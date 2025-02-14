Стоит ли ждать обвала цен на отдых в Турции

Турецкие отельеры пока не видят причин стимулировать спрос из России дополнительными предложениями. Такой вывод корреспондент ТурДома сделал, пообщавшись с представителями турецкого турбизнеса на PAC Premium Workshop.

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Как рассказал нашему изданию глава принимающей компании Time Services Global Cезгин Озер, в среднем продажи опережают прошлогодний уровень на 20–25%, а в премиальном сегменте идут еще лучше. В основном туристы сейчас бронируют отдых на май – июнь. Бронирований на июль и август поступает меньше, но это нормально – у отельеров еще есть достаточно времени, чтобы заполнить номера.

В Rixos нам подтвердили – темпы раннего бронирования на весну и лето 2025 года оправдывают ожидания. Елизавета Васильева, представитель Calista, тоже рассказала о хороших продажах. Она напомнила, что 31 января закончился первый этап раннего бронирования, в ходе которого действовала скидка 30%:

« П р о д л е в а т ь е е м ы н е с т а л и , т а к к а к и д е м с п р е в ы ш е н и е м п о к а з а т е л е й г о д и ч н о й д а в н о с т и . Д л я т у р и с т о в с е й ч а с д е й с т в у е т с к и д к а 2 0 % » .

Важный фактор – на сезон 2025 года турецким отелям пришлось поднять цены. Как пояснила Яна Эртюрк, менеджер по маркетингу Akka Hotels, это связано с гиперинфляцией в Турции, а также с необходимостью отбивать затраты на реновацию.

« У н а с р о с т с о с т а в и л 8 – 9 % в е в р о , н о у н е к о т о р ы х о т е л е й о н в ы ш е » .

По ее словам, накануне сезона складывается хорошая ситуация, особенно для отелей категории 3–4*. Они продаются очень хорошо, так как многие клиенты стараются уложиться в прошлогодний бюджет и выбирают размещение попроще. В сегменте «5* премиум» конкуренция за туристов ощущается гораздо сильнее, так как постоянно открываются все новые и новые объекты. В частности, в прошлом году заработал Ethno Belek, а этим летом примет первых туристов Regnum The Crown.

Как говорят наши собеседники, несмотря на то что продажи идут хорошо, на турецком рынке сохраняется интрига. Если ближе к началу сезона отели не получат необходимую загрузку, то им все-таки придется выпускать спецпредложения. Такая ситуация неоднократно возникала перед майскими праздниками. За две недели до заезда цена падала настолько, что туристам было выгоднее отменить тур и заново оплатить его по новому спецпредложению. Но гарантий, что это повторится, нет.