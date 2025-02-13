Чем россиян привлекает отдых в Иране

Российские туристы начали чаще интересоваться поездками в Иран. Об этом в беседе с Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

При этом эксперт отметил, что по популярности среди соотечественников Исламская Республика все-таки уступает странам СНГ.

« Е с л и г о в о р и т ь п р о И р а н , т о с и т у а ц и я , в п р и н ц и п е , с к о р е е п о л о ж и т е л ь н а я , п о т о м у ч т о д е й с т в и т е л ь н о у р о с с и я н е с т ь и н т е р е с к н е п л я ж н ы м н а п р а в л е н и я м » , — д о б а в и л о н .

По словам Мурадяна, если же взять данные по другому экзотическому для россиян направлению, а именно КНДР, то тут говорить о какой-либо популярности пока не приходится. Он сообщил, что туроператоры практически не продают туры в Северную Корею.

« В с е г о т у д а с ъ е з д и л о п о р я д к а 1 , 5 т ы с я ч и ч е л о в е к н а к о н е ц [ 2 0 2 4 ] г о д а , — п р о д о л ж и л в и ц е - п р е з и д е н т АТОР. — (…) Интерес наверняка высокий, просто само предложение крайне ограниченное».

Ранее стало известно, что иностранцы массово устремились в Россию. Количество посетивших страну гостей из-за рубежа в 2024 году увеличилось на 18 процентов в сравнении с 2023-м.