Тургруппа застряла на границе из-за закорючки в паспорте одной из туристок

Жительницу Читы не выпустили из России в Китай из-за проблемы с загранпаспортом – ошибка, как это нередко случается, обнаружилась в машиночитаемой строке документа.

Женщина с мужем и ребенком отправилась в поездку в Поднебесную в составе туристической группы. При прохождении паспортного контроля в пункте пропуска Забайкальск выяснилось, что документ у туристки недействительный. «Во второй строке на 21-й позиции знаков машиночитаемой записи отсутствует пол владельца документа – указан символ “<” вместо “F”», – рассказали в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

В результате задержать на погранпереходе пришлось всю туристическую группу. После разбирательств туристку и членов ее семьи вычеркнули из списков на выезд, они отправились на рейсовом автобусе на вокзал Забайкальска, а затем на поезде в Читу. Остальные же туристы после нескольких часов на границе продолжили путешествие в Китай.

Туристка подала иск на МВД и дело выиграла. Представитель правоохранительного ведомства в ходе судебного заседания упирал на то, что женщине при получении паспорта была предоставлена возможность проверки правильности всех внесенных сведений, в том числе машиночитаемой записи, но она «указанным правом не воспользовалась, не проявив должную разумность, осмотрительность и осторожность». Кроме этого, было сказано, что сотрудники УМВД не могут влиять на программное обеспечение в «целях формирования машиночитаемой записи в паспорте».

Однако суд этих аргументов не принял. Там ответили, что влиять на программы и не требуется, а при выдаче документа сотруднику МВД необходимо просто убедиться в правильности всех внесенных в загранпаспорт данных. В итоге ведомству было предписано возместить туристке ущерб в размере 12,2 тыс. руб. и выплатить 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.