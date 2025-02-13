Россиянин переехал в США и лишился грин-карты

Российский тревел-блогер переехал в Соединенные Штаты и лишился грин-карты по одной причине. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметил, что прожил в США с семьей несколько лет и в конечном итоге решил вернуться на родину.

« П р а в и л а в л а д е н и я к а р т о й ( к о т о р а я ф а к т и ч е с к и я в л я е т с я в и д о м н а ж и т е л ь с т в о ) п р е д п о л а г а ю т п о с т о я н н о е н а х о ж д е н и е н а т е р р и т о р и и с т р а н ы » , — н а п и с а л о н , д о б а в и в , ч т о в ы е з ж а т ь м о ж н о т о л ь к о и м е я в е с к о е о с н о в а н и е .

По словам путешественника, причина «надоела ваша Америка, хотим в Россию» таковой не считается, поэтому грин-карты россиян были аннулировали.

« М и г р а ц и о н н ы е а д в о к а т ы г о в о р я т , ч т о ш а н с ы в е р н у т ь и х е с т ь , т о л ь к о в о т н а м э т о у ж е н е н у ж н о » , — р е з ю м и р о в а л о н .

Ранее российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала отношение местных жителей к своим соотечественникам фразой «нас уважают за то, что мы против США». Девушка подчеркнула, что быть русским в Мексике — почетно.