Что делать в случае ЧП за рубежом без страховки

Семье россиянина, попавшего на Пхукете в реанимацию, придется платить за лечение самостоятельно
Родственникам 52-летнего россиянина без страховки, попавшего на Пхукете в реанимацию с инфарктом, придется платить за его лечение самостоятельно. В противном случае его могут не выпустить из Таиланда. Напомним, матери мужчины уже предъявили счет на 1 млн руб., и это не окончательная сумма. Обязательная помощь государства в данных случаях законодательством РФ не предусмотрена, поясняют юристы. Разве что официальные лица в некоторых случаях могут оказать ее по доброй воле.
«Согласно ФЗ о порядке выезда из РФ (ст. 14 в редакции от 28.12.2024. – Ред.), если страховки нет, туристу и его семье придется оплачивать лечение и транспортировку в Россию самостоятельно – никакие госорганы разбираться с этой проблемой в таком случае не обязаны, – пояснил TourDom.ru председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко. – Родственникам сейчас нужно собирать деньги, а когда будет выставлен окончательный счет, попытаться проверить, насколько обоснованна предъявленная сумма. Но пока все выглядит вполне логично: турист уже несколько дней находится в реанимации, а это даже в обычной больнице стоит около 1 тыс. долл. в сутки. Плюс ему сделали высокотехнологичную операцию. То, что у семьи нет нужной суммы, в данном случае не аргумент. Пока они не рассчитаются, госпиталь может не выдать необходимые документы и мужчина не покинет Таиланд».
Впрочем, бывает, что МИД, Минздрав или власти региона, в котором живет турист, помогают, даже если путешественник не позаботился о страховке. Как правило, это происходит в случае широкого общественного резонанса или когда человек получил тяжелые повреждения не по своей вине. В истории с пострадавшим Дмитрием тоже не исключено, что подключатся госорганы, считают эксперты:
«Первое, что нужно сделать родственникам, – немедленно обратиться в Минздрав, в подразделение «Медицина катастроф». Они могут оказать помощь в транспортировке заболевшего на родину. Это бывает, даже если полиса не было или закончилась страховая сумма. Но, разумеется, разрешение на перевозку должны дать тайские врачи», – отметила директор филиала компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.
Она напомнила, что лечение за границей везде стоит дорого, поэтому медицинскую страховку при выезде за рубеж нужно оформлять обязательно. Даже если правила въезда в страну не обязывают это делать.
Кстати, полис действует и во время обратной дороги, в том числе когда с путешественником что-то происходит в аэропорту, в небе или пилот вынужденно сажает самолет в другой стране. Лечение за границей в таком случае тоже оплачивается компанией, застраховавшей туриста. А на территории России включается действие ОМС.