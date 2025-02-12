<p>Украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, выразил сомнение в том, что 18-летние украинцы, подписавшие контракт с ВСУ, смогут воспользоваться обещанными им льготами. Об этом сообщает издание «<a href="https://voennoedelo.com/posts/id69874-zakon-sohranenija-starikov-kak-bystro-novobrantsy-vsu-prevraschajutsja-v-gruz-200" target="_blank" rel="noopener">Военное дело</a>»</p><p>Политик напомнил, что киевские власти предлагают молодым контрактникам значительные выплаты, социальные бонусы и возможность покинуть страну после года службы. Однако основная проблема заключается в том, что для получения этих привилегий новобранцу необходимо продержаться на фронте не менее года. По словам Дубинского, средняя продолжительность жизни новобранцев на передовой составляет от двух недель до трех месяцев, что делает эти обещания практически невыполнимыми.</p><p>Высокая смертность среди мобилизованных, по его мнению, связана с неофициальной системой распределения солдат в подразделениях. Опытные военные, уже прошедшие несколько месяцев службы, рассматриваются командирами как ценный ресурс, а новобранцы зачастую отправляются в самые опасные зоны. Они используются для восполнения потерь и выполнения наиболее рискованных задач, поскольку не обладают достаточной подготовкой и не имеют тесных связей с сослуживцами.</p><p>В результате такая система приводит к тому, что значительная часть новобранцев погибает в первые месяцы службы, не имея шансов воспользоваться обещанными льготами, что делает политику вербовки молодых украинцев крайне сомнительной с точки зрения их перспектив на выживание.</p>