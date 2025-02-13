Чем интересуются туристы во время бронирования туров в Абхазию

Бронируя отдых в Абхазии, туристы спрашивают про мазут и ждут исхода выборов
Уровень бронирования пансионатов и отелей в Абхазии на летние месяцы примерно соответствует показателям прошлого года, хотя есть свои особенности.
«Возможно, присутствует небольшой спад. Некоторые туристы боятся, что мазут от Анапы дойдет до Гагры и Пицунды, других сдерживает политическая ситуация – они ждут исхода выборов президента республики, после чего обстановка должна стать более понятной», – рассказала TourDom.ru представитель сочинского туроператора «Трэвел Ньюс».
В популярном у туристов «Гранд Отеле Абхазия» падение уровня бронирования по сравнению с прошлым годом оценивают в 2–3%. Роль, по словам собеседницы TourDom.ru, играют рекомендации Минэкономразвития РФ не посещать республику и не продавать туры – они были введены на фоне политической нестабильности осенью прошлого года и до сих пор не отменены.
В санатории «Самшитовая роща» говорят, что ситуация с продажами пока соответствует прошлогоднему сезону. При этом туристы стали задавать больше вопросов.
«Спрашивают – как обстановка? Насколько безопасно ехать? Отвечаем – все нормально», – сказали в санатории, добавив, что спад продаж они зафиксировали лишь осенью 2024-го, когда в республике проходили антиправительственные митинги. Теперь это уже забыто.
А вот в небольших гостевых домах дела обстоят даже лучше, чем в прошлом году.
«Бронирования идут активно и слегка выросли, некоторые из наших клиентов поедут летом к нам, а не в Анапу – из-за ситуации с мазутом. Лучше всего продается август. Например, в отелях на первой линии этот месяц уже закрыт», – рассказала Наталия, совладелица мини-отеля «Дом Наталии и Хачика» в Пицунде.
Ситуация с бронированием может измениться после выборов президента республики, которые пройдут 15 февраля, – как в лучшую, так и в худшую сторону. По оценкам экспертов, если победу одержит пророссийский кандидат Бадра Гунба, нынешний и. о. главы республики, ситуация в Абхазии будет стабильной, соответственно, не возникнет проблем с туристическим потоком и продажи вырастут.
Ранее мы написали, что объемы бронирования на лето в Анапе снизились в 2 раза. При этом владельцы отелей стараются удержать цены, но в отдельных объектах уже снижают стоимость размещения.