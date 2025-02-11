Эксперты рассказали о совместимости знаков зодиака в путешествиях

Эксперты рассказали российским туристам о совместимости знаков зодиака в путешествиях. Такое исследование провел сервис «Купибилет», оно оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Так, энергичные Овны смогут отлично провести время со Стрельцами, которые жаждут приключений. В этом тандеме Овен будет лидером, а Стрелец — энтузиастом. Лучше всего для них подойдут такие направления, как Непал, Новая Зеландия, Южная Америка, Африка.

Тельцы хорошо совместимы с Раками: оба знака предпочитают спокойный отдых. К примеру, они могут отправиться в Тоскану, Прованс, Батуми, на Мальдивские острова. Для Близнецов лучшим компаньоном станут Весы — они любят культурный туризм с акцентом на общение и новые впечатления. Рекомендуемые направления: Рим, Флоренция, Венеция, Батуми, Япония.

Львам будет комфортнее всего с Козерогами, их отдых будет оригинальным и тщательно спланированным. Таким знакам следует рассмотреть для поездки на Мальдивы и в исторические города Европы. Девы, в свою очередь, найдут идеального компаньона в Водолеях. Им рекомендуется отправиться в тематические туры по необычным местам Европы или в Исландию.

Наконец, Скорпионам советуют выбирать для путешествий Рыб, с которыми отдых будет интенсивным, сочетающим мистику и духовность. Такой паре можно рассмотреть для поездки Египет, Индию, Тибет.

Ранее российским туристам раскрыли стоимость рейсов в европейские города во время майских праздников. Так, перелет в Рим с авиакомпанией Turkish Airlines в начале мая обойдется от 124 тысячи рублей.