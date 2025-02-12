Что делать в случае ЧП за рубежом без страховки

Родственникам 52-летнего россиянина без страховки, попавшего на Пхукете в реанимацию с инфарктом, придется платить за его лечение самостоятельно. В противном случае его могут не выпустить из Таиланда. Напомним, матери мужчины уже предъявили счет на 1 млн руб., и это не окончательная сумма. Обязательная помощь государства в данных случаях законодательством РФ не предусмотрена, поясняют юристы. Разве что официальные лица в некоторых случаях могут оказать ее по доброй воле.

« С о г л а с н о Ф З о п о р я д к е в ы е з д а и з Р Ф ( с т . 1 4 в р е д а к ц и и о т 2 8 . 1 2 . 2 0 2 4 . – Р е д . ) , е с л и с т р а х о в к и н е т , т у р и с т у и е г о с е м ь е п р и д е т с я о п л а ч и в а т ь л е ч е н и е и т р а н с п о р т и р о в к у в Р о с с и ю с а м о с т о я т е л ь н о – н и к а к и е г о с о р г а н ы р а з б и р а т ь с я с э т о й п р о б л е м о й в т а к о м с л у ч а е н е о б я з а н ы , – п о я с н и л T o u r D o m . r u п р е д с е д а т е л ь В с е р о с с и й с к о г о о б ъ е д и н е н и я т у р и с т о в Дмитрий Давыденко. – Родственникам сейчас нужно собирать деньги, а когда будет выставлен окончательный счет, попытаться проверить, насколько обоснованна предъявленная сумма. Но пока все выглядит вполне логично: турист уже несколько дней находится в реанимации, а это даже в обычной больнице стоит около 1 тыс. долл. в сутки. Плюс ему сделали высокотехнологичную операцию. То, что у семьи нет нужной суммы, в данном случае не аргумент. Пока они не рассчитаются, госпиталь может не выдать необходимые документы и мужчина не покинет Таиланд».

Впрочем, бывает, что МИД, Минздрав или власти региона, в котором живет турист, помогают, даже если путешественник не позаботился о страховке. Как правило, это происходит в случае широкого общественного резонанса или когда человек получил тяжелые повреждения не по своей вине. В истории с пострадавшим Дмитрием тоже не исключено, что подключатся госорганы, считают эксперты:

« П е р в о е , ч т о н у ж н о с д е л а т ь р о д с т в е н н и к а м , – н е м е д л е н н о о б р а т и т ь с я в М и н з д р а в , в п о д р а з д е л е н и е « М е д и ц и н а к а т а с т р о ф » . О н и м о г у т о к а з а т ь п о м о щ ь в т р а н с п о р т и р о в к е з а б о л е в ш е г о н а р о д и н у . Э т о б ы в а е т , д а ж е е с л и п о л и с а н е б ы л о и л и з а к о н ч и л а с ь с т р а х о в а я с у м м а . Н о , р а з у м е е т с я , р а з р е ш е н и е н а п е р е в о з к у д о л ж н ы д а т ь т а й с к и е в р а ч и » , – о т м е т и л а д и р е к т о р ф и л и а л а к о м п а н и и « Е В Р О И Н С Т у р и с т и ч е с к о е С т р а х о в а н и е » Ю л и я А л ч е е в а .

Она напомнила, что лечение за границей везде стоит дорого, поэтому медицинскую страховку при выезде за рубеж нужно оформлять обязательно. Даже если правила въезда в страну не обязывают это делать.

Кстати, полис действует и во время обратной дороги, в том числе когда с путешественником что-то происходит в аэропорту, в небе или пилот вынужденно сажает самолет в другой стране. Лечение за границей в таком случае тоже оплачивается компанией, застраховавшей туриста. А на территории России включается действие ОМС.