Туристы ответили, на что потратили почти три миллиона в путешествии по США

Пара российских путешественников потратила 2,5 миллиона рублей на поездку в США и вызвала споры в сети. Тратами на тур они поделились на странице @galagan_darya в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Билеты в Нью-Йорк обошлись супругам в 180 тысяч рублей туда и обратно, концерт Джастина Тимберлейка — 60 тысяч рублей, баскетбольный матч в «Мэдисон-Сквер-Гарден» — 45 тысяч рублей, мюзикл «Чикаго» с Алисой Милано — 50 тысяч рублей, перелет в Майами — 33 тысячи рублей, круиз по Карибским островам — 230 тысяч рублей, прогулки в каждом городе круиза — 100 тысяч рублей.

Также туристы отправились в Орландо на поезде за 8 тысяч рублей, посетили парк Universal Orlando за 120 тысяч рублей, потратили на шоппинг 500 тысяч рублей и на билеты в Бостон еще 36 тысяч рублей. Гостиницы обошлись паре в 520 тысяч рублей, а музеи, еда, такси и мелкие расходы — в 700 тысяч рублей.

В комментариях некоторые пользователи высказали недовольство тем, что путешественники слишком расточительны. Но оказалось много тех, кто порадовался за них.

« П р о с т о п о т р я с а ю щ е ! » , « Е с л и в ы с е б е э т о м о ж е т е п о з в о л и т ь , т о с у п е р » , « В ы к р у т ы е ! Э т о п р е к р а с н о , ч т о у с т р о и л и с е б е т а к о е п у т е ш е с т в и е » , — п и с а л и ю з е р ы .

Ранее российский тревел-блогер побывал в США и сравнил американок и соотечественниц. Автор публикации заметил, что американки не такие, как россиянки.