и воздуха для купания.
  • Меньше людей. Если в высокий сезон пляжи на курортах могут быть переполнены (особенно если речь идет о Краснодарском крае), то в сентябре там гораздо свободнее, даже в первой половине месяца.
  • Больше выбор жилья. Этот пункт исходит из предыдущего: меньше туристов — больше выбор квартир и гостиничных номеров. К тому же становятся доступны и вечно занятые летом бюджетные варианты.
  • Отсутствие детей. В сентябре на море обычно едут без детей, так как они возвращаются в школы и детские сады. Поэтому на пляжах, так же как и в гостиницах, сразу становится тише и спокойнее.
  • Свежие овощи и фрукты. В начале осени на юге поспевают местные овощи и фрукты, которые можно недорого купить — и съесть на месте или привезти с собой в качестве подарка близким.
  • Пониженная влажность воздуха. Осенью влажность воздуха у моря становится ниже, поэтому там не так душно. И люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или плохо переносящие духоту чувствуют себя комфортнее.
  • Красивый загар. В сентябре на море меньше шансов обгореть, чем летом, — но загорать все равно лучше только в «безопасные» часы. И помнить о солнцезащитных средствах.

Если вы не любите жару, отправляйтесь на российский юг во второй половине месяца. В это время там уже на так жарко, но температура воды еще идеально подходит для купания.

К октябрю море уже начнет остывать, а на курортах могут начаться дожди.

Осень считается лучшим временем и для отдыха в самых популярных у россиян странах — Турции и Египте.

В Турцию лучше ехать в сентябре или октябре, который граничит с низким сезоном. В это время там почти так же жарко, как и летом, но температура воздуха плавно снижается, солнце становится мягче, а вода в море еще теплая. Поэтому пляжный отдых в этой стране можно будет совместить с прогулками и экскурсиями.

В Египте в сентябре проходит изнуряющая летняя жара — нет летних +40 градусов тепла, температура держится на отметках +28…+29 градусов. Поэтому можно смело бронировать поездки к достопримечательностям, совмещая их с дайвингом и снорклингом.

Куда поехать в сентябре 2025 года в России

Разлив мазута в Черном море

15 декабря 2024 года в Керченский пролив вылилось более 4 тысяч тонн мазута из танкеров, перевозивших нефтепродукты. Топливо вынесло на побережье Черного моря, в том числе в Краснодарском крае. От загрязнения пострадали морские животные, растения, вода и грунт. Сейчас местные власти и волонтеры делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия разлива мазута, пляжи Анапы обещают привести в нормативное состояние к началу пляжного сезона.

Крым

  • Как добраться: поездка на автомобиле из Москвы займет от 20 до 24 часов, из Санкт-Петербурга — в среднем от 29 до 34 часов (без учета остановок). Время поездки из Москвы до Симферополя на поезде составит от 27 часов, из Петербурга — от 38 часов. На самолете в Крым попасть нельзя.
  • Стоимость отдыха: проживание в трехзвездочном отеле — от 2500 за сутки на двоих.
  • Погода: температура воздуха от +21 до +30 градусов, средняя температура воды — +20…+22 градуса.

В Крыму есть множество мест, где можно отдохнуть в сентябре: температура воды отлично подходит для купания, а воздуха — для прогулок. Это и древняя Феодосия, и неторопливый Судак, и романтичная Ялта, где приятно провести время на набережной после жаркого дня. PR-менеджер «Яндекс.Путешествий» Дарья Шулик в беседе с «Лентой.ру» предложила два курорта, куда можно отправиться с семьей или друзьями.

Мисхор

Мисхор — это курортная территория на Южном берегу Крыма, часть поселка Кореиз. Известный своим мягким климатом, Мисхор считается одним из самых теплых мест на побережье. Благодаря горе Ай-Петри, которая защищает местность от холодных ветров с материка, в Мисхоре царит субтропический климат с обильной зеленью. С началом бархатного сезона из региона уходит жара — на смену ей приходит комфортная температура.

«В Кореизе предлагают свои услуги многочисленные санатории с платным доступом к пляжам, но можно найти и бесплатные варианты. Самый известный пляж "Русалка" расположен прямо в центре поселка, рядом с одноименной скульптурой. Пляж здесь небольшой и галечный. В пик сезона здесь бывает многолюдно, но в бархатный сезон отдых становится более спокойным. На берегу установлены навесы от солнца, а шезлонги можно взять напрокат», — Дарья Шулик, PR-менеджер.

Коктебель

Коктебель — пляжный курорт на юго-востоке Крыма, расположенный в 20 километрах от Феодосии. Это место привлекает парапланеристов со всей страны: такие полеты здесь очень популярны из-за особенностей местных ветров. Стартуют полеты на парапланах с легендарной горы Клементьева — при благоприятной погоде они доступны ежедневно до октября.

В сентябре воздух в поселке прогревается до +24…+25 градусов тепла, море тоже не остывает до конца месяца. В поселке есть два популярных пляжа: «Центральный» и «Тихая бухта». «Центральный» предлагает развитую инфраструктуру: лежаки, кабинки для переодевания, туалеты, фонтанчики, аттракционы, пункты проката и кафе с ресторанами. А «Тихая бухта» считается прежде всего видовым пляжем.

Краснодарский край

  • Как добраться: в Сочи удобнее всего добираться на самолете: полет из Москвы займет от 3 часов 30 минут, из Санкт-Петербурга — от 4 часов 15 минут. Также попасть туда можно на поезде (время в пути из столицы составит от 23 часов, из Питера — от 37 часов) и на автомобиле (от 21 часа и от 28 часов соответственно, без учета остановок). В курортные города, где нет авиасообщения, можно добраться от Сочи либо доехать на поезде и автомобиле — время в пути будет зависеть от пункта назначения.
  • Стоимость отдыха: проживание в трехзвездочном отеле — от 3000 за сутки на двоих.
  • Погода: температура воздуха от +21 до +30 градусов, средняя температура воды — +20…+22 градуса.

Сочи

Тем, кто решит отправиться осенью в южную часть страны, стоит обратить внимание на Сочи. Это самый простой в плане транспортной доступности курорт Краснодарского края. И отличный город для отдыха на море: пляжи в сентябре уже не так переполнены, как летом, и можно отдохнуть в хорошем отеле со скидкой (но тогда лучше ехать в конце месяца). Кроме того, в Сочи всегда можно отправиться в горы и насладиться живописными видами.

Туапсе

Туапсе считается более бюджетным направлением, чем Сочи. К тому же там намного тише и спокойнее — если вы любите размеренный отдых, город вам подойдет. При этом в нем есть и развлечения: с детьми можно пойти в дельфинарий в селе Небуг (для посетителей младше пяти лет вход бесплатный), компании взрослых могут отдохнуть в кафе и ресторанах. В городе галечные благоустроенные пляжи.

Геленджик

В Геленджике редко бывают волны, а пляжи здесь, в отличие от Сочи и Туапсе, в большинстве своем песчаные — так что тем, кто любит загорать, будет комфортно. Галечные пляжи тоже есть — на них можно пойти, чтобы понырять. Кроме того, в Геленджике много разных развлечений: можно отправиться в сафари-парк смотреть на животных, покататься по канатной дороге или покорить страшные горки в аквапарке, отметила руководитель пресс-службы сервиса «Туту.ру» Дарья Рыночнова.

«Море в сентябре еще теплое, средняя температура воды +21 градус. Она отлично подходит для купания», Дарья Рыночнова, руководитель пресс-службы.

Анапа

Еще один вариант для любителей песчаных пляжей — Анапа. Этот курорт может подойти большой семье или компании с разными запросами: тут есть не только побережье, но и лечебные грязи, и природный заповедник «Утриш», и виноградники, где можно устроить красивую фотосессию на закате. Также в Анапе находится множество ресторанов локальной кухни. Вода в сентябре, как правило, отлично подходит для купания — ее температура составляет примерно +21 градус.

«Захочется новых впечатлений отправляйтесь на экскурсию к Кипарисовому озеру или в соседний город Новороссийск. Также можно съездить в поселок Абрау-Дюрсо на живописном озере Абрау, где находится знаменитый завод шампанских вин», отметила Дарья Рыночнова.

Анапа — очень популярное направление у россиян, поэтому покупать туда билеты нужно заранее.

Большинство туристов едут в город на поезде, самый быстрый идет 22 часа из Москвы.

Куда поехать в сентябре 2025 года в другие страны

Абхазия

  • Как добраться: удобнее всего долететь на самолете до Сочи, а далее пересесть на такси или автобус — на них дорога до Гагры занимает 1-2 часа. Также в Абхазию можно попасть на поезде: из Москвы он доедет до Сухума за 39 часов, а из Санкт-Петербурга — за 58 часов. Доехать можно и на автомобиле: провести в пути нужно будет от 22 часов из столицы и от 28 из Петербурга, без учета перерывов и времени в очереди на границе.
  • Стоимость отдыха: проживание в трехзвездочном отеле — от 2500 за сутки на двоих.
  • Погода: температура воздуха от +24 до +30 градусов, средняя температура воды — +20…+22 градуса.

Абхазия — отличный вариант для пляжного отдыха в сентябре. В это время сюда едут, чтобы продлить лето, насладиться теплыми днями у моря, свежими фруктами и поездками в красивейшие места. Самые популярные экскурсионные программы включают высокогорное озеро Рица, альпийские луга, прогулку по Гагре и Сухуму. Многие туристы ездят в Новый Афон, где находятся знаменитые Новоафонские пещеры, Новоафонский монастырь и храм Симона Кананита.

Бархатный сезон в стране начинается в сентябре, а заканчивается в начале ноября — море в это время уже холодное, но находятся те, кто продолжает купаться. Туры в Абхазию осенью продаются дешевле, чем летом, — в сентябре можно найти варианты на неделю на двоих от 87 тысяч рублей без питания.

Остановиться лучше в Гагре (сезон купания здесь длится дольше всего), Пицунде или столице — Сухуме. В стране есть множество отелей и гостевых домов с приемлемыми ценами, причем осенью местные жители готовы делать скидки.

Низкие цены здесь и на спелые фрукты, которые можно купить на рынках: в сентябре это инжир, яблоки и груши, поздние персики и виноград. Все это тоже привлекает туристов.

Турция

  • Как добраться: на самолете. Из Москвы до Стамбула прямой рейс займет от 4 часов, из Санкт-Петербурга — от 3 часов 50 минут.
  • Стоимость отдыха: ночь в трехзвездочном отеле — от 4,5 тысячи рублей за сутки на двоих.
  • Погода: температура воздуха от +29 до +31 градуса, средняя температура воды — +25 градусов.

В сентябре в Турцию едут за комфортным отдыхом на пляже и множеством интересных исторических и культурных достопримечательностей. Эксперты «Яндекс.Путешествий» посоветовали несколько направлений.

Алания

Город находится на побережье Средиземного моря, его часто называют «турецкой Ривьерой». Самое известное место отдыха у туристов — пляж Клеопатры, где, по легенде, купалась и отдыхала сама царица Египта.

В Алании находится пещера Дамлаташ, открытая в середине прошлого века. По оценкам ученых, сталактитам и сталагмитам в пещере около 10-15 тысячи лет.

«Внутри пещеры постоянно слышен звук падающих капель, что и дало ей название: с турецкого damla "капля", taş "камень". Климат в пещере не меняется: температура всегда держится на уровне 23 градусов тепла, влажность 9798 процентов. Воздух в пещере считается целебным», Дарья Шулик, PR-менеджер.

Также среди достопримечательностей Алании выделяют Аланийскую крепость и Археологический музей. Там будет интересно побывать всей семье, в том числе детям.

Каппадокия

Каппадокия расположена в центральной части Турции. Это уникальный исторический регион, который покоряет своим инопланетным ландшафтом, созданным природой миллионы лет назад.

«В Каппадокии точно стоит посетить национальный парк Гереме музей под открытым небом. Долина усеяна скалами причудливых форм, в которых первые христиане, спасаясь от гонений, вырубили церкви и монастыри. В нескольких километрах от Гереме расположены еще две интересные локации. В небольшом городке Чавушин находится скальная церковь Иоанна Крестителя. А с вершины местной крепости открывается захватывающая панорама Каппадокии. Не менее интересный вид можно поймать в соседнем Учхисаре, с вершины скалы, где также построена крепость», отметила Дарья Шулик.

Но главным развлечением, которым Каппадокия и привлекает туристов, считается полет на воздушном шаре.

Оптимальными месяцами для полетов считаются именно сентябрь и октябрь — в это время больше всего ясных дней и самые живописные рассветы.

Шары стартуют из разных точек в окрестностях Гереме, чтобы подарить гостям незабываемые впечатления от полета над сказочными пейзажами Каппадокии.

Бодрум

Бодрум — один из самых красивых турецких городов. Как правило, там нравится путешественникам, которые не очень любят «классическую» Турцию с большими отелями «все включено». Город омывается водами Эгейского моря. Днем можно купаться (температура воды — около +25 градусов), а вечером — кататься на яхте, ужинать в одном из многочисленных ресторанчиков на набережной, ходить в бары.

«Некоторые отели находятся вдали от центра города и пляжей. Если выбрали такой проверьте, предоставляет ли он трансфер. А еще в Бодруме, как, впрочем, и в других городах Турции, много котиков, которые совсем не против пообщаться с туристами и выпросить у них что-нибудь вкусное», рассказала Дарья Рыночнова.

Кипр

  • Как добраться: прямых рейсов из России на Кипр сейчас нет, однако долететь туда можно с пересадками — например, в Тбилиси, Белграде или Ереване. Время в полете займет от 7 часов.
  • Стоимость отдыха: ночь в трехзвездочном отеле — от 8,5 тысячи рублей за сутки на двоих.
  • Погода: температура воздуха от +28 до +32 градусов, средняя температура воды — +27 градусов.

Сентябрь — отличное время для посещения острова. В это время воздух на его курортах теплый, но нет изнуряющей жары. На Кипре можно совместить морской отдых с культурным и активным: увидеть древние монастыри, живописные пейзажи и при желании окунуться в ночную жизнь.

Для посещения острова нужна шенгенская или национальная виза.

Акамас

Полуостров Акамас на западе Кипра — это настоящая жемчужина острова и обязательное место для посещения. Назван он в честь сына бога Тесея: по легенде, Акамас после Троянской войны обосновался именно здесь, в красивейшем солнечном месте.

На полуострове раскинулся огромный национальный парк с захватывающими природными красотами. Здесь можно увидеть купальни и тропу Афродиты, голубую лагуну и очаровательную деревушку Лачи. В парке обитают лисы, козы, грифы, совы, а на побережье встречаются большие черепахи.

«Купальня Афродиты это пещера с водой из естественного природного источника. Легенда гласит, что именно здесь богиня красоты принимала ванны и встречалась с Адонисом. Считается, что вода обладает омолаживающими свойствами», отметила Дарья Шулик.

Тропа Афродиты — это 7,5-километровый горный маршрут, где, по легенде, богиня повстречала Адониса. Отдохнуть в тишине можно на диких пляжах полуострова — например, на пляже Лара, где гнездятся редкие морские черепахи. Здесь нет никакой инфраструктуры, а кладки яиц черепах огорожены, чтобы никто их случайно не раздавил.

Айя-Напа

Айя-Напа — это популярный курортный город на Кипре, известный своими роскошными пляжами и оживленной ночной жизнью. Несмотря на современный имидж, название этого самого молодого курорта острова происходит от древнего монастыря. С греческого Айя-Напа переводится как «святой лес».

Раньше на месте современного города действительно простирался густой, непроходимый лес. Согласно легенде, в XIV веке охотник, заблудившись в лесу, наткнулся на пещеру, где обнаружил икону Пресвятой Богородицы. К святыне стали стекаться паломники, и со временем у пещеры была построена часовня, а затем и монастырь. Этот монастырь стоит здесь и сегодня. Монахи уже давно не живут в нем, но иногда проводят службы.

«Также в городе стоит посетить музей моря "Таласса". Морская тематика прослеживается не только в экспозиции, но и во внешнем виде музея здание напоминает корабль. Один из самых впечатляющих экспонатов музея скелет дельфина-бутылконоса», отметила Дарья Шулик.

Айя-Напу часто сравнивают с Ибицей. В городе много клубов, и, что удивительно, они расположены буквально за стенами монастыря.

Лимасол

Лимасол считается менее шумным курортом, чем Айя-Напа, однако клубов и ресторанов здесь тоже хватает. Пляжи песчаные, примерная температура воды в заливе Акротири Средиземного моря — обычно выше +25 градусов.

Египет

  • Как добраться: на самолете. Из Москвы в Египет есть прямые рейсы, время в полете составит от 5 часов 30 минут.
  • Стоимость отдыха: ночь в трехзвездочном отеле — от 5 тысяч рублей за сутки на двоих.
  • Погода: температура воздуха от +28 до +32 градусов, средняя температура воды +26 градусов.

Осенью Египет предлагает разнообразный отдых: от пляжного релакса до активных приключений и познавательных экскурсий. Кроме того, в стране наступает сезон фруктов, поэтому вы сможете насладиться свежими бананами, цитрусовыми, арбузами, грушами, виноградом и манго.

Хургада

Главная гордость курорта — пляжи. Они здесь песчаные, широкие и с пологим входом в море, что отлично подходит для семей с детьми. Многие приезжают сюда, чтобы отдохнуть в хороших отелях с системой «все включено», но в городе есть и множество развлечений, а туроператоры предлагают экскурсионные программы на любой вкус.

К примеру, в Хургаде можно погрузиться в подводный мир, опустившись в батискафе на дно Карибского моря. Или отправиться в морское путешествие к острову Парадайз, где туристов ждут яркие кораллы и разноцветные рыбы. Кроме того, в городе есть парк «Мини-Египет», где собраны миниатюрные копии египетских достопримечательностей: пирамиды, храмы, мечети и другие архитектурные объекты. Впрочем, съездить к пирамидам можно и так — для этого есть тоже специальная экскурсия, которая занимает целый день.

Дахаб

Дахаб — еще один популярный курортный город на востоке Синайского полуострова. Незабываемые впечатления в нем подарит посещение Цветного каньона — разлома в песчаных скалах с разноцветными слоями: красным, желтым, зеленым, фиолетовым, синим и другими оттенками. Эти цвета —результат вкраплений различных веществ, например кобальта и меди.

Недалеко от Дахаба находится настоящий рай для дайверов — Голубая дыра. Это вертикальная подводная пещера, окруженная живописными коралловыми рифами.

«Если вы планируете дайвинг в Египте, обязательно включите Голубую дыру в ваш маршрут. Благодаря широкому отверстию пещеры солнечный свет проникает глубоко под воду, освещает кораллы и тем самым создает фантастические пейзажи. Например, получится увидеть цветную арку над глубоководным коридором», подчеркнула Дарья Шулик.
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