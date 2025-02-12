В аэропортах Таиланда могут измениться правила для туристов

В аэропортах Таиланда туристам снова могут разрешить курить
Компания Airports of Thailand Plc (AOT) обратилась в министерство здравоохранения королевства с просьбой пересмотреть действующие правила и разрешить открытие курительных комнат в шести международных аэропортах, находящихся под ее управлением. Об этом сообщает Bangkok Post.
Президент AOT Кирати Киджманават отметил, что данная инициатива была вызвана многочисленными жалобами пассажиров, особенно тех, кто вынужден долго ждать стыковочных рейсов. По его словам, отсутствие специальных зон для курения приводит к нарушениям: пассажиры курят в запрещенных местах, таких как туалеты, а некоторые даже готовы платить штрафы ради возможности покурить. Это негативно влияет на комфорт некурящих пассажиров и ухудшает качество воздуха в терминалах.
Кроме того, сигаретный дым иногда провоцирует срабатывание систем пожарной сигнализации, что создает дополнительные проблемы. В связи с этим AOT и другие заинтересованные стороны предложили рассмотреть возможность организации специальных курительных комнат в пассажирских терминалах.
AOT управляет шестью крупными аэропортами, в том числе в Бангкоке и на Пхукете. Компания направила официальный запрос в Департамент по контролю заболеваний (DDC), который также является секретариатом национального комитета по борьбе с табакокурением, с просьбой пересмотреть действующие правила и разрешить создание курительных зон внутри терминалов.
В компании уверены, что такие меры повысят качество обслуживания пассажиров, улучшат санитарно-гигиенические условия в аэропортах и снизят риск возникновения пожаров. Кроме того, это поможет сохранить туристический имидж Таиланда и защитить права пассажиров, особенно тех, кто вынужден проводить много времени в терминалах из-за длительных стыковок.
Комитет по борьбе с табакокурением согласился создать рабочую группу для изучения данного вопроса. Представители DDC уже посетили аэропорт Суварнабхуми для оценки возможных мест размещения курительных комнат.