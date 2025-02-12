Хабаровским туристам пообещали рейсы во Вьетнам

Рейсы из Хабаровска во Вьетнам планируется запустить уже к лету. Об этом рассказал гендиректор аэропорта города Юрий Кондратчик.

© tourdom.ru

« С е й ч а с а к т и в н о р а б о т а е м п о н о в ы м н а п р а в л е н и я м . Н а д е ю с ь , ч т о в б л и ж а й ш е е в р е м я б у д е т у с т а н о в л е н р е й с в о В ь е т н а м , у ж е с н а ч а л а л е т н е г о с е з о н а » , – п о я с н и л г л а в а в о з д у ш н о й г а в а н и .

Как раз накануне в сезонном расписании аэропорта появились вылеты в Камрань. Однако без указания авиакомпании. Вполне возможно, что на направление намерена встать AZUR Air. Представители перевозчика уже заявили, что рассматривают возможность организации полетных программ в Нячанг из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и некоторых других городов Сибири, а также Дальнего Востока. Пока точное расписание еще формируется, ведутся переговоры с туроператорами.

Кроме того, из Хабаровска появится больше рейсов в Китай. Юрий Кондратчик уточнил, что ведется работа по новому маршруту в летние месяцы, который позднее планируется перевести в круглогодичный.

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Нячанг. Туры во Вьетнам на основе этой программы также реализует туроператор «Библио-Глобус».