Тревел-блогер из России раскрыл стоимость бюджетного годичного путешествия по Азии

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой раскрыл стоимость бюджетного годичного путешествия по Юго-Восточной Азии. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметил, что речь пойдет о путешествиях в следующих странах: Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Малайзия. По его словам, в каждой из них можно недорого отдохнуть.

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« С а м ы е п о т р я с а ю щ и е и о д н о в р е м е н н о с а м ы е д е ш е в ы е п р и к л ю ч е н и я п р о х о д я т а в т о с т о п о м с п а л а т к о й , — д о б а в и л б л о г е р . — Т а к и м о б р а з о м , д е н ь г и т р а т я т с я т о л ь к о н а е д у , ч т о в с т р а н а х Ю г о - В о с т о ч н о й А з и и н е т а к у ж м н о г о . Д л я т а к и х п е р е д в и ж е н и й х в а т и т 2 0 т ы с я ч р у б л е й в м е с я ц » .

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« М о ж н о д а ж е о б о й т и с ь б е з п а л а т к и , — п р о д о л ж и л о н . — Е с т ь в о л о н т е р с к и е п р о г р а м м ы , г д е м о ж н о ж и т ь с о в е р ш е н н о б е с п л а т н о м е с я ц а м и , н а п р и м е р , р а б о т а я н а ф е р м е п о т р и - ч е т ы р е ч а с а в д е н ь » .

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