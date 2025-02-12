Путешествие по Малайзии обернулось для мужчины тюрьмой

Путешествовавший с семьей по Малайзии британец оказался в тюрьме из-за случайно сломанного шлагбаума парковки и назвал эту страну адской дырой. Об этом сообщает Daily Mail.

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Так, 47-летний Ахмед Хади прибыл в азиатскую страну вместе с детьми в начале декабря 2024 года. Семейство рассматривало это место в качестве нового дома в будущем, однако их надежды рухнули из-за одного инцидента.

Мужчина пытался заплатить за место на парковке в штате Пенанг, но терминал не принимал его карты. Тогда он связался с администрацией стоянки, однако десятиминутный разговор не дал никаких результатов. Хади решил самостоятельно поднять шлагбаум, который оказался слишком хрупким и сломался.

Спустя время британца нашли полицейские. Его арестовали на три дня, после чего отправили под суд. Жене пришлось искать адвоката мужу через британское консульство. Она также заплатила 2,2 тысячи фунтов стерлингов (261 тысячу рублей) в качестве залога за него. Суд обязал мужчину выплатить владельцу парковки 180 фунтов стерлингов (21 тысячу рублей) за причиненный ущерб.

Хади пожаловался, что в тюрьме его содержали в плохих условиях, а на 50 человек предоставлялся лишь один туалет. Он заявил, что жить в этой бесчеловечной стране невозможно.

Ранее сообщалось, что российских туристов любят и ждут в Малайзии. Отечественным путешественникам в Малайзии уже на протяжении нескольких лет доступен безвизовый режим пребывания до 30 дней.