Туристам из Сибири неожиданно на сутки продлили отдых на Пхукете

Вылет рейса авиакомпании AZUR Air с тайского острова Пхукет в Томск задерживается на сутки. Об этом редакции TourDom.ru сообщил один из пассажиров.

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По расписанию ZF 2944 должен был отправиться из Таиланда 11 февраля в 13:10 по местному времени и приземлиться в Богашево в 21:05. Но, по данным онлайн-табло, в томском аэропорту самолет ожидают на 25 часов позже запланированного времени, 12 февраля в 22:40.

Как видно на flightradar24.com, боинг-767, который должен был выполнять рейс, прилетел на Пхукет из Новосибирска 11 февраля в соответствии с графиком. Его даже собирались отправить в Томск в 13:37, но вылет по какой-то причине сорвался. В настоящий момент борт находится на стоянке в аэропорту тайского острова.

В AZUR Air не пояснили, чем вызвана длительная задержка.

« В с е м п а с с а ж и р а м н а П х у к е т е п р е д о с т а в л е н ы у с л у г и в с о о т в е т с т в и и с Ф А П – р а з м е щ е н и е в г о с т и н и ц е , г о р я ч е е п и т а н и е и п р о х л а д и т е л ь н ы е н а п и т к и » , – с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е .

По данным перевозчика, в 11:20 по московскому времени на рейсе уже заканчивалась посадка пассажиров. Вылет планируется в ближайшее время.

« Т у р и с т а м п о в е з л о , н е о ж и д а н н о п р о д л и л и о т д ы х в Т а и л а н д е » , – п р о к о м м е н т и р о в а л п е р е н о с в ы л е т а о д и н и з п о д п и с ч и к о в т е л е г р а м - к а н а л а « К р ы ш а Т у р Д о м а » .

На другие рейсы авиакомпании задержка не повлияла. Туристов из Томска на Пхукет сегодня доставили в 12:46, с незначительным опозданием. Ночью за ними прилетел боинг-767 из Новосибирска.

Ранее TourDom.ru писал о серьезной задержке рейса «Аэрофлота» из Красноярска на Пхукет: вылет отложили на 8,5 часа.