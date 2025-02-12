Депутат рады Дубинский объяснил, почему провалится идея мобилизации 18-летних

<p>Украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в&nbsp;СИЗО по&nbsp;обвинению в&nbsp;государственной измене, выразил сомнение в&nbsp;том, что 18-летние украинцы, подписавшие контракт с&nbsp;ВСУ, смогут воспользоваться обещанными им&nbsp;льготами. Об&nbsp;этом сообщает издание &laquo;<a href="https://voennoedelo.com/posts/id69874-zakon-sohranenija-starikov-kak-bystro-novobrantsy-vsu-prevraschajutsja-v-gruz-200" target="_blank" rel="noopener">Военное дело</a>&raquo;</p><p>Политик напомнил, что киевские власти предлагают молодым контрактникам значительные выплаты, социальные бонусы и&nbsp;возможность покинуть страну после года службы. Однако основная проблема заключается в&nbsp;том, что для получения этих привилегий новобранцу необходимо продержаться на&nbsp;фронте не&nbsp;менее года. По&nbsp;словам Дубинского, средняя продолжительность жизни новобранцев на&nbsp;передовой составляет от&nbsp;двух недель до&nbsp;трех месяцев, что делает эти обещания практически невыполнимыми.</p><p>Высокая смертность среди мобилизованных, по&nbsp;его мнению, связана с&nbsp;неофициальной системой распределения солдат в&nbsp;подразделениях. Опытные военные, уже прошедшие несколько месяцев службы, рассматриваются командирами как ценный ресурс, а&nbsp;новобранцы зачастую отправляются в&nbsp;самые опасные зоны. Они используются для восполнения потерь и&nbsp;выполнения наиболее рискованных задач, поскольку не&nbsp;обладают достаточной подготовкой и&nbsp;не&nbsp;имеют тесных связей с&nbsp;сослуживцами.</p><p>В&nbsp;результате такая система приводит к&nbsp;тому, что значительная часть новобранцев погибает в&nbsp;первые месяцы службы, не&nbsp;имея шансов воспользоваться обещанными льготами, что делает политику вербовки молодых украинцев крайне сомнительной с&nbsp;точки зрения их&nbsp;перспектив на&nbsp;выживание.</p>

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Александр Дубинский
Верховная Рада