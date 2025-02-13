Россиянин переехал в США и лишился грин-карты по одной причине

Российский тревел-блогер переехал в Соединенные Штаты и лишился грин-карты по одной причине. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянин переехал в США и лишился грин-карты
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Автор публикации отметил, что прожил в США с семьей несколько лет и в конечном итоге решил вернуться на родину.

«Правила владения картой (которая фактически является видом на жительство) предполагают постоянное нахождение на территории страны», написал он, добавив, что выезжать можно только имея веское основание.

По словам путешественника, причина «надоела ваша Америка, хотим в Россию» таковой не считается, поэтому грин-карты россиян были аннулировали.

«Миграционные адвокаты говорят, что шансы вернуть их есть, только вот нам это уже не нужно», резюмировал он.

Ранее российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала отношение местных жителей к своим соотечественникам фразой «нас уважают за то, что мы против США». Девушка подчеркнула, что быть русским в Мексике — почетно.

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