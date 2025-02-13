На европейский рынок выйдет новый туроператор

Немецкая авиакомпания Eurowings, входящая в состав Lufthansa Group, объявила о создании собственного туроператора – Eurowings Holidays. Запуск запланирован на 1 апреля 2025 года.

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В качестве примера для подражания новый игрок туррынка рассматривает опыт британской авиакомпании Easyjet, которая уже много лет реализует турпакеты.

Как уточняется в заявлении Eurowings, туроператор планирует привлечь клиентов, предлагая им «максимальную гибкость при планировании отпуска». Предоплаты за бронирование будут минимальны, также включат возможность бесплатного перебронирования и отмены без штрафов. Кроме того, в рамках предложения будут доступны организованные туры и от дочерней компании Lufthansa – Discover Airlines, которые охватывают рейсы из Франкфурта и межконтинентальные направления.

Генеральный директор Eurowings Йенс Бишоф поставил перед компанией цель войти в десятку крупнейших туроператоров Германии в ближайшие годы. Для реализации этого плана Eurowings Holidays будет использовать персонал и ИТ-инфраструктуру туристической группы HLX, принадлежащей предпринимателю Карлхайнцу Кёгелю из Баден-Бадена. Более половины из примерно 100 сотрудников нового туроператора ранее работали в компании Kögels Binoli GmbH.

Карлхайнц Кёгель имеет большой опыт в создании подобных проектов. В прошлом он уже сотрудничал с различными авиакомпаниями, включая Airberlin, Lufthansa и Condor, создавая для них туристические подразделения, такие как Airberlin Holidays, Lufthansa Holidays и Condor Holidays. Эти проекты объединяли авиаперелеты с бронированием отелей, предлагая клиентам готовые пакеты для отдыха.