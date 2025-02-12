Турист побывал в Венгрии и описал жизнь местного фермера

Российский путешественник побывал в Венгрии, познакомился с местным фермером и описал его жизнь фразой «пенсия 700 евро и молодая жена». Своей историей он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации рассказал, что его новый знакомый по имени Винс в свои 63 года отлично выглядит, полон сил и энергии, а главное — ему очень нравится то, чем он занимается. Венгр отметил, что к моменту выхода на пенсию он проработал 36 лет, и сейчас он получает около 280 тысяч форинтов (около 70 тысяч рублей).

« Д л я Евросоюза это не очень много, но именно для Венгрии — хорошая пенсия», — подчеркнул блогер.

Пять лет назад Винс решил заняться бизнесом, чтобы не сидеть без дела. Он выкупил небольшой участок земли на окраине деревни и организовал там хозяйство: построил вольеры для животных, вырыл пруд и открыл кафе с национальной кухней. Сейчас к фермеру приходят десятки семей ежедневно. Кормить гостей Винсу помогает молодая жена.

« З а н е г о м о ж н о т о л ь к о п о р а д о в а т ь с я . И п е н с и я п р и л и ч н а я , и с о б с т в е н н ы й б и з н е с , к о т о р ы й с т а л л ю б и м ы м д е л о м » , — з а к л ю ч и л п у т е ш е с т в е н н и к .

Ранее этот же тревел-блогер побывал в деревенской столовой в Венгрии и описал свой обед фразой «когда кормят по-русски, вдвойне приятно». Официантка принесла ему русский гуляш и местную фруктовую водку.