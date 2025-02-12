Хабаровским туристам пообещали рейсы во Вьетнам
Рейсы из Хабаровска во Вьетнам планируется запустить уже к лету. Об этом рассказал гендиректор аэропорта города Юрий Кондратчик.
«Сейчас активно работаем по новым направлениям. Надеюсь, что в ближайшее время будет установлен рейс во Вьетнам, уже с начала летнего сезона», – пояснил глава воздушной гавани.
Как раз накануне в сезонном расписании аэропорта появились вылеты в Камрань. Однако без указания авиакомпании. Вполне возможно, что на направление намерена встать AZUR Air. Представители перевозчика уже заявили, что рассматривают возможность организации полетных программ в Нячанг из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и некоторых других городов Сибири, а также Дальнего Востока. Пока точное расписание еще формируется, ведутся переговоры с туроператорами.
Кроме того, из Хабаровска появится больше рейсов в Китай. Юрий Кондратчик уточнил, что ведется работа по новому маршруту в летние месяцы, который позднее планируется перевести в круглогодичный.
Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Нячанг. Туры во Вьетнам на основе этой программы также реализует туроператор «Библио-Глобус».