Чем интересуются туристы во время бронирования туров в Абхазию

Уровень бронирования пансионатов и отелей в Абхазии на летние месяцы примерно соответствует показателям прошлого года, хотя есть свои особенности.

© РИА Новости

« В о з м о ж н о , п р и с у т с т в у е т н е б о л ь ш о й с п а д . Н е к о т о р ы е т у р и с т ы б о я т с я , ч т о м а з у т о т А н а п ы д о й д е т д о Г а г р ы и П и ц у н д ы , д р у г и х с д е р ж и в а е т п о л и т и ч е с к а я с и т у а ц и я – о н и ж д у т и с х о д а в ы б о р о в п р е з и д е н т а р е с п у б л и к и , п о с л е ч е г о о б с т а н о в к а д о л ж н а с т а т ь б о л е е п о н я т н о й » , – р а с с к а з а л а T o u r D o m . r u п р е д с т а в и т е л ь с о ч и н с к о г о т у р о п е р а т о р а « Т р э в е л Н ь ю с » .

В популярном у туристов «Гранд Отеле Абхазия» падение уровня бронирования по сравнению с прошлым годом оценивают в 2–3%. Роль, по словам собеседницы TourDom.ru, играют рекомендации Минэкономразвития РФ не посещать республику и не продавать туры – они были введены на фоне политической нестабильности осенью прошлого года и до сих пор не отменены.

В санатории «Самшитовая роща» говорят, что ситуация с продажами пока соответствует прошлогоднему сезону. При этом туристы стали задавать больше вопросов.

« С п р а ш и в а ю т – к а к о б с т а н о в к а ? Н а с к о л ь к о б е з о п а с н о е х а т ь ? О т в е ч а е м – в с е н о р м а л ь н о » , – с к а з а л и в с а н а т о р и и , д о б а в и в , ч т о с п а д п р о д а ж о н и з а ф и к с и р о в а л и л и ш ь о с е н ь ю 2 0 2 4 - г о , к о г д а в р е с п у б л и к е п р о х о д и л и а н т и п р а в и т е л ь с т в е н н ы е м и т и н г и . Т е п е р ь э т о у ж е з а б ы т о .

А вот в небольших гостевых домах дела обстоят даже лучше, чем в прошлом году.

« Б р о н и р о в а н и я и д у т а к т и в н о и с л е г к а в ы р о с л и , н е к о т о р ы е и з н а ш и х к л и е н т о в п о е д у т л е т о м к н а м , а н е в А н а п у – и з - з а с и т у а ц и и с м а з у т о м . Л у ч ш е в с е г о п р о д а е т с я а в г у с т . Н а п р и м е р , в о т е л я х н а п е р в о й л и н и и э т о т м е с я ц у ж е з а к р ы т » , – р а с с к а з а л а Н а т а л и я , с о в л а д е л и ц а м и н и - о т е л я « Д о м Н а т а л и и и Х а ч и к а » в П и ц у н д е .

Ситуация с бронированием может измениться после выборов президента республики, которые пройдут 15 февраля, – как в лучшую, так и в худшую сторону. По оценкам экспертов, если победу одержит пророссийский кандидат Бадра Гунба, нынешний и. о. главы республики, ситуация в Абхазии будет стабильной, соответственно, не возникнет проблем с туристическим потоком и продажи вырастут.

Ранее мы написали, что объемы бронирования на лето в Анапе снизились в 2 раза. При этом владельцы отелей стараются удержать цены, но в отдельных объектах уже снижают стоимость размещения.