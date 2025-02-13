В Европе предложили россиянам скидки на летние пляжные туры

Отели Черногории предложили россиянам скидки в размере 10-15 процентов на летние пляжные туры по акции раннего бронирования. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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На большинство отелей Черногории раннее бронирование открыто до конца февраля, причем некоторые пятизвездочные гостиницы предлагают дисконт до 30 процентов.

По данным источника, снижение цен отельерами означает, что европейская страна по-прежнему заинтересована в российских туристах.

Отмечается, что средняя стоимость перелета в Черногорию и обратно на стыковочных рейсах достигает 100-130 тысяч рублей. Туры в пятизвездочные отели на семь ночей стоят в районе 200 тысяч рублей и больше.

Например, «Интурист» предлагает отдых в Iberostar Slavija в Будве от 180,5 тысячи рублей за двоих. У Space Travel есть вариант в отеле Stara Carsija в Баре от 255 тысяч. Цены приведены за поездки с вылетом во второй половине июня.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще интересоваться поездками в Европу. Путешественники бронируют номера в отелях Италии, Испании и Франции.