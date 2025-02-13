Тревел-блогер из России раскрыл стоимость бюджетного годичного путешествия по Азии

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой раскрыл стоимость бюджетного годичного путешествия по Юго-Восточной Азии. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Тревел-блогер из России раскрыл стоимость бюджетного годичного путешествия по Азии
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Автор публикации отметил, что речь пойдет о путешествиях в следующих странах: Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Малайзия. По его словам, в каждой из них можно недорого отдохнуть.

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«Самые потрясающие и одновременно самые дешевые приключения проходят автостопом с палаткой, добавил блогер. Таким образом, деньги тратятся только на еду, что в странах Юго-Восточной Азии не так уж много. Для таких передвижений хватит 20 тысяч рублей в месяц».

По словам россиянина, комфорта будет минимум, зато приключений хватит на всю жизнь.

«Можно даже обойтись без палатки, продолжил он. Есть волонтерские программы, где можно жить совершенно бесплатно месяцами, например, работая на ферме по три-четыре часа в день».

Ранее российская туристка побывала в Таиланде и развенчала распространенные мифы о стране. В числе популярных «страшилок» автор назвала антисанитарию в лотках с уличной едой.

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