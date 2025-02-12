Туристка побывала в Стамбуле и описала необычные профессии местных мужчин

Путешественница побывала в турецком Стамбуле и описала некоторые занятия мужчин в этом городе фразой «в России таким не место». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Первая профессия, на которую обратила внимание россиянка, — продавец симитов (местных бубликов в кунжуте). По ее словам, это один из символов Стамбула, без которого невозможно представить этот город.

« В ж и л ы х к в а р т а л а х с и м и т ч и р а б о т а ю т п о с т а р и н к е , к а к и м н о г о в е к о в н а з а д — п р о д а ю т с и м и т ы н а о т к р ы т ы х м е т а л л и ч е с к и х л о т к а х , к о т о р ы е с т а в я т с я н а д е р е в я н н у ю п о д п о р к у . Е с л и т о р г о в л я н е и д е т , с е м и т ч и в о д р у ж а е т л о т о к н а г о л о в у и о т п р а в л я е т с я н а п о и с к и п о к у п а т е л е й в д р у г о е м е с т о » , — п о я с н и л а а в т о р п у б л и к а ц и и .

Кроме того, в Стамбуле часто можно встретить на улицах чистильщиков обуви, мусорщиков, старьевщиков, зазывал, продавцов дондурмы (турецкий десерт, напоминающий мороженое), а в магазинах и организациях — разносчиков чая, которые называются чайджи.

« Е м у в ы д е л я ю т с п е ц и а л ь н у ю п о д с о б к у , г д е е с т ь в с е н е о б х о д и м о е — ч а й н и к и , ч а ш к и , р а з н ы е с о р т а ч а я и к о ф е . В т е ч е н и е д н я ч а й д ж и с о б и р а е т з а к а з ы , а п о т о м р а з н о с и т и х с о т р у д н и к а м к о м п а н и и » , — р а с с к а з а л а п у т е ш е с т в е н н и ц а .

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые особенности жизни в Стамбуле фразой «у нас такое трудно представить». В частности, ее удивили пакеты с хлебом, развешанные рядом с кафе, продуктовыми лавками или возле мечетей.