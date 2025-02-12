Туристка рассказала, сколько в 2025 году стоит прожить в Турции месяц

Жизнь в Турции становится все дороже, и расходы на жизнь значительно варьируются в зависимости от образа жизни. Об этом рассказала российская туристка.

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« О д н а и з м о и х п о д р у г с о о б щ и л а , ч т о т р а т и т 4 5 0 0 д о л л а р о в в м е с я ц , ж и в я в с ъ е м н о й к в а р т и р е с д в у м я п о д р о с т к а м и , и п р и э т о м н е ч у в с т в у е т с е б я ф и н а н с о в о с в о б о д н о й . В т о ж е в р е м я д р у г а я п о д р у г а д о в о л ь с т в у е т с я р а с х о д а м и в 4 0 0 д о л л а р о в , ж и в я о д н а в с в о е й к в а р т и р е » , – о т м е т и л а п у т е ш е с т в е н н и ц а .

По ее словам, для понимания базовых расходов на жизнь в Турции в 2025 году можно выделить следующие статьи бюджета.

Жилищные расходы: Аренда квартиры с айдатом составляет 2000 лир (5800 рублей), включая коммунальные услуги, которые могут быть значительными. Например, за воду платят около 150 лир, а за электроэнергию – от 300 до 1500 лир в зависимости от сезона.

Сотовая связь: Для троих человек расходы составляют 1440 лир (4176 рублей) за пакеты с интернетом.

Домашний интернет: 350 лир (1015 рублей) в месяц.

Дополнительные расходы на детей: Уроки плавания, танцы и онлайн-школа обойдутся в 6000 лир (17 500 рублей).

Топливо: На бензин уходит около 4000 лир (11 600 рублей) в месяц.

Спорт: Членство в тренажерном зале для двух человек стоит 3300 лир (9570 рублей).

Косметические процедуры: Базовые расходы составляют 1500 лир (4350 рублей).

Питание: На еду уходит около 12 000 лир (34 800 рублей). Цены на основные продукты варьируются: молоко – 34 лиры за литр, куриная грудка — 210 лир за килограмм.

В итоге, базовые месячные расходы на жизнь в Турции составляют примерно 30 600 лир (90 000 рублей или 900 долларов). Однако эта сумма достижима только при условии минимальных трат и отсутствия активного образа жизни.

Важно учитывать, что многие туристы живут в съемных квартирах, что увеличивает общие расходы. Аренда двухкомнатной квартиры может стоить около 25 000 лир (72 500 рублей). Также следует учитывать расходы на частные школы для детей, которые могут достигать 300 000 лир в год, что добавляет около 25 000 лир к ежемесячным расходам.

Несмотря на растущие цены, многие предпочитают оставаться в Турции, пишет издание «Турпром».

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