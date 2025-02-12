В аэропортах Таиланда могут измениться правила для туристов

Компания Airports of Thailand Plc (AOT) обратилась в министерство здравоохранения королевства с просьбой пересмотреть действующие правила и разрешить открытие курительных комнат в шести международных аэропортах, находящихся под ее управлением. Об этом сообщает Bangkok Post.

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Президент AOT Кирати Киджманават отметил, что данная инициатива была вызвана многочисленными жалобами пассажиров, особенно тех, кто вынужден долго ждать стыковочных рейсов. По его словам, отсутствие специальных зон для курения приводит к нарушениям: пассажиры курят в запрещенных местах, таких как туалеты, а некоторые даже готовы платить штрафы ради возможности покурить. Это негативно влияет на комфорт некурящих пассажиров и ухудшает качество воздуха в терминалах.

Кроме того, сигаретный дым иногда провоцирует срабатывание систем пожарной сигнализации, что создает дополнительные проблемы. В связи с этим AOT и другие заинтересованные стороны предложили рассмотреть возможность организации специальных курительных комнат в пассажирских терминалах.

AOT управляет шестью крупными аэропортами, в том числе в Бангкоке и на Пхукете. Компания направила официальный запрос в Департамент по контролю заболеваний (DDC), который также является секретариатом национального комитета по борьбе с табакокурением, с просьбой пересмотреть действующие правила и разрешить создание курительных зон внутри терминалов.

В компании уверены, что такие меры повысят качество обслуживания пассажиров, улучшат санитарно-гигиенические условия в аэропортах и снизят риск возникновения пожаров. Кроме того, это поможет сохранить туристический имидж Таиланда и защитить права пассажиров, особенно тех, кто вынужден проводить много времени в терминалах из-за длительных стыковок.

Комитет по борьбе с табакокурением согласился создать рабочую группу для изучения данного вопроса. Представители DDC уже посетили аэропорт Суварнабхуми для оценки возможных мест размещения курительных комнат.