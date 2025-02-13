«Муравейник серо-коричневого цвета». Чем поражает россиян Гонконг

«Муравейники» из небоскребов с комнатами-коморками, вечно спешащие офисные работники, бездомные со смартфонами и запредельный уровень безопасности — так описывают Гонконг побывавшие там россияне. Чем еще удивляет путешественников мегаполис, где роскошь и бедность ходят рука об руку, — в материале «Ленты.ру».

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Потемневшие небоскребы, хороший английский и культ потребления

Несмотря на то что Гонконг юридически относится к КНР, у этого специального административного района есть собственная конституция, официально независимая финансовая система, а также визовый режим и граница с остальным Китаем. Так произошло потому, что более века назад Гонконг был британской колонией, и сейчас многое в городе напоминает о его прошлом.

« В п е р в ы е , н а х о д я с ь в А з и и , я и с п ы т а л с т р а н н о е ч у в с т в о : з д е с ь в с е з н а ю т а н г л и й с к и й л у ч ш е м е н я . М о ж н о с м е л о п о д о й т и п о ч т и к л ю б о м у п р о х о ж е м у з а с о в е т о м и , е с л и э т о к о р е н н о й ж и т е л ь Г о н к о н г а , о н н а ч и с т о м а н г л и й с к о м п о д с к а ж е т в а м н е о б х о д и м у ю и н ф о р м а ц и ю » , — рассказал российский тревел-блогер Алексей Кутовой.

С ним согласилась и россиянка Лариса, которая приезжала в Гонконг по работе.

« Е с л и с р а в н и в а т ь ж и т е л е й Г о н к о н г а и Ш а н х а я , т о п е р в ы е к а к б у д т о б о л е е " п р о п и т а н ы " з а п а д н о й к у л ь т у р о й . В Ш а н х а е м н е б ы л о н е к о м ф о р т н о , п о т о м у ч т о м е н я т а м н е п о н и м а л и , н а в е р н о е , в 9 5 п р о ц е н т а х с и т у а ц и й , а в Г о н к о н г е в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в б ы л о н а о б о р о т » , — п о д е л и л а с ь о н а .

Кроме того, Гонконг занимает первое место в мире по ожидаемой продолжительности жизни и по количеству самых высоких небоскребов. По словам российских туристов, это первое, что бросается в глаза при посещении мегаполиса.

« О н и ч а с т о в ы г л я д я т н е о ч е н ь п р и в л е к а т е л ь н о , п о т о м у ч т о и з - з а б о л ь ш о й в л а ж н о с т и з д а н и я н а ч и н а ю т т е м н е т ь . И з д а л е к а н е б о с к р е б ы с м о т р я т с я п р и к о л ь н о , а к о г д а п о д х о д и ш ь п о б л и ж е , о н и д а ж е н а ч и н а ю т п у г а т ь . Э т о к а к о й - т о м у р а в е й н и к с е р о - к о р и ч н е в о г о ц в е т а » , — в с п о м н и л а с в о и п е р в ы е в п е ч а т л е н и я о Г о н к о н г е ж и в у щ а я т а м р о с с и я н к а О л ь г а .

Она добавила, что из-за ограниченного пространства и большого количества людей дома начали строить прямо в гористой местности. Поэтому внутри одного здания могут быть выходы на улицу сразу на нескольких этажах. Кроме того, часто магазины, врачебные кабинеты, салоны красоты и другие организации размещают не на первом этаже, как принято в России, а сильно выше.

« З д е с ь в п о л н е н о р м а л ь н а я с и т у а ц и я , к о г д а т ы п о д х о д и ш ь к о б ы ч н о м у ж и л о м у д о м у , и г д е - н и б у д ь н а 1 7 - м э т а ж е т е б я б у д е т д а н т и с т п р и н и м а т ь . В о т э т о д л я м е н я в о о б щ е б ы л о ш о к о м » , — о т м е т и л а О л ь г а .

Туристка Лариса, в свою очередь, призналась, что она не ожидала увидеть такое большое количество людей, которые бегут по делам с покупками в руках.

« М н е п о к а з а л о с ь , ч т о т а м е с т ь к а к о й - т о с и н д р о м п о т р е б л е н и я . П о к у п а т ь , п о к у п а т ь , п о к у п а т ь . Д е й с т в и т е л ь н о , в с е л ю д и в г о р о д е б ы л и с к а к и м и - т о п а к е т а м и . И э т о н е б у х а н к а х л е б а , у с л о в н о , к у п л е н н а я п о с л е р а б о т ы , а к о с м е т и к а и л и о д е ж д а , н а п р и м е р , у д е в у ш е к » , — Л а р и с а , р о с с и й с к а я т у р и с т к а .

Даже богатые люди не могут себе позволить жилье большого размера

За фасадами величественных 60-этажных небоскребов Гонконга скрываются крохотные комнатки-клетки, цены на которые взлетают до небес.

« Д а ж е л ю д и , к о т о р ы е о ч е н ь м н о г о з а р а б а т ы в а ю т , н е м о г у т с е б е п о з в о л и т ь ж и л ь е б о л ь ш о г о р а з м е р а , к к о т о р о м у п р и в ы к л и , н а п р и м е р , м о с к в и ч и . К в а р т и р ы м а л е н ь к и х р а з м е р о в п р и э т о м о ч е н ь д о р о г и е . М ы ж и в е м в к в а р т и р е п л о щ а д ь ю 3 8 к в а д р а т н ы х м е т р о в в д в о е м — т а м е с т ь с п а л ь н а я , р а б о ч а я и о б е д е н н а я з о н ы , з о н а о т д ы х а с д и в а н о м , к у х н я и в а н н а я . О н а н а м о б х о д и т с я в 2 , 5 т ы с я ч и д о л л а р о в » , — п р и з н а л а с ь ж и в у щ а я в Г о н к о н г е р о с с и я н к а О л ь г а .

По ее словам, в части мегаполиса, которая примыкает непосредственно к континентальному Китаю (район Каулун), есть возможность снять жилье больших размеров и подешевле, однако этот район находится примерно в полутора часах езды от центра.

Другая россиянка, автор тревел-блога «Тут вам не там», рассказала, что у нее от вида квартир небогатых гонконгцев бежали мурашки по коже. В арендуемом за 300 долларов в месяц жилье комнаты маленькие и узкие, иногда даже без окон.

« З д е с ь в р е м я с л о в н о о с т а н а в л и в а е т с я . С в е т с ю д а н е п р о н и к а е т , и т ы н е з н а е ш ь , к а к о й с е й ч а с ч а с , ж и в е ш ь , к а к в з а б в е н и и . У т р о м п р о с ы п а е ш ь с я и с л ы ш и ш ь , к а к в с т а ю т т в о и с о с е д и . О б ы ч н о в с е с и д я т в т е л е ф о н а х и л и с м о т р я т т е л е в и з о р » , — п р о ц и т и р о в а л а б л о г е р ш а ж и т е л я о д н о й и з т а к и х к в а р т и р , к о т о р ы й п р о в е л в т а к и х у с л о в и я х 2 0 л е т .

Мегаполис, в котором богатство и бедность идут рука об руку

Тревел-блогер Кутовой заметил, что бездомные люди в Гонконге «сохраняют удивительное достоинство». Многие из них выглядят опрятно, у них есть смартфоны, они остаются в курсе событий и стараются не вызывать жалости.

Путешественник рассказал, что однажды он гулял в районе Чайвань и сел на лавочку в парке, чтобы поесть димсамы. Вскоре он заметил пожилого бездомного мужчину, который искал что-то в урне. Россиянин предложил ему еду, но тот решительно отказался, после чего вытащил из мусорки недопитую бутылку с чаем.

« Б о м ж о т п и л ч а й и з б у т ы л к и , д о с т а л с м а р т ф о н , п о с м о т р е л ч т о - т о в н е м и у ш е л . Э т о в ы г л я д е л о ч е м - т о н е р е а л ь н ы м . С д р у г о й с т о р о н ы , э т о л и ш ь м о и о ж и д а н и я н е о п р а в д а л и с ь : я п о ч е м у - т о б ы л у в е р е н , ч т о о н с р а д о с т ь ю в о з ь м е т е д у » , — А л е к с е й К у т о в о й , р о с с и й с к и й т р е в е л - б л о г е р .

Блогер сделал вывод, что бездомные в Гонконге — не алкоголики и прочие зависимые, а люди, которых система вытолкнула за свои пределы.

« В ы с о к а я с т о и м о с т ь ж и л ь я , о т с у т с т в и е п о д д е р ж к и и ж е с т о к и й р и т м ж и з н и д е л а ю т с в о е д е л о » , — п о я с н и л о н .

В то же время на улицах Гонконга можно часто встретить богатых людей, а на дорогах — роскошные автомобили.

« Э т о н е п р о с т о д о р о г а я м а ш и н а , а с у п е р - у л ь т р а - м е г а - д о р о г а я — к а к о й - н и б у д ь е д и н с т в е н н ы й э к з е м п л я р и т а л ь я н с к о й с п о р т и в н о й м а ш и н ы , н а п р и м е р . И э т о з д е с ь в п о р я д к е в е щ е й . Л ю д и д а ж е н е б у д у т о б о р а ч и в а т ь с я , у в и д е в т а к у ю м а ш и н у , п о т о м у ч т о и м в п р и н ц и п е в с е р а в н о . Н а в е р н о е , т а к о е т о л ь к о в Д у б а е е щ е е с т ь » , — О л ь г а , ж и в у щ а я в Г о н к о н г е р о с с и я н к а .

Ольга также призналась, что она не замечала на улицах людей, которые сидят на земле и побираются. Даже самые бедные жители города, по ее словам, ходят на работу, покупают себе продукты и готовят еду в маленьких комнатках-клетках.

« Л ю д и н е п р о с я т м и л о с т ы н ю , н е в о р у ю т , н е п р и с т а ю т к т е б е и н е т р о г а ю т т е б я . О н и н и к о г д а н е б ы в а ю т п ь я н ы м и и л и о б д о л б а н н ы м и » , — д о б а в и л а о н а .

В Гонконге потерянные телефоны возвращают в полицию, а ночью можно безопасно гулять по улицам

Побывавшие в Гонконге туристы удивляются законопослушности местных жителей и, как следствие, — повсеместной безопасности. Живущая в мегаполисе россиянка Ольга рассказала, что однажды ее муж забыл в такси телефон и пришел в полицию. Через какое-то время ему позвонили из участка и сказали, что гаджет нашелся — его принес стражам правопорядка водитель.

« М н е к а к д е в у ш к е а б с о л ю т н о н е с т р а ш н о п о й т и н о ч ь ю в к л у б в м и н и - ю б к е и н а к а б л у к а х . Я п о н и м а ю , ч т о к о м н е н и к т о н и к о г д а н е п о д о й д е т . Н а в е р н я к а , к о н е ч н о , т а к и е с л у ч а и м о г у т б ы т ь , н о о щ у щ е н и е б е з о п а с н о с т и у м е н я п р и с у т с т в у е т . З д е с ь н е с л у ч а е т с я с и т у а ц и й , к о г д а к т е б е п р и с т а л к а к о й - т о в о р и л и к а р м а н н и к , к о г д а к т о - т о п ы т а е т с я с т о б о й з а г о в о р и т ь , п о п р о ш а й н и ч а т ь и л и п о г а д а т ь н а р у к е . В о л е й - н е в о л е й т ы п р и в ы к а е ш ь в е з д е о с т а в л я т ь с у м к и и л и т е л е ф о н ы и в ы х о д и т ь в е ч е р о м в о д и н о ч к у н а у л и ц у » , — О л ь г а , ж и в у щ а я в Г о н к о н г е р о с с и я н к а .

При этом девушка отметила, что на улицах города практически не встречаются полицейские — они как будто тихо и незаметно делают свою работу.

« Д а ж е в о в р е м я к а к и х - т о д е м о н с т р а ц и й и м а с с о в ы х м е р о п р и я т и й , к о г д а л ю д и в ы х о д я т н а у л и ц ы , п р и е з ж а ю т н е с к о л ь к о п о л и ц е й с к и х м а ш и н , н о с о т р у д н и к и с и д я т в н у т р и . Т о л ь к о п а р а п о л и ц е й с к и х с т о и т с н а р у ж и и н а б л ю д а е т з а п р о и с х о д я щ и м . Н о п р и э т о м о н и н и к а к н е в з а и м о д е й с т в у ю т с л ю д ь м и , н е о г р а н и ч и в а ю т и х , н е к р и ч а т и н и ч е г о н е д е л а ю т » , — п о д ч е р к н у л а О л ь г а .

Такое же впечатление о городе осталось у россиянки Ларисы.

« В р а й о н е , г д е я о с т а н а в л и в а л а с ь , б ы л а б а р н а я у л и ц а , г д е п р о х о д и л и в с я к и е а к т и в н о с т и . Н о п р и э т о м т а м б ы л о о ч е н ь с п о к о й н о : н и к а к и х к о с ы х в з г л я д о в , п о т а с о в о к я н е з а м е ч а л а . Я ч у в с т в о в а л а с е б я с у п е р б е з о п а с н о » , — п р и з н а л а с ь с о о т е ч е с т в е н н и ц а .

Гонконгцы не любят смол-токи и уважают личное пространство

Несмотря на большие различия в русском и азиатском менталитете, жители Гонконга в чем-то немного похожи на россиян.

« П р о р у с с к и х ч а с т о д у м а ю т з а г р а н и ц е й , ч т о м ы г р у б ы е , н е о б щ и т е л ь н ы е , н е у л ы б ч и в ы е , н е п р и в е т л и в ы е , ч т о у н а с н е т к у л ь т у р ы с м о л - т о к о в . А в Г о н к о н г е э т о в с е е щ е с и л ь н е е ч у в с т в у е т с я . О н и т о ж е у г р ю м ы е , м о г у т н е п о з д о р о в а т ь с я и л и н е п о п р о щ а т ь с я , н е с п р о с и т ь , к а к д е л а . Н о , с м о е й т о ч к и з р е н и я , э т о с к о р е е о с о б е н н о с т ь м е н т а л и т е т а а з и а т о в , д л я к о т о р ы х с м о л - т о к — э т о н а р у ш е н и е л и ч н ы х г р а н и ц » , — О л ь г а , ж и в у щ а я в Г о н к о н г е р о с с и я н к а .

Девушка добавила, что жителям Гонконга кажется бесцеремонной манера подходить к людям и начинать с ними диалог или что-то спрашивать в очереди. Несмотря на это, на людей европейской внешности на улицах города могут обращать пристальное внимание.

« М е н я п р е д у п р е ж д а л и , ч т о д е в у ш е к н е а з и а т с к о й в н е ш н о с т и м о г у т р а з г л я д ы в а т ь и д а ж е ф о т о г р а ф и р о в а т ь . К а к - т о р а з м ы г у л я л и с к о л л е г о й , и н а м н а в с т р е ч у ш л и р е б я т а — в и д и м о , у о д н о г о и з н и х б ы л ф о т о а п п а р а т , п о т о м у ч т о в к а к о й - т о м о м е н т я о щ у т и л а н а с е б е в с п ы ш к у . И я п о н я л а , ч т о о н н а с с ф о т о г р а ф и р о в а л . П р о с т о т а к , и с п о д т и ш к а » , — у д и в и л а с ь т у р и с т к а Л а р и с а .

Россиянка добавила, что к ней несколько раз походили на улицах молодые люди и спрашивали, откуда она приехала. Однако, по ее словам, они делали это из искреннего интереса и любознательности.