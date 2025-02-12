Девять причин посетить Абу-Даби

Каким бы популярным ни был Дубай, но факт остается фактом: столицей ОАЭ является Абу-Даби. Там тоже есть пляжи, пустыня, небоскребы, мечети. А еще «Лувр» и гонки. Зато нет дубайской суеты. Рассказываем, куда сходить.

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Мечеть шейха Зайда

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Храм в честь основателя ОАЭ сравнивают с дворцом из «1001 ночи»: 82 купола, 4 минарета, многочисленные арки, территория, способная вместить 40 000 верующих, — и все это в белом цвете, который буквально ослепляет. Внутри — самый большой в мире ковер и гигантская люстра, которая до 2010-го тоже считалась крупнейшей (сейчас это звание за потолочным светильником в Катаре).

Крепость Каср‑аль‑Хосн

На фоне будущего, которое царит в городе, старинная, пусть и хорошо отреставрированная, крепость смотрится особенно эффектно. По легенде, первые сооружения возвели в XVIII веке на месте родника, который был найден во время охоты на газель (Абу-Даби, кстати, переводится с арабского как «отец газель»). Ну а до нас дошел Внутренний форт (1795 г.) и Внешний дворец (1945 г.).

Небоскребы

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ОАЭ не зря называют страной будущего, и небоскребы — ее неотъемлемая часть. В Абу-Даби это и 23‑этажный Aldar HQ — первый в мире круглый небоскреб. И «падающая башня» Capital Gate, наклон которой в 4 раза больше, чем у Пизанской. И комплекс из 5 башен Etihad, которые являются символом эмирата. И два брата-небоскреба Al Bahr, фасад которых состоит из специальных подвижных элементов, способных создавать благоприятный климат внутри зданий.

Деревня наследия

Каких-то 60-70 лет назад Абу-Даби был скоплением рыбацких деревушек. Но в 60-е годы была найдена нефть, и теперь о недавних временах напоминают лишь музеи, как, например, этнографический комплекс под открытым небом. Там можно увидеть каменные дома жителей горных районов и тенты-палатки пустынных кочевников. Также стоит заглянуть в музей кораблей, мастерские, древнюю мечеть и дом правителя.

Лувр Абу‑Даби

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180-метровый серебристый купол, испещренный звездами. Сеть каналов с бассейнами. Белоснежные кубы-залы на воде. Музей, открытый в 2017-м, поражает своей футуристичностью и названия галерей — например, «Великий вестибюль» или «Космография» — не отстают. «Лувром» комплекс назван официально: парижский собрат «позволил» эмиратскому носить свое имя в течение 30 лет. Коллекция охватывает всю историю человечества.

Национальный мангровый парк

Мангровые леса — это вечнозеленые деревья, которые, по сути, растут в воде, в том числе в соленой: появляются эти экосистемы там, где суша встречается с морем. В Национальном мангровом парке Абу-Даби можно погулять по деревянным мосткам или отправиться исследовать территорию на каяках. По пути вы увидите и черепах, и фламинго, и, если повезет, морских коров.

Президентский дворец

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Не в каждой стране туристов пускают в действующий президентский дворец, а Qasr Al Watan открыт для посетителей. Арки, ниши, колонны — все украшено золотом, затейливой резьбой и росписью в арабском стиле. Гостям показывают главный зал, библиотеку с фондом более 50 000 книг, банкетный зал и выставку подарков президенту от глав других государств. По вечерам здесь проходит яркое световое шоу.

Соколиный госпиталь Абу-Даби

Больница не самая очевидная достопримечательность. Однако крупнейший в мире госпиталь, где заботятся о соколах, определенно стоит посетить. Бедуины издавна занимались соколиной охотой: эта птица является символом страны. В госпитале 400 палат, где могут разместиться 6000 пациентов, которым оказывается первоклассная помощь. Туристов знакомят с пернатыми, показывают, как правильно чистить клюв и подтачивать когти, а также дают возможность поучаствовать в мастер-классе по соколиной охоте в саду больницы.

Парки развлечений

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Водные горки в аквапарке Yas Waterworld обыгрывают местную легенду о девушке Дане, которая находит жемчужину, приносящую счастье. В Ferrari World понравится поклонникам скорости и гонок: в Абу-Даби проходит один из этапов «Формулы-1». Warner Bros. World посвящен героям фильмов: здесь и Флинстоуны, и Скуби-Ду с друзьями, и Бэтмен, и Зеленый фонарь. Также есть зоопарк, где кормить гостям разрешается даже жирафов, слонов и бегемотов, а также аквариум с длинным стеклянным тоннелем.