«Готовься к вниманию». Путешественница описала отношение к россиянам в Мексике

Блогерша описала отношение к россиянам в Мексике фразой «уважают за то, что мы против США»
Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала отношение местных жителей к своим соотечественникам фразой «нас уважают за то, что мы против США». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».
Автор публикации отметила, что быть русским в Мексике — почетно. По ее словам, американцы воспринимают россиян как сильных людей из страны, которая не боится Америки.
«В их глазах Россия — мировая бунтарка, а мы, русские, соответственно, тоже», — пояснила Ершова.
Блогерша добавила, что россияне для мексиканцев загадочные, независимые и «антиамериканские».
«Даже если ты в жизни ничего плохого не сказала про США, мексиканцы автоматически решают, что ты так думаешь, и ты их союзник. Потому что "вы же против Америки, правда?" Ну как тут разочаровывать людей?» — удивилась путешественница.
Ершова также рассказала, что русский язык для мексиканцев звучит как магия. Местные женщины искренне восхищаются блондинками, а мужчины — смотрят с неподдельным интересом.
«Так что, если ты русская и приехала в Мексику — готовься к вниманию, уважению и бесконечным разговорам про [Владимира] Путина, водку и Америку. И главное — не пытайся их переубеждать. Просто кивай, улыбайся и наслаждайся статусом русской королевы в Мексике!» — предупредила автор.
Ранее эта же тревел-блогерша перечислила страны, в которых хорошо относятся к русским женщинам. В частности, в Китае, по ее словам, россиянки — идеал красоты.