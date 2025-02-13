На обманувшего путешественников турагента подали в суд

Турагента из Нижнего Новгорода обвиняют в мошенничестве на общую сумму 2,1 млн руб. По версии следствия, 39-летняя женщина продавала несуществующие туры на протяжении двух лет и в общей сложности успела обмануть 15 человек.

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Как утверждают в правоохранительных органах, с каждого из своих клиентов она брала полную предоплату за предполагаемую поездку, чтобы забронировать тур. Правда, обычно это была сумма от 100 до 200 тыс. руб. Однако в лучшем случае женщина приобретала только билеты. Некоторые клиенты оставались и без этого, раскрывая обман в пункте вылета, когда не обнаруживали себя в списках на рейс. Тех же, кто все-таки улетал, ожидали еще большие разочарование и проблемы в чужой стране – жилье на них забронировано не было.

В этих случаях женщина либо прекращала выходить на связь, либо обещала уладить ситуацию, но в итоге вопросы не решала. По версии следствия, турагент изначально не планировала исполнять обязательства, которые были прописаны по договору с туристами. В итоге пострадавшие были вынуждены либо повторно оплачивать проживание и проезд, либо возвращаться домой, потеряв деньги и отпуск.

Первые обманутые туристы появились в 2022 году. После многочисленных жалоб в полицию началось расследование. Еще в ноябре 2023 года женщина дала показания, признавшись, что все похищенные средства уже потратила на личные нужды. Несмотря на это, в дальнейшем она оставалась на свободе и продолжала действовать в той же манере, что описывали пострадавшие.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Если вина обвиняемой будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее TourDom.ru писал, что турагент получила условный срок, отправив туристов в Иркутск вместо Пхукета.