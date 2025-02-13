В одном из регионов Китая ввели изменения для тургрупп из стран АСЕАН

Туристические группы стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) смогут посещать Сишуанбаньна-Дайский автономный округ в китайской провинции Юньнань без визы на срок до шести дней. Об этом сообщило Государственное управление по делам иммиграции КНР, передает Global Times, партнер сети TV BRICS.

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Туристы в составе групп из Индонезии, Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Камбоджи, Лаоса и других государств теперь смогут въезжать и выезжать без визы через международный аэропорт Сишуанбаньна Гаса, а также через железнодорожный и автомобильный пункты пропуска Мохань на границе Китая и Лаоса.

Отмечается, что с начала года наблюдается резкий рост числа иностранных путешественников из стран Юго-Восточной Азии. По словам представителя Государственного управления по делам иммиграции, введение безвизового режима обеспечит развитие туризма на юго-западе страны, усилит межкультурные обмены и укрепит стратегическое сотрудничество и экономическое взаимодействие между Китаем и АСЕАН.

Ранее таиландский премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават в ходе визита в КНР отметила, что проект строительства высокоскоростной железной дороги между Таиландом, Китаем и Лаосом значительно упростит торговлю между этими странами и сделает путешествия на поезде комфортнее.