«Готовься к вниманию». Путешественница описала отношение к россиянам в Мексике

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала отношение местных жителей к своим соотечественникам фразой «нас уважают за то, что мы против США». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что быть русским в Мексике — почетно. По ее словам, американцы воспринимают россиян как сильных людей из страны, которая не боится Америки.

« В и х г л а з а х Р о с с и я — м и р о в а я б у н т а р к а , а м ы , р у с с к и е , с о о т в е т с т в е н н о , т о ж е » , — п о я с н и л а Е р ш о в а .

Блогерша добавила, что россияне для мексиканцев загадочные, независимые и «антиамериканские».

« Д а ж е е с л и т ы в ж и з н и н и ч е г о п л о х о г о н е с к а з а л а п р о С Ш А , м е к с и к а н ц ы а в т о м а т и ч е с к и р е ш а ю т , ч т о т ы т а к д у м а е ш ь , и т ы и х с о ю з н и к . П о т о м у ч т о " в ы ж е п р о т и в А м е р и к и , п р а в д а ? " Н у к а к т у т р а з о ч а р о в ы в а т ь л ю д е й ? » — у д и в и л а с ь п у т е ш е с т в е н н и ц а .

Ершова также рассказала, что русский язык для мексиканцев звучит как магия. Местные женщины искренне восхищаются блондинками, а мужчины — смотрят с неподдельным интересом.

« Т а к ч т о , е с л и т ы р у с с к а я и п р и е х а л а в М е к с и к у — г о т о в ь с я к в н и м а н и ю , у в а ж е н и ю и б е с к о н е ч н ы м р а з г о в о р а м п р о [ В л а д и м и р а ] Путина, водку и Америку. И главное — не пытайся их переубеждать. Просто кивай, улыбайся и наслаждайся статусом русской королевы в Мексике!» — предупредила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила страны, в которых хорошо относятся к русским женщинам. В частности, в Китае, по ее словам, россиянки — идеал красоты.