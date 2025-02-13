Названы направления для флоритуризма

Стало известно, куда россияне ездят в феврале, чтобы полюбоваться на цветение растений. Такое направление получило название флоритуризм.

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Так, в последний месяц зимы путешественники отправляются в Сочи, чтобы посмотреть, как в южном климате расцветают акация серебристая (мимоза), подснежники, примулы, цикламены, магнолии и другие растения, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Туту».

Полюбоваться подснежниками, крокусами, примулами, гусиным луком можно в Киргизии — в Национальном природном парке «Чон-Кемин» и в столице — Бишкеке.

В Узбекистане и Таджикистане в это время года можно увидеть, как зацветает миндаль, а в Грузии в феврале наступает время цветения жасмина.

Ранее сообщалось, что в Москве высадили 71 тыс. различных видов водных растений в созданных зонах биоплато. Работу провели в рамках реализации мероприятий по реабилитации водных объектов.