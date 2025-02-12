Еще несколько российских регионов могут запустить рейсы в Абхазию

Еще несколько российских регионов рассчитывают на рейсы в Абхазию
Власти Нижнего Новгорода работают над запуском прямых авиарейсов в Сухум. Первые самолеты в столицу Абхазии могут отправиться уже в 2025 году.
«В настоящее время мы занимаемся вопросом субсидирования прямых авиаперелетов из Нижнего Новгорода в Сухум. Этому способствует несколько факторов: высокий интерес нижегородцев к отдыху в Абхазии и жителей Сухума к посещению Нижнего Новгорода, а также возобновление работы аэропорта в Сухуме после долгого перерыва», – отметил мэр города Юрий Шалабаев.
Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые готовы взять на себя обязательства по выполнению пассажирских перевозок.
Кроме Нижнего Новгорода, возможность запуска прямых рейсов в Сухум рассматривает и Ямало-Ненецкий автономный округ.
«Курорты Абхазии пользуются популярностью у жителей региона. При этом направление с Ямала в Сочи летом всегда востребовано, и не все желающие могут воспользоваться прямыми рейсами. Прямые перелеты в Сухум сделают путешествия ямальцев более комфортными», – заявил заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога.
Международный аэропорт Сухума, готовясь к приему регулярных рейсов, уже провел тестирование светосигнального оборудования. Эта система обеспечивает безопасную посадку воздушных судов в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях.
Ранее TourDom.ru сообщал, что, по мнению источника, близкого к федеральным властям, перспективы запуска рейсов во многом зависят от исхода президентских выборов в Абхазии, которые состоятся 15 февраля. Если победу одержит действующий и. о. главы республики Бадра Гунба, который считается пророссийским кандидатом, то крупные авиакомпании, вероятно, получат разрешение на полеты. В противном случае процесс согласования может затянуться. Согласно предварительному опросу ВЦИОМ, проведенному 19–21 января, Бадра Гунба лидирует с результатом 42,3% голосов избирателей.