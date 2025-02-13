Что необходимо сделать перед путешествием в Израиль

Российские туристы забывают оформлять электронные разрешения на въезд в Израиль
Российские путешественники все чаще приезжают в Израиль, не оформив заранее электронное разрешение на въезд ETA-IL, обязательное с 1 января 2025 года. Об этом информирует пресс-служба израильского Министерства туризма.
«В последнее время наблюдается рост числа туристов, прибывающих без необходимого разрешения. Это вызывает задержки на пограничном контроле и создает дополнительные трудности для гостей страны», – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что ETA-IL (Electronic Travel Authorization – Israel) требуется оформить до начала поездки. Это правило распространяется на граждан всех государств, имеющих безвизовый режим с Израилем, в том числе и на россиян.
«Заявку на получение разрешения можно заполнить в электронном формате на официальном портале ETA-IL. Сервис доступен на английском языке. Стоимость оформления составляет 25 шекелей (примерно 660 руб.), заплатить которые можно с помощью карты иностранного банка. Тем, у кого отсутствует международная банковская карта, доступна возможность оформления и оплаты в рублях через визового оператора VFS Global», – поясняется в сообщении.
Срок действия разрешения составляет два года с момента его получения.
Ранее TourDom.ru писал, что израильские власти ожидают восстановления потока туристов из России до уровня, наблюдавшегося до пандемии ковида. В частности, для этого обсуждается возможность возобновления чартерных авиарейсов из российских городов в Эйлат.