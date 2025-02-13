Что необходимо сделать перед путешествием в Израиль

Российские путешественники все чаще приезжают в Израиль, не оформив заранее электронное разрешение на въезд ETA-IL, обязательное с 1 января 2025 года. Об этом информирует пресс-служба израильского Министерства туризма.

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« В п о с л е д н е е в р е м я н а б л ю д а е т с я р о с т ч и с л а т у р и с т о в , п р и б ы в а ю щ и х б е з н е о б х о д и м о г о р а з р е ш е н и я . Э т о в ы з ы в а е т з а д е р ж к и н а п о г р а н и ч н о м к о н т р о л е и с о з д а е т д о п о л н и т е л ь н ы е т р у д н о с т и д л я г о с т е й с т р а н ы » , – п о д ч е р к н у л и в в е д о м с т в е .

Напомним, что ETA-IL (Electronic Travel Authorization – Israel) требуется оформить до начала поездки. Это правило распространяется на граждан всех государств, имеющих безвизовый режим с Израилем, в том числе и на россиян.

« З а я в к у н а п о л у ч е н и е р а з р е ш е н и я м о ж н о з а п о л н и т ь в э л е к т р о н н о м ф о р м а т е н а о ф и ц и а л ь н о м п о р т а л е E T A - I L . С е р в и с д о с т у п е н н а а н г л и й с к о м я з ы к е . С т о и м о с т ь о ф о р м л е н и я с о с т а в л я е т 2 5 ш е к е л е й ( п р и м е р н о 6 6 0 р у б . ) , з а п л а т и т ь к о т о р ы е м о ж н о с п о м о щ ь ю к а р т ы и н о с т р а н н о г о б а н к а . Т е м , у к о г о о т с у т с т в у е т м е ж д у н а р о д н а я б а н к о в с к а я к а р т а , д о с т у п н а в о з м о ж н о с т ь о ф о р м л е н и я и о п л а т ы в р у б л я х ч е р е з в и з о в о г о о п е р а т о р а V F S G l o b a l » , – п о я с н я е т с я в с о о б щ е н и и .

Срок действия разрешения составляет два года с момента его получения.

Ранее TourDom.ru писал, что израильские власти ожидают восстановления потока туристов из России до уровня, наблюдавшегося до пандемии ковида. В частности, для этого обсуждается возможность возобновления чартерных авиарейсов из российских городов в Эйлат.