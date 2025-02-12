Как курс валют сказался на стоимости туров

С начала года российская валюта окрепла по отношению к американской на 10%. Официальный курс, установленный Банком России на завтра, 13 февраля, – 94,04 руб. за доллар США, это на 1,76 руб. меньше, чем днем ранее. Евро оценивается в 98,01 руб. (снижение составило 1,19 руб.).

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Сегодня некоторые туроператоры установили внутренние валютные курсы, по которым они пересчитывают стоимость туров за границу из долларов в рубли, ниже 100 руб. Например, в 99,6 руб. оценивает американскую валюту TEZ TOUR, в 99,63 руб. – Space Travel, в 99,64 руб. – «Русский Экспресс», в 98,68 руб. – Loti. У PAC Group доллар стоит 100,59 руб., у «Библио-Глобуса» доллар стоит 101,55 руб., у «Интуриста» – 101,84 руб., у Fun&Sun – 101,9 руб., у Coral Travel и Sunmar – 102,01 руб., у Anex и Pegas Touristik – 102,3 руб.

Для туристов, планирующих в ближайшее время поездки за границу, сейчас подходящее время купить наличную валюту. В Москве по состоянию на 18:00 12 февраля дешевле всего приобрести доллары США можно было в «Камкомбанке» (отделение на Ясеневском проспекте) – за 95,90 руб. В обменнике АКБ «Авангард» (допофис «Монетчиковский») курс продажи составлял 96,40 руб., в «СДМ Банке» – 96,60 руб., в банке «Кремлевский» (допофис «Лесной») – 96,80 руб., в столичных отделениях КБ «Юнистрим», а также банка «Финам» – 97,00 руб.

Туристам стоит иметь в виду, что купить американские купюры нового образца, выпуска после 2006 года, по-прежнему непросто, они есть далеко не во всех московских обменниках, а при наличии порой предлагаются по чуть более высоким курсам. С обменом «старых» долларов на местную валюту могут возникнуть сложности в некоторых популярных у туристов странах. В качестве альтернативы некоторые отправляющиеся на отдых за границу рассматривают наличные евро: по состоянию на 18:00 курс продажи в московских банках составлял от 101,80 руб.