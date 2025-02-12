Еще несколько российских регионов могут запустить рейсы в Абхазию

Власти Нижнего Новгорода работают над запуском прямых авиарейсов в Сухум. Первые самолеты в столицу Абхазии могут отправиться уже в 2025 году.

« В н а с т о я щ е е в р е м я м ы з а н и м а е м с я в о п р о с о м с у б с и д и р о в а н и я п р я м ы х а в и а п е р е л е т о в и з Н и ж н е г о Н о в г о р о д а в С у х у м . Э т о м у с п о с о б с т в у е т н е с к о л ь к о ф а к т о р о в : в ы с о к и й и н т е р е с н и ж е г о р о д ц е в к о т д ы х у в А б х а з и и и ж и т е л е й С у х у м а к п о с е щ е н и ю Н и ж н е г о Н о в г о р о д а , а т а к ж е в о з о б н о в л е н и е р а б о т ы а э р о п о р т а в С у х у м е п о с л е д о л г о г о п е р е р ы в а » , – о т м е т и л м э р г о р о д а Юрий Шалабаев.

Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые готовы взять на себя обязательства по выполнению пассажирских перевозок.

Кроме Нижнего Новгорода, возможность запуска прямых рейсов в Сухум рассматривает и Ямало-Ненецкий автономный округ.

« К у р о р т ы А б х а з и и п о л ь з у ю т с я п о п у л я р н о с т ь ю у ж и т е л е й р е г и о н а . П р и э т о м н а п р а в л е н и е с Я м а л а в С о ч и л е т о м в с е г д а в о с т р е б о в а н о , и н е в с е ж е л а ю щ и е м о г у т в о с п о л ь з о в а т ь с я п р я м ы м и р е й с а м и . П р я м ы е п е р е л е т ы в С у х у м с д е л а ю т п у т е ш е с т в и я я м а л ь ц е в б о л е е к о м ф о р т н ы м и » , – з а я в и л з а м е с т и т е л ь г у б е р н а т о р а Я Н А О А л е к с а н д р П о д о р о г а .

Международный аэропорт Сухума, готовясь к приему регулярных рейсов, уже провел тестирование светосигнального оборудования. Эта система обеспечивает безопасную посадку воздушных судов в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях.

Ранее TourDom.ru сообщал, что, по мнению источника, близкого к федеральным властям, перспективы запуска рейсов во многом зависят от исхода президентских выборов в Абхазии, которые состоятся 15 февраля. Если победу одержит действующий и. о. главы республики Бадра Гунба, который считается пророссийским кандидатом, то крупные авиакомпании, вероятно, получат разрешение на полеты. В противном случае процесс согласования может затянуться. Согласно предварительному опросу ВЦИОМ, проведенному 19–21 января, Бадра Гунба лидирует с результатом 42,3% голосов избирателей.