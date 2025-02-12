Темнокожая путешественница назвала самую расистскую страну в мире

Темнокожая тревел-блогерша назвала Сент-Китс и Невис самой расистской страной в мире. Об этой стране на Карибах она рассказала в ролике на своей странице в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

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« И т а к , с е г о д н я я р а с с к а ж у в а м о х у д ш е м м е с т е , г д е я к о г д а - л и б о п у т е ш е с т в о в а л а , г д е с о м н о й о б р а щ а л и с ь у ж а с н о и к у д а я б о л ь ш е н и к о г д а н е в е р н у с ь » , — о т м е т и л а а в т о р в и д е о .

Блогерша объяснила, что ее долгожданная поездка на Карибы превратилась в кошмар, поскольку весь обслуживающий персонал в этой стране игнорировал ее. Сотрудники отеля и вовсе заявили, что не нашли ее бронь, и относились к ней высокомерно. Несмотря на ее просьбы, работники гостиницы отказывались убирать в номере.

При этом девушка объяснила, что ее новая знакомая, которая тоже оказалась темнокожей, столкнулась с аналогичными проблемами.

« Э т о б ы л о д е й с т в и т е л ь н о у ж а с н о , п о т о м у ч т о с о м н о й н и к о г д а т а к н е о б р а щ а л и с ь » , — з а к л ю ч и л а о н а .

Ранее темнокожий британский турист пожаловался на россиян-расистов на популярном курорте Азии Пхукет. Он рассказал, что в течение последних десяти лет он часто бывал в Таиланде, поскольку оттуда родом его жена, и впервые за это время столкнулся с проявлением расизма не со стороны местных жителей, а со стороны россиян.