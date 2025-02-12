Туристам из Сибири неожиданно на сутки продлили отдых на Пхукете
Вылет рейса авиакомпании AZUR Air с тайского острова Пхукет в Томск задерживается на сутки. Об этом редакции TourDom.ru сообщил один из пассажиров.
По расписанию ZF 2944 должен был отправиться из Таиланда 11 февраля в 13:10 по местному времени и приземлиться в Богашево в 21:05. Но, по данным онлайн-табло, в томском аэропорту самолет ожидают на 25 часов позже запланированного времени, 12 февраля в 22:40.
Как видно на flightradar24.com, боинг-767, который должен был выполнять рейс, прилетел на Пхукет из Новосибирска 11 февраля в соответствии с графиком. Его даже собирались отправить в Томск в 13:37, но вылет по какой-то причине сорвался. В настоящий момент борт находится на стоянке в аэропорту тайского острова.
В AZUR Air не пояснили, чем вызвана длительная задержка.
«Всем пассажирам на Пхукете предоставлены услуги в соответствии с ФАП – размещение в гостинице, горячее питание и прохладительные напитки», – сообщили в пресс-службе.
По данным перевозчика, в 11:20 по московскому времени на рейсе уже заканчивалась посадка пассажиров. Вылет планируется в ближайшее время.
«Туристам повезло, неожиданно продлили отдых в Таиланде», – прокомментировал перенос вылета один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».
На другие рейсы авиакомпании задержка не повлияла. Туристов из Томска на Пхукет сегодня доставили в 12:46, с незначительным опозданием. Ночью за ними прилетел боинг-767 из Новосибирска.
Ранее TourDom.ru писал о серьезной задержке рейса «Аэрофлота» из Красноярска на Пхукет: вылет отложили на 8,5 часа.