Стали доступны недорогие билеты на Бали

Российским туристам стали доступны относительно недорогие авиабилеты на остров Бали. Причем с пребыванием в Индонезии в высокий туристический сезон. Редакция TourDom.ru подобрала наиболее выгодные варианты от авиакомпании China Eastern Airlines со стыковкой в Китае.

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Так, из Москвы можно улететь в конце мая и вернуться в начале – середине июня за 56 800 руб. В цене багаж весом до 23 кг и ручная кладь. По пути придется сделать остановки в Шанхае, на который распространяется правило безвизового транзита.

В свою очередь, из Петербурга билет в обе стороны примерно в те же даты обойдется немного дороже – в 62 тыс. руб. Доступных дат отправления и прибытия много, так что путешественники могут подобрать подходящие варианты. Рейсы предлагаются также стыковочные, через Шанхай.

Зато туристам из Казани повезло больше всех. Слетать на Бали в конце мая – начале июня можно за 53 700 руб. Пассажирам также придется приготовиться к долгой дороге через аэропорт Пудун, время в пути туда и обратно с учетом остановок составит 20–24 часа.

Сухой сезон на Бали начинается в апреле и длится до ноября. В летний период здесь устанавливается солнечная, практически безветренная погода, воздух прогревается до +27…+30 градусов. Осадки минимальные и кратковременные.

Ранее TourDom.ru писал, что в провинции предлагают выдавать страховку каждому туристу, который приобретет входной билет на местные достопримечательности. Финансировать проект планируется за счет госбюджета и сборов за вход на туристические объекты.