Эксперты рассказали, запустят ли прямые рейсы из России в Камбоджу

Туроператоры сомневаются в перспективах прямых перелетов из РФ в Камбоджу. Накануне с предложением запустить рейсы из нашей страны в новый аэропорт Теко, который планируется ввести в эксплуатацию к лету, выступил председатель национальной ассамблеи Камбоджи Хуон Судари. Российский посол Анатолий Боровик ответил, что такая возможность будет рассмотрена.

По словам топ-менеджеров туроператоров, занимающихся Юго-Восточной Азией, на сегодня прямые маршруты в Камбоджу вряд ли представляют интерес – как для авиакомпаний, так и для потенциальных заказчиков рейсов. Ставить регулярные перелеты перевозчики, скорее всего, не возьмутся, так как спрос на направление явно недостаточен для гарантированной загрузки самолетов. По той же причине не возьмут на себя коммерческие риски по заполнению лайнеров и туроператоры. Лишь в одной туроператорской компании отметили, что прямые рейсы представляли бы некоторый интерес, но только для GDS-туров (когда авиаперелет бронируется под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.), то есть о том, чтобы брать на себя ответственность за выполнение сезонных полетных программ, речи не идет.

Вызывает вопросы у участников туррынка и удобство как пункта прилета в Камбоджу нового аэропорта Теко, расположенного на 25 км южнее столицы страны, Пномпеня. Путь оттуда до пляжных курортов Сиануквиля или острова Ронг неблизкий – более 200 км. Трансфер займет не менее 3 часов. Еще дальше до основной достопримечательности, храмового комплекса Ангкор-Ват, – около 300 км.

На сегодня туроператоры предлагают экскурсионные туры в Камбоджу из соседнего Таиланда. Такой вариант пока позволяет удовлетворить спрос на комбинированные поездки со стороны отдыхающих на тайских курортах.

Попытка поставить чартер в Камбоджу из Новосибирска была в далеком 2015 году. Программу тогда пришлось досрочно снять из-за недостаточной загрузки лайнеров. С 25 октября прошлого года возможность летать в Камбоджу на курорт Сиануквиль через Казахстан была у туристов из Екатеринбурга. Рейсы планировались до конца зимнего сезона, но были завершены 27 декабря.